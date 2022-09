Con solo verlos, Sósima Olivera sabe distinguir un maguey de otro y el momento preciso en que la planta estará lista para hacer mezcal, el destilado mexicano que experimenta un boom a nivel internacional y, al mismo tiempo, los riesgos de la sobreexplotación.



“La botella (de mezcal) es el resumen de todo lo que hacemos por años”, dice Sósima mientras recorre un campo en Sola de Vega (estado de Oaxaca, sur), donde crecen de forma silvestre y se cultivan variedades de agave como tobalá, cuishe, arroqueño, espadín o coyote.

Frente al auge, maestros mezcaleros como esta mujer de 50 años, que ha dedicado su vida a la destilación, apuestan por salvar las especies silvestres mediante su siembra. También, educando al consumidor para que valore la producción artesanal.



De beberse únicamente en pequeñas comunidades mexicanas, el mezcal está ahora cada vez más presente en el mundo. Sus exportaciones se dispararon de 19,7 millones de dólares en 2015 a 62,9 millones de dólares en 2020, según cifras oficiales. Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Alemania están entre los mayores consumidores de esta bebida, que se produce en nueve estados de México, pero que tiene en Oaxaca a su principal representante.

Es tan importante y valorado el mezcal a nivel internacional que Robert Parker Wine Advocate, una de las publicaciones más prestigiosas de vinos a nivel mundial anunció, por primera vez en su historia haría una publicación especial dedicada a otra bebida distinta al vino: el mezcal.



Se trata de un suplemento especial llamado ‘Mezcal Review’ que promete abordar a profundidad la experiencia de consumir esta bebida ancestral. Las reseñas están a cargo de Emma Janzen, autora del libro Mezcal: The History, Craft & Cocktails of the World's Ultimate Artisanal Spirit.



Para completar, algunas celebridades también han lanzado su propio mezcal, como Bryan Cranston y Aaron Paul, estrellas de la serie televisiva 'Breaking Bad', que están detrás de Dos Hombres. De hecho, este mes el cantante colombiano Maluma presentó oficialmente su mezcal, llamado Contraluz, subrayando que cuando lo bebes “te sientes mágico”.



Además de esto, han surgido infinidad de marcas con nombres muy seductores como: Convite, Viejo Indecente, Pierde Almas o Mil Diablos.



Sin embargo, Sósima, quien lidera un colectivo de productores, alerta sobre los riesgos que genera la fuerte demanda. “Si se pide más planta, por supuesto que hay más explotación de la tierra (...), de la biodiversidad, del agua, de la leña”, comenta a la AFP frente a las ollas de barro donde se destila, entre otros, su mezcal Fane Kantsini (tres colibríes en chontal, su lengua indígena).



Sus zonas de origen

El mezcal se puede producir en nueve estados mexicanos: Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Puebla y Guanajuato. Mientras que el tequila se produce en cinco: Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Guanajuato.

Algunas de las plantas que se usan para producirlo tardan en madurar de 13 a 15 años. Foto: Pedro PARDO. AFP



‘Sin maguey no hay mezcal’

Si bien se tiende a confundirlos o a creer que son iguales, el tequila se produce con maguey azul, o agave azul, en el occidental estado de Jalisco, y el mezcal, que al igual que su pariente tiene denominación de origen, utiliza distintos tipos de agave y su producción artesanal toma más tiempo y es un proceso más complejo (ver recuadro).



Algunas de las plantas que se usan para producirlo tardan en madurar de 13 a 15 años, como el maguey arroqueño, o hasta 17 en el caso del maguey tepeztate. Por ello, productores como Graciela Ángeles, artífice de Real Minero, alertan sobre la necesidad de preservar estas variedades frente a la actual “sobreexplotación”.



“¿Qué va a pasar con la diversidad biológica? Hay muy pocos esfuerzos por conservar estas especies con esta propagación”, cuestiona la mujer de 43 años, mientras el olor dulzón del maguey cocinado inunda su palenque, como se conoce a los sitios de producción.



Graciela cultiva múltiples variedades y preserva las semillas para garantizar la sostenibilidad del proceso. Incluso, advierte que hay plantas que quizá no verá y que tendrán que cosechar sus hijos. En el vivero familiar muestra algunos magueyes en etapa muy temprana, de apenas centímetros, que hacen parecer increíble que un día se convertirán en mezcal.



En ese punto inicia la compleja producción de este maravilloso destilado, que depende en gran medida del olfato y talento del maestro. Pero ante la llegada de grandes capitales a la industria, muchos palenques simplemente maquilan para las marcas más grandes, advierte Graciela.



“La mayor parte de las marcas son maquilas, son productos que se compran con diferentes productores, en diferentes comunidades, que se homogeneizan y se envasan para poder tener el volumen”, señala. En promedio, una botella de mezcal artesanal de 750 ml cuesta unos 40 dólares en Oaxaca, aunque algunas superan los 100 dólares. Solo en Oaxaca, el estado en donde se produce el 60 por ciento de esta bebida, el mezcal genera 16.000 empleos directos.

En contraste con esa lógica de negocio, el mezcal de Sósima y Ángeles es fruto de un esmerado proceso que abarca varias generaciones. “Los pequeños productores siempre vamos a existir en los pueblos; los productores conscientes que sabemos que tenemos que sembrar cierta cantidad de plantas y destilar cierta cantidad. Hay un equilibrio en la vida”, reflexiona Sósima.



Para mostrar los sabores y aromas particulares de sus productos, ambas maestras organizan catas e instruyen a los consumidores. “Lo que está detrás del mezcal es algo que aprendí después de enamorarme del sabor y del efecto”, dice el turista australiano Christopher Govers en una multitudinaria feria mezcalera en Oaxaca.



Pero esa magia podría desaparecer si a la moda internacional del mezcal no se le ponen ciertos límites.



USSEL GONZALEZ (*)

AFP

VILLA SOLA DE VEGA (MÉXICO)



(*) Algunos apartes de esta nota fueron editados o complementados por la Redacción Domingo de EL TIEMPO.

No es lo mismo que un tequila

El mezcal no se hace igual que el tequila, que en su inmensa mayoría es un destilado hecho de forma industrial con agave azul o Tequiliana Weber, mientras que para hacer mezcal se usan más de 20 tipos diferentes de agave, incluidos unos muy escasos y singulares, siendo el espadín y el tobalá los más comunes. Resumen de su particular proceso:



1. Jima: Cuando la planta llega a su madurez, los jimadores recolectan la llamada piña del agave, que está bajo tierra.



2. Cocción: Aquí es donde el mezcal recibe su característico perfil ahumado. Tradicionalmente se hace un hueco en la tierra donde se eligen ciertas maderas para calentar piedras que van al fondo del hoyo y cocer el agave en un proceso que puede tardar varios días.

3. Molienda: Luego las piñas se muelen con hachas, mazos o molinos movidos con equinos o por vía mecánica.



4. Fermentación: El jugo extraído se fermenta en tinas de madera, piedra o acero inoxidable.



5. Destilación: Posteriormente ese jugo va a alambiques, donde pasa por dos etapas de destilación.

'Es finito y hay que defenderlo’

3 preguntas a: Carlota Montoya, experta en destilados.



¿Cómo evitar que el boom del mezcal termine siendo una tragedia para el mezcal?



Se debería tener muy claro, e incluso modificar la norma oficial mexicana, para que se entienda que la producción de mezcal es una cosa finita, que tiene un límite y que no podemos ir más allá, aunque queramos, porque entonces estaríamos atentando contra nuestro ecosistema, contra nuestra biodiversidad, contra nuestras raíces y contra nuestro patrimonio cultural. En términos de manejo, lo que deberíamos es tratar de que sea, precisamente por lo limitado y artesanal, un producto mucho más cotizado. Darle, en términos de comunicación, el manejo correcto para que la gente entienda que producir un mezcal de un agave silvestre, singular o escaso es una cosa de mucho valor, algo excepcional y que por tanto debe ser apreciado. En otras palabras, que producir un mezcal con una planta singular es tanto o más valioso como un whisky de 25 años de añejamiento, porque de hecho hay variedades de agave que tardan muchos años en crecer y dar su fruto para poder hacer esos mezcales. Para no hablar del proceso artesanal que esto implica, desde luego. Tenemos que comunicarlo mejor para que el mezcal se valorice más y, a partir de eso, evitar esta historia termine mal para todos.

Carlota Montoya es maestra tequilera de la Academia Mexicana de Catadores de Tequila, Vino y Mezcal desde 2015. Foto: Cortesía Carlota Montoya

¿Hay algo que pueda hacer el consumidor de mezcal?



Informarse. Aprender a leer la etiqueta, a comprar productos que vengan de cultivos sostenibles, que usen agua de pozo, que hagan tratamiento de correcto de las vinazas, que sea un producto de comercio justo. El consumidor juega un papel fundamental y para ello es clave que sepa como se elabora un mezcal y se informe correctamente de lo que está comprando.



Su reflexión final sobre esta problemática



Si en México no nos ponemos las pilas en hacer de una producción sostenible y sin depredación de especies, aparte del daño medioambiental y patrimonial, podríamos terminar viendo a un número importante de los consumidores optando por destilados de agave tipo mezcal producidos en Australia, Suráfrica u otros lugares del mundo donde ya hay vastas extensiones de cultivos. Es cosa de que se lleven a unos cuantos maestros mezcaleros y que esa producción se haga de manera sostenible y con una trazabilidad perfectamente comprobable, para que estemos viendo destilado de agave australiano tipo mezcal, en cosa de pocos años. México debe defender su patrimonio, su tierra y sus tradiciones y eso solo se logrará si protegemos al mezcal.

