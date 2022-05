Desde hace muchos años, el mago bogotano Juan Álvarez quería realizar un espectáculo que alguna vez le vio en Nueva York a un colega que se hacía llamar ‘El mago de los millonarios’. Era un show privado para 20 personas en la suite de un hotel, que incluía toda una propuesta de sensaciones.



Con la llegada de la pandemia, Álvarez debió engavetar esa idea y tuvo que caminar un terreno que a todos resultaba desconocido: la virtualidad. Entonces dio vida al montaje The One Show, que, para su sorpresa, llegó las 500 funciones corporativas, convirtiéndose en un “récord”, en su más de 20 años de carrera artística.

Con el regreso a la normalidad, Álvarez comenzó a pensar en cómo podría volver a un escenario, que al principio le obligaba un aforo de solo el 50 por ciento del público, que para un montaje como los suyos, de grandes efectos especiales, no resultaba rentable.



A esta idea –anota– se unió ese anhelo de la gente de reencontrarse, luego de los encierros y distanciamientos prolongados. Entonces, Álvarez “desempolvó” ese proyecto inicial, inspirado en el mago neoyorquino, para crear 'Sentir', que está presentando los viernes y sábados en el Hotel Hilton Corferias de Bogotá.



“Creamos un espectáculo de magia y comida que tiene que ver con los sentimientos, las emociones y los recuerdos. Con las historias, con las anécdotas, con la gente que te inspira, con tus sueños”, explica el mago, cuyo montaje tiene un aforo limitado de 50 personas, para ofrecer una experiencia personalizada.



La idea es que el espectador, desde que ingresa al hotel, se abstraiga durante unas horas de su vida cotidiana, a través de un viaje de fantasía, con una propuesta sensorial llena de sorpresas. Las personas ingresan a un espacio, especialmente adaptado con cómodos sillones, donde la magia comienza en sus bocas a través de una serie “elixires” (cocteles elaborados a base de ron) con unos snacks de colores.

Álvarez ofrece un espectáculo que va más allá de la magia. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

Magia con sentimiento

Luego, cuando se sube el telón, aparece Álvarez, y durante una hora y media ofrece un espectáculo de magia que toca “muy hondo” las fibras de los asistentes.



“En este mundo frenético en el que vivimos deberíamos darle más importancia a sentir que a pensar. A volvernos a ver a los ojos para decirnos cuánto nos queremos”, afirma Álvarez.



Anota que esta propuesta de magia va más allá de los trucos tradicionales de cartas o de cuerdas, a los que la gente está acostumbrada. “Es la desconexión de la razón y la reconexión con las emociones de los seres humanos. Desde que entras al espectáculo, los números se inspiran en historias de vida, en los mismos recuerdos de la gente”, dice.



Cuando las personas llegan, escriben los sueños o sentimientos que tienen en ese momento, y se depositan en una urna. “Y luego, yo hago una magia con esos sentimientos”.



Más adelante, durante otro de los números, una persona tendrá una grata sorpresa al ver aparecer, por ejemplo, una imagen de su familia.



“Es un espectáculo donde la magia termina pasando a un segundo plano, pues es mucho más el sentimiento de lo que te generan cada una de las sorpresas que hay con los efectos”, comenta el artista.

'Arroz ensopado’ (arroz ahumado verde con lomo de res). Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

La magia del gusto

El cierre no puede ser mejor. Una vez termina el espectáculo, el público es conducido al cuarto piso del hotel a vivir la última experiencia: una cena dividida en cinco momentos. Los platos llevan nombres sugestivos: ‘Aliento de dragón y chontaduro’, ‘Neblina del páramo’, ‘Lo nuestro y lo de afuera’, ‘Arroz ensopado: ¿paella o atollado?’ y ‘Dibujando en la mesa’. Todos ellos, maridados con vinos.



El desafío sumerge al público en experiencias como romper una esfera cítrica para degustar de la comida en su interior o comer una especie de 'pop corn' de chontaduro que al ingresar a la boca lanza humo por la nariz.



El chileno Javier Cárcamo, con experiencia de más de 20 años en cocinas de México, Brasil, Malasia y Ecuador, fue el encargado de diseñar con su equipo los manjares que disfrutarán los comensales.

El plato se inspira en el arroz que hacían los indígenas del Pacífico con pedacitos de tollo, el tiburón jóven, y con la paella heredada de los españoles en la Colonia. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

“El elemento gastronómico resultó un complemento maravilloso para el espectáculo”, explica el chef.



Para el primer momento, dice, “lo que hicimos fue hacer una espuma de chontaduro para luego llevarla a 196 grados bajo cero, a través de nitrógeno líquido, y generar el efecto de aliento de dragón. La idea es masticar el 'pop corn' de chontaduro, tratar de echar aire por la nariz y generar el efecto”.



El chef, que está radicado en Bogotá desde hace ocho años, es un amante de los productos e ingredientes colombianos. Por ello quiso rendir un tributo a todos ellos a través de los platos que diseñó para esta temporada. La carta se va “refrescando” cada seis meses.



“ ‘Neblina del páramo’, por ejemplo, está inspirada en el páramo que tenemos alrededor de Cundinamarca, donde se produce la mayor cantidad de agua, y a consecuencia el efecto de neblina se trajo al plato”, explica su creador. Se trata de un plato que, además, se fundamenta en la rica producción de leche y sus derivados de los valles cercanos a la capital. Es una burrata inyectada con gel de balsámico, granita de frutos rojos y polvo de aceite de albahaca.



Otro de los momentos se llama ‘Arroz ensopado: ¿paella o atollado?’. La referencia a los dos estilos de arroz obedece hechos históricos, que el chef Cárcamo encontró. Por un lado, el arroz atollado, que debe su nombre a tradiciones gastronómicas del Pacífico, que originalmente los indígenas elaboraban con pedacitos de tollo, un tiburón joven. Y, por otro, la paella, que fue herencia española de la Colonia, que tomó auge en la zona del Valle del Cauca, donde se cultivaba mucho arroz.



“Nuestros comensales disfrutarán en este paso de un arroz ahumado verde con hongos y trufa, lomo de res larga cocción en ceniza de cebolla al vino tinto”, anota el chef.



El cierre no puede ser más sorpresivo. Todos los cocineros del hotel salen para preparar sobre una mesa de hielo seco el postre que degustará la gente.



Es un espectáculo lleno de color, texturas y sabores de crumbles, chocolates, merengues y efectos con nitrógeno. Acá la gente se encontrará, por ejemplo, con un “helado de vainilla con ron Diplomático, esferas de frutos rojos, que pasan por una cocción al vacío de ocho horas, un bizcocho aireado de dos sabores (avellanas y de cacao al 70 %.), crema de queso con crumbles de cacao pistacho y almendras, y media esfera de chocolate blanco”, comenta el chef Cárcamo.



“Mi sueño como artista siempre ha sido trabajar, por ejemplo, en Las Vegas, donde los grandes hoteles tienen espectáculos residentes de magia y música, que llevan años. Donde puedes ir a ver siempre a David Copperfield, a Céline Dion o a Elton John. Entonces, bromeando, dije: ‘Al no poder actuar allá me voy a inventar mis propias Vegas acá’ ”, finaliza Álvarez.



La experiencia también ofrece beneficios de descuentos para quienes quieran quedarse en el hotel esa noche.

‘Neblina del páramo’ es una burrata inyectada con gel de balsámico, granita de frutos rojos y polvo de aceite de albahaca. Foto: Nestor Gómez/EL TIEMPO

Dónde y cuándo

Álvarez cumple más de 20 años de carrera artística. Foto: cortesía del artista

Viernes y sábados en el Hotel Hilton Corferias. Valor: 250.000 pesos por persona. Incluye beneficios de descuento para quedarse en el hotel con acceso a zonas húmedas. Información y boletería: sentir.com.co.