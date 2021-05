El nuevo mundo de los 'snacks' de alta gama

Han pasado más de seis años desde que José Ricardo Betancur pasó de un día para otro de ser comisionista de bolsa a liderar un emprendimiento de salsas con picante. Así que se vio de pronto dando degustaciones de sus productos.

“Primero las dábamos a probar con cucharitas, pero creímos que era mejor cuando se probaban sobre algo, entonces las dimos en degustación con chorizo. Y vendíamos –recuerda–, pero tocaba comprar dos libras de chorizo para vender diez salsas. Entonces, en la búsqueda de algo más económico que dar con las salsas para venderlas, empezamos a buscar algún snack que combinara”.



Se decidieron por unos nachos, pero no de cualquier tipo. Encontraron unos que no tenían harina de trigo, solo de maíz. Con el tiempo, le pidieron al productor de estos snacks que les echara sal marina. “Esos nachos con sal marina y nuestra salsa fueron un hit”, recuerda Betancur. Tanto que la gente empezó a preguntar por ellos, a tal punto que su empresa, que comenzó con las salsas, incursionó también en la fabricación de sus propios nachos.



Fue la historia del primer snack de MonteRojo, una marca fundada en Medellín que ahora se precia de haber ganado a pulso el espacio en una categoría dominada por marcas gigantes como Frito Lay, en Colombia, con una línea de pasabocas que pueden llevar sal rosada del Himalaya o sal negra de Hawái, cuyos fritos se hacen con aceites libres de grasas trans (incluso algunas con aceite de aguacate) sin saborizantes artificiales.

Papas con sal negra de Hawái, uno de los productos de MonteRojo. Foto: Cortesia MonteRojo

Aquella primera experiencia con los nachos y la salsa le enseñó a Betancur que en el mundo de los snacks –que durante años parecía agotado– había todo un campo por explorar. “Vimos dos cosas –explicó–, que no había marcas de snack premium y que tampoco había pasabocas de paquete saludables”.



Seis años después y con una experiencia en desarrollo de productos que ahora se exportan bajo dos marcas –MonteRojo y Uau!, de horneados que apuntan a lo saludable–,Betancur es un estudioso de las tendencias en esta materia:



“Cuando se buscan tendencias –explica–, lo mejor es fijarse en un mercado que esté más desarrollado en este producto y que les permita invertir a las compañías que participan. En esto, el principal referente es Estados Unidos, donde muchas veces la gente no almuerza, y sí come mucho snack. Si bien se consiguen en carritos en las calles, en almacenes de bajo costo, hay ya una oferta que usa aceites distintos a los que se usaron por años”.



Se refiere a aceites como el de aguacate o el de ajonjolí. Además, hay pasabocas en los que el origen orgánico de sus ingredientes cada vez pesa más. “Ya se ven papas fritas en aceite de coco orgánico –resalta el empresario–. Se buscan sabores naturales, etiquetas limpias, con tres o cuatro ingredientes que el público puede reconocer fácilmente porque vienen de la naturaleza”.

Esto, en contraste con pasabocas comunes que entre sus ingredientes incluyen elementos que muchas veces el público no sabe qué son y, por lo general, son saborizantes y conservantes artificiales.



Están floreciendo los sabores étnicos como la mezcla de sal y vinagre, o especias como el jalapeño. Y en busca de formas más saludables de procesarlo: el público está buscando horneados, así que las empresas buscan enfocar hacia allá sus procesos y estrenar productos que compitan con algo tan arraigado en el gusto de la gente como los emblemáticos Cheetos, y que además aporten valores nutricionales.



“Hablamos de paquetes que pueden parecer de ‘chitos’, originalmente hechos de maíz, pero ahora a base de lenteja o fríjol”, dice Betancur. En Estados Unidos, las crispetas son el snack que lidera estas nuevas tendencias. “Tienen el 33 por ciento del mercado, son crispetas con sabores infinitos”, indica. En Colombia, el snack líder de paquete son las papas fritas, con cerca del 40 % de las ventas de este rubro al que muchos llaman mecato.

La otra tendencia fuerte es la de las frutas deshidratadas o liofilizadas, que pueden comerse como pasabocas o integrarse a recetas diversas.



En el país empiezan a verse ofertas con este tipo de productos, como Etnico, que tiene una línea de liofilizados, como el de banano o mango, o incluso un paquete de mora y queso, que se pueden integrar a recetas de desayuno (a manera de los cereales tradicionales) y dan nuevas texturas y sabores al consumidor.



El rasgo común en muchos de estos nuevos productos es que su precio puede ser más alto que el de los tradicionales (Yupi, Super-Ricas, Ramo).



Sin embargo, en tiempos de pandemia, dice Betancur, MonteRojo tuvo crecimiento, y lo atribuye a que apuntan a consumidores que buscan calidad en los ingredientes y valoran una propuesta como la suya: con papas locales (todas las de la marca se cultivan en Antioquia), sabores naturales y promesas de beneficios en materia de salud: nada de grasas trans o gluten.



Por eso dice que su marca Uau!, que apunta a lo saludable, con crispetas saborizadas y horneados de almidón de yuca –cheese bites– con nuevos sabores, también ha sido aceptada incluso en mercados gourmet y saludables.

“Según datos de Nielsen, en América Latina el 40 por ciento de los hogares consumen más porciones de alimentos saludables y el 58 por ciento pagarían más por productos orgánicos”, indica Luz María Ferrer, gerente corporativa de productos de gran consumo del grupo Éxito, que, a su vez, bajo la marca Taeq lleva años desarrollando nuevos productos de este tipo, que combinen lo gourmet y lo saludable.



Ferrer agrega que para el Grupo Éxito los snacks de alta gama son aquellos que “aportan mayor valor nutricional, además se caracterizan por tener novedades en empaque, sabores diferenciales, texturas distintas, menos ingredientes, más seleccionados, orgánicos o, por ejemplo, bajos en sodio, sin gluten, sin azúcares añadidos, libres de grasas y que sean fuente de proteína”.



“Muchos tienen prácticas sostenibles en su proceso”, añade, e identifica como los de mayor crecimiento a los de frutos secos y las crispetas.

Etnico (etnico.co)

En busca de fomentar el consumo de frutas colombianas, esta empresa trabaja con pequeños cultivadores de productos que van desde la piña a la granadilla, pasando por la curuba y la feijoa.



Sin embargo, tiene una línea de frutas en snack liofilizadas, es decir, deshidratadas en frío, lo que mantiene las propiedades nutricionales de la fruta, su sabor, color y aroma. “Además, adquiere una deliciosa textura crocante”, indica la compañía en su página. Ofrece paquetes de 15 gramos, de piña, banano, mango y fresa. Uno de banano liofilizado equivale a un banano mediano fresco de 150 gramos.



Además del sabor, describe los beneficios de consumir cada una de sus frutas. Ofrece mezclas como la de manzana con canela, mora con queso, coco y fresa o sandía y piña.

Seeds

El trabajo de esta marca comenzó a partir del kale deshidratado (en una búsqueda de encontrar un snack que diera la textura y pudiera en cierto momento reemplazar unas papas fritas). Así que su producto estrella son los kale chips, con sabores naturales de miel, limón y jalapeño. Pero Seeds tiene además una línea de leguminosas, entre las que hay lentejas crocantes: “Tienen más proteína y menos grasa que el maní”; indica su gerente y fundador, Miguel Martínez.



La búsqueda de Seeds, agrega, es “modernizar los snacks tradicionales, darles valores nutricionales, cambiar no solo la base del producto, sino ser más sensibles ante el consumidor preocupado por el medioambiente”. Sus cultivos son orgánicos, sus empaques son reciclables (y los de 40 gramos son resellables).



Buscaban, en cierta medida, que sus sabores fueran amables con la gente que cada día toma más conciencia de su alimentación y de los snacks que consume. Por eso tiene sabores novedosos como el de garbanzo y miel.

Insualimentos

Conocida como una marca de frutos secos (almendras, maní, uvas pasas), esta marca ha ido desarrollando nuevos productos y mezclas que ofrece en diferentes formatos. Van desde la bien conocida mezcla de maní y uvas hasta un mix de frutas tropicales deshidratadas. Su catálogo tiene hasta cerezas deshidratadas. Pero también tiene una línea keto de paquetes que mezclan nueces y frutas como coco y semillas diversas.

