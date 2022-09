A menos que sea bartender o tenga algo que ver con ese mundo, lo más probable es que no haya oído hablar de la ‘copa mundo’ de la coctelería. Se llama World Class, se hace desde el 2009, la organiza la multinacional de destilados Diageo y, tras un par de años fusionados en una versión híbrida por la pandemia, esta semana volvió a realizarse de forma presencial en la deliciosa y cosmopolita Sídney.

¿Y cómo es la cosa? De primer nivel. Basta con señalar que en la edición 2022 participaron bartenders de 50 países, y de los cinco continentes. Cada uno de ellos se ganó el derecho de asistir tras vencer en sus respectivos torneos nacionales. De esta forma se reúne a lo mejor de lo mejor de la coctelería mundial.



No piense que la cosa es un paseo: buen rollito, buenas copas, buena música y poco más... La competencia para elegir al mejor bartender del mundo es muy dura. Cada uno de los participantes debe superar cinco retos para los que se entrenan durante meses.

Y en sus presentaciones, que usualmente duran solo 5 minutos, se observa y califica todo: tiempo de ejecución, técnica, el discurso, la puesta en escena y, claro, la calidad de los cócteles en todas sus dimensiones.

Para que tengan una idea de cómo es el nivel de exigencia, cabe destacar que uno de los jurados que evaluó en uno de sus retos a la representante de Colombia, Diana Bernal –una bartender fantástica y con mucho futuro– fue nada menos que Ago Perrone, cabeza del que hoy por hoy es el mejor bar del mundo, según los 50 Best Bar: The Connaught, en Londres, un lugar de culto en materia de coctelería contemporánea, aunque sea un bar que rinde mucho tributo a los clásicos.





Pero ¿para qué sirve todo esto? Bueno, pues omitiendo lo evidente, que es que Diageo fideliza a quienes mueven su negocio detrás de las barras, el aporte de World Class es que pone en valor un oficio a menudo subestimado, especialmente en Latinoamérica. Porque hay que decir que poca cultura de bar tenemos en la mayor parte de nuestra región.

Lo importante de World Class no solo es que desafía a los bartenders al ponerlos a competir con la élite mundial de las barras, también los conecta, los pone a hablar entre ellos, a compartir técnicas, trucos y anécdotas de su oficio… y todo eso, sin duda, los ayuda a crecer, a ser mejores. Cosa que cualquier persona que ame los bares, como yo, no puede sino agradecer.

¿Qué pasó con nuestra Diana en el World Class? No quedó entre los 10 que van a la final, todavía más dura, pues en ella hay ingredientes sorpresa. Final que por cierto se ganó el representante de Noruega, Adrián Michalcík.



¿Perdió Diana? No, ganó, ganó muchísimo. Porque lo que esta artista plástica bogotana ha aprendido desde que se convirtió en la primera mujer en ganar el World Class Colombia hasta que llegó a Sídney para competir con los mejores del mundo ha sido enorme.

Y este es solo el principio de su disparada como bartender, de eso no tengo duda. Esa es la magia de World Class y por eso aplaudo, de pie, esta iniciativa. ¡Salud por Diana y salud por el World Class!

Un dato: si van por Sídney, no dejen de visitar el bar Maybe Sammy.

VÍCTOR MANUEL VARGAS SILVA

Editor de la Edición Domingo de EL TIEMPO y periodista de vinos.

En instagram: @vicvar2