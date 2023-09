Cuando Cristhian Caína y Erwin García abrieron su canal de recetas en redes sociales, el 25 de marzo de 2020, lo bautizaron iniciamente Ñam TV. Convencidos de dibujar sus sueños para que se hagan realidad, el "apellido" TV lo hacían porque soñaban con tener un espacio en televisión.

Cuenta Cristhian que pasados unos meses, ante el éxito en que se convirtieron sus contenidos, debido a la ayuda que le prestaron a la gente encerrada en su casa durante cuarentena, sin saber qué cocinar, decidieron quitarle el "TV", pues en redes sociales ya los veían miles y y sin habérselo propuesto habían adquirido el estatus de Influencers. Entonces el canal se llamó solamente Ñam.

Sin embargo, empezaron a notar que la fama salía de las redes. Cuando se pudo salir e iban por las calles, la gente decía: "Ahí van los de Ñam". Y como era tan frecuente, decidieron dejarle el nombre, hasta ahora definitivo de Los de Ñam y se volvieron una marca.



Su trabajo haciendo más fáciles de elaborar las recetas de la tradición familiar y clásicas mundiales, o incluso alguna cosa resultado de su día a día, los llevó a otras instancias, distintas de sus canales. Hace poco estrenaron un libro: Esto está muy ñam, con recetas para salvar los almuerzos. Pero antes ya habían creado un curso -El método ñam-, disponible en Hofmart, basado en el batch cooking, un método que ayuda a planificar lo que se va a comer a lo largo de toda la semana en un solo día.

Los de Ñam presentan su libro 'Esto está muy ñam'. Foto: Javier Franco

Este éxito tiene que ver con una pasión por la cocina que comenzó en ambos desde la ñiñez: "Cuando yo tenía 10 años quería vivir con mi papá y él no cocinaba -le dijo Erwin a EL TIEMPO-. Entonces les pedí a mi mamá y a mi hermana que me enseñaran a cocinar. En paralelo, Cris también aprendió desde los 10 años, porque le ayudaba a su abuela a vender las arepas más deliciosas del sector donde vivían. Cris ayudaba a cocinar en su casa".



Sin embargo, la vida los unió en el teatro. Ambos se habían metido a estudiar teatro. Erwin, comunicador social y publicista había tomado cuatro años de clases con Alfondo Ortiz, y Christhian, estudió en el Teatro Libre. Sin embargo, la cocina parecía llamarlos y ahora que están dedicados a ella como proyecto de vida, dicen que siguen aplicando aquellos estudios previos en cada video de Los de Ñam, que sacan al aire.



"Los de Ñam tiene un ritmo -explica Cristhian-, el que requiere el teatro, en Teatro estás obligado a mantener la atención del público. Tienes que estar pendiente de que te pongan atención, eso te hace muy sensible. Editamos nuestros propios videos porque conocemos el ritmo que cada receta requiere para tener la atención de una persona. Trabajamos con ritmos, cadencias, atmósferas y todo lo que se usa en teatro".

Unas albóndigas muy ñam

Pero lo que presentan ahora es el libro y entre las 50 provocativas recetas que ofrecen se encuentra esta, que los autores qusieron compartir con los lectores de EL TIEMPO, ideal para cuatro personas, que como pueden ver, tiene ingredientes fáciles de conseguir en cualquier mercado y un procedimiento muy sencillo.

Ingredientes para cuatro porciones

Para el sofrito:

​

2 cucharadas de aceite de oliva

2 dientes de ajo finamente picados

1 cebolla cabezona cortada en cuadritos

Sal y pimienta



Para las albóndigas:

1 libra de carne de res molida

¼ de taza de pan rallado

1 huevo batido

2 ramitas de perejil finamente picadas

½ cucharadita de pimienta

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de salsa inglesa

½ cucharadita de comino

Preparación

El sofrito:

1. En una sartén a fuego medio, calienta el aceite de oliva y sofríe el ajo y la cebolla. Salpimienta al gusto y reserva.



Las albóndigas:

​

1. En un recipiente, mezcla la carne con todos los ingredientes, incluido el sofrito, e integra muy bien hasta lograr una mezcla homogénea.



2. Cubre el recipiente con papel plástico transparente y refrigera por una hora.

3. Forma bolitas de 4 cm, aproximadamente.



4. Luego, en una sartén, a fuego medio, calienta suficiente aceite, fríe las albóndigas hasta que estén doraditas, retira y deja reposar sobre papel. Que te queden muy Ñam.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin