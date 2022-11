Aún falta mucho para Navidad. Pero la temporada del pavo ya llegó, quizás por ‘rebote’ de la celebración estadounidense del Día de Acción de Gracias. Así lo perciben desde Pavos del Campo, y aunque parte de su campaña novembrina tiene que ver con “colombianizar” la fiesta estadounidense, dedicándole un día del mes a dar “mil gracias” por todo lo que el año nos ha dado, eso sí: al calor de un pavo.

Pero la propuesta general es recordarnos que el pavo puede ser una comida presente en todo el calendario. “Muchos hacen el pavo de diciembre y se olvidan de que esta proteína existe hasta el año siguiente”, dice el chef Pablo Álvarez, del restaurante Cocina Abierta, que además trabaja en alianza con la firma colombiana para promover las bondades del pavo como alimento de todos los días.



Y aunque uno de sus productos estrella, que empieza a moverse desde noviembre, es el pavo entero –tanto crudo como listo para hornear–, desde Pavos del Campo, Michelle Montaña, afirma que la estrategia pasó por despiezar el animal en presas como filetes de pechuga, perniles y el mismo goulash con el que se pueden preparar unas deliciosas brochetas (ver la receta abajo).

El público suele creer que el mercado solo ofrece el pavo de celebración o el jamón para las dietas. Pero hay chorizos, hamburguesas y sí, también jamones. “Se pueden encontrar productos de 500 a 800 gramos de pavo, a un precio obviamente más bajo que el de un pavo entero, que puede costar mínimo 200.000 pesos. Un filete de pechuga puede estar entre 20.000 y 30.000 pesos. Con eso buscamos combatir también la idea de que esta proteína es un producto carísimo”.



Una vez con las porciones a la mano, el chef entra a sugerir nuevas combinaciones. En ciertas tradiciones, cuando se cocina un pavo entero, puede ser un proceso de días. “Se le van inyectando salsas para ir dándole sabores y texturas a la carne, luego se hornea o se brasea dependiendo de lo que se quiera –cuenta Álvarez–, y se sirve con sus mismos jugos o acompañado de alguna salsa que suele ser pesada para darle más fuerza a la proteína”.

Pero Álvarez, en las recetas que propone busca “tropicalizar” el pavo. “Tenemos en mente que siempre se sirve con salsas muy pesadas, con gravies fuertes, entonces estoy haciendo pruebas con salsas con soya o con sabores cítricos; por ejemplo, tenemos una receta de pavo al curry de leche de coco y maracuyá. También proponemos una salsa de tamarindo, así que podemos combinarlo con el sabor de nuestras frutas”.

A partir de ahí, se puede proponer un mundo nuevo. Cada vez es menos frecuente el ritual del pisco colombiano, que se tenía que emborrachar y corretear antes de su sacrificio.



“Todavía existe –dice el chef–, lo emborrachaban, decían que para evitar el almizcle; le daban vueltas para que la sangre se calentara. Hay un montón de mitos en torno al sacrificio del animal. Pero digamos que son técnicas que hoy revaluamos, porque queremos que el animal tenga una trazabilidad, y su proceso de sacrificio es muy tranquilo”.

Además, Montaña aclara que en Pavos del Campo la genética de los animales es muy distinta, proviene de Canadá, aunque los animales se crían en granjas de Pereira, con el cuidado suficiente para que produzcan una carne suave.



Hoy, sus pavos pueden disfrutarse en platos como la ensalada de Crepes & Waffles, el sándwich de pavo de La Lucha Sanguchería Peruana o el de la pastelería The Rose.



Le queda al público la inquietud de integrarlo a sus recetas sin importar que aún no sea Navidad. Pero si insiste en despedir con él el año, la marca ofrece uno adobado, entero y listo para hornear, que en solo cuatro horas de calor, quedará listo para ser la estrella de la mesa en las próximas fiestas.

La receta: brocheta de goulash de pechuga de pavo

Brochetas de pechuga de pavo. Foto: Cortesía Pavos del Campo

Ingredientes:



300 g de goulash de pavo fresco.

15 gramos de finas hierbas molidas.

20 gramos de mostaza.

15 c. c. de aceite.

30 c. c. de salsa soya.

30 g de cebolla cabezona en cascos.

30 g de pimentón en laminas cuadradas

30 g de apio en láminas cuadradas.

30 g de zucchini en rodajas.

Sal al gusto.

Preparación



1. Sazonar el pavo con las hierbas, la mostaza, sal y salsa soya, por una hora.

2. Trinchar los cubos de pavo intercalados con los diferentes cortes de verduras. Cuidar que las brochetas queden uniformes.

3. Precalentar la sartén a fuego medio, echar aceite y sellar las brochetas, dándoles vuelta por 20 minutos.

4. Acompañar con salsas al gusto.

