El mito de la bandeja paisa: gran plato de la gastronomía colombiana

¿De dónde viene entonces? Existen varias versiones como la que afirma que por los años 40 se servía en El Maizal, un restaurante del centro de Bogotá, con el nombre de Plato Marinillo, o la que sostiene –y a la que doy mayor credibilidad– que el controvertido periodista Hernando Giraldo, gastrónomo por añadidura, la inventó por accidente y la comercializó en su legendario restaurante El Zaguán de las Aguas, de la calle 19 con carrera sexta, de la capital. Eran los azarosos años sesenta con su ventarrón libertario y hippista de “haga el amor y no la guerra”.

Cuentan quienes lo vieron, que una empresa encargó un bufé paisa para un evento, con la condición de que fuera elegante. Se dispusieron manteles blancos y cada vianda en su gran bandeja adornada. Los comensales, encantados, se sirvieron de todo en el plato y coronaron el cerro de comida con huevo frito blandito. Fue no solo el éxtasis sino el éxito gastronómico y Giraldo, el caldense con una bujía prendida, se dio a la tarea de promocionarlo a la carta, pero servido en bandeja para darle espacio y que no se viera grotesco. Allí nació lo que todos consideramos el “plato nacional” y por el que todos los colombianos antioqueños o no (yo vallecaucano) suspiramos cuando estamos fuera del país.



Hoy se sirve en todos los restaurantes típicos, desde Colombia hasta la Conchinchina. Dato a la carta: En Londres pagan hasta veinte libras esterlinas por una. Mándenme cinco! Debería ya aparecer, con el tamal, en el cuerno de la abundancia del Escudo Nacional.



Nota: La bandeja vallecaucana es la misma paisa pero se le añaden marranitas, aborrajados, carnita de hormiga y lo que su corazón desee. Todos grasositos, pero alentaditos, gracias Esperen las bandejas pastusa, llanera, costeña, boyacense, etc.