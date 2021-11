La responsabilidad ambiental se sienta a la mesa

El sistema alimentario mundial representa una gran amenaza frente al cambio climático, Joan Roca, uno de los mejores chefs del mundo, busca crear conciencia desde los fogones de su cocina.

“El poder lo tiene cada uno de los individuos que está a cargo de una cocina familiar y que decide qué van a comer”, dice con contundencia Joan Roca, propietario, junto con sus dos hermanos, de El Celler de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. “Hay que poner las dietas y la forma de alimentarnos al servicio de mantener el medio ambiente”, explica.



La responsabilidad sobre la conservación de la salud ambiental está, pues, en las manos de todos los que preparan a diario los alimentos y no solo en las de los organismos internacionales o de autoridades lejanas. “La alarma viene por no ser conscientes de que está pasando esto: todo el mundo puede hacer algo, todo el mundo tomando sus decisiones respecto a qué come puede hacer que el cambio sea verdad”, explica. “Se necesita una conciencia general, global, porque si vamos haciendo oídos sordos, nos encontraremos con problemas gravísimos que ya se están anunciando desde muchos ámbitos”.



(Le puede interesar: Los 3 nuevos del país en la lista de los '50 Best' de América Latina).

Y crear conciencia sobre el grano de arena que se puede aportar desde los fogones es el propósito de ‘Sembrando el futuro’, la nueva iniciativa que emprenden El Celler de Can Roca y el BBVA, convencidos de que la clave del futuro radica en una alimentación responsable y de que la preservación de la biodiversidad asegura un mañana sano y sostenible para todos. Este martes se estrena el documental que lleva el mismo nombre y que, a lo largo de 35 minutos, explica el riesgo que sufrimos y plantea soluciones con la mesa puesta.



La biodiversidad es la llave para una seguridad alimentaria mundial, para mantener dietas saludables y nutritivas y para mejorar los medios de subsistencia rurales.

La paradoja está en que el mismo sistema alimentario global constituye la mayor amenaza para la pérdida de biodiversidad: sobreexplota los recursos naturales cada vez más escasos (el agua, los bosques, la tierra), pone en riesgo 24.000 de las 28.000 especies (un 87 por ciento) que están en riesgo de extinción y aglutina el 29 por ciento de los gases de efecto invernadero, que aumentan el efecto climático.

Facebook Twitter Linkedin

Los hermanos Roca (de izq. a der.): Josep (cocina líquida), Joan (cocina salada) y Jordi (cocina dulce). Foto: BBVA ‘SEMBRANDO FUTURO’

Estos factores repercuten en nuestra dieta. Se calcula que el 75 por ciento de las variedades agrícolas han desaparecido en el último siglo y que en la actualidad solo nueve cultivos representan el 66 por ciento del total de la producción global.



De hecho, la nueva iniciativa nació por la preocupación que sienten los hermanos Roca cuando su madre les habla de algunos ingredientes que ella utilizaba y que ya no se encuentran en el mercado. Han desaparecido. Según la FAO, se pierden hasta diez variedades de semillas diariamente. Con ellas, se pierde biodiversidad. Se pierden ciclos de vida.



(Puede leer: La financiación de un sistema de alimentación sostenible).



Solo tres especies de cultivo representan el 48 por ciento del consumo medio diario de calorías: trigo, arroz y maíz.



“El gran reto es que la gente entienda que tenemos que comer con conciencia, prestar atención de dónde vienen los productos, cómo se han cultivado y favorecer la biodiversidad necesaria que tiene que haber alrededor de las grandes ciudades para que el planeta siga proporcionándonos productos y podamos tener un futuro sostenible e inclusivo para todos”, explica Roca. Ese tránsito por un camino verde se plasmará en un documental que están realizando.



“No tenemos tiempo para la pérdida, para el duelo”, agrega. “Hay que comprender, aceptar y superar”. Comprender, por ejemplo, que “estamos perdiendo especies, ciclos vitales, ecosistemas, biodiversidad, porque estamos priorizando los monocultivos y la ganadería intensiva, que necesita mucha agua y destruye ecosistemas enteros”.

El gran reto es que la gente entienda que tenemos que comer con conciencia, prestar atención de dónde vienen los productos, cómo se han cultivado y favorecer la biodiversidad FACEBOOK

TWITTER

Roca explica que él y sus hermanos, Josep y Jordi, reivindican la demanda que realizan los científicos porque nadie les hace caso.



“Como cocineros queremos sumarnos y aprovechar la visibilidad que tiene hoy la cocina para convertirnos en un altavoz que ayude a alertar sobre el problema”, afirma. “Miremos bien de dónde viene lo que comemos, recuperemos memoria de la cocina de nuestras abuelas y nuestras madres: recuperemos eso que preparaban y que ya no está y evitemos que se pierdan en las zonas donde aún sobreviven”.

Los problemas de Colombia

En Colombia también se corre ese peligro. “Recuerdo cuando era niño y mi padre llegaba a la casa con piñuelas, con pomarrosas y otras cosas que hoy es muy difícil conseguir en una plaza de mercado”, dice el chef colombiano Harry Sasson, invitado a la presentación de los hermanos Roca en Girona (nororiente de España), donde se encuentra el restaurante. “Muchos campesinos podrían mejorar su nivel de ingresos volviendo a traer esos productos del campo a la mesa”, agrega

.

La cocinera colombiana Leonor Espinosa, también invitada, se muestra preocupada por los pasos que se dan en nuestro país en contravía con la sostenibilidad. “Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y no valoramos esa biodiversidad, que es una herramienta de generación de empleo responsable, de bienestar, de desarrollo y de aportes al PIB”, señala.

Facebook Twitter Linkedin

Leonor Espinosa, chef del restaurante Leo (Bogotá), uno de los 50 mejores del mundo. Foto: Renata Bolívar

“Dentro de la cadena productiva de la gastronomía hay un actor importante, que es el cocinero y que no puede estar desapegado de los otros actores”, dice. Sin embargo, afirma que es difícil que todos trabajen en conjunto. “Para no esperar a esta articulación, uno lo que hace es ser responsable en su restaurante con el primer eslabón de la cadena productiva: con los pescadores, agricultores, artesanos...”. Añade que crea un comercio directo con ellos y da notoriedad a los productos y a los territorios de donde provienen. “El cocinero visibiliza a los pequeños productores y los reconecta con un consumidor que les da la espalda a estos productos autóctonos y representativos”, explica Espinosa.

Facebook Twitter Linkedin

jEl chef colombiano Harry Sasson. Foto: Cortesía Harry Sasson

(Siga leyendo: Seis seductoras propuestas del helado como postres sin igual).



En ocasiones se necesitan cuatro o cinco medios de transporte para llevar un producto desde el territorio donde se produce hasta el restaurante. “La gente se pregunta por qué es tan costoso algún plato, y es porque la conexión en Colombia es muy complicada”, dice. “Es mucho más económico servir una trucha de Italia que de algunos territorios de nuestro país”, agrega. Pero siente la responsabilidad frente a las buenas prácticas: el uso adecuado de los ingredientes, la capacitación, ofrecer los contextos. “Uno se pregunta cómo en Colombia, con tanta biodiversidad y con un gran recurso en la sabiduría ancestral de nuestros pueblos étnicos, rurales, indígenas y afros, hay pobreza extrema y se sufren problemas de seguridad alimentaria”. Espinosa se muestra convencida de que la gran cocina colombiana está en las cocinas rurales que todavía no se conocen, que no han viajado por el país.

Es mucho más económico servir una trucha de Italia que de algunos territorios de nuestro país FACEBOOK

TWITTER

Es preciso hablar, también, de otro actor: el Estado. Espinosa explica que en Colombia hay usos y prácticas ancestrales prohibidas, que están acabando con la identidad de la cultura natural nativa. Menciona la cocina en estufas de leña, el consumo de animales como el chigüiro o la babilla, cuya piel se puede exportar, pero no se puede consumir la carne. “Lo mismo sucede con los fermentados”, cuenta Espinosa. “Mientras en Perú, Ecuador y México apoyan su producción, en Colombia ha sido un gran problema. Apenas ahora dan permiso de comercializar el biche [O VICHE], que es un aguardiente de la caña que recibe varios nombres y da la identidad a los pueblos afros del Pacífico”, afirma. “Lo que estamos haciendo los cocineros es ser conscientes y apoyar esas memorias históricas, esas costumbres y los usos responsables de los ingredientes”.



En el caso de Colombia, por otra parte, también hay que tener en cuenta los efectos del conflicto armado de las últimas décadas. “Los desplazamientos forzosos impactaron negativamente e hicieron que se perdieran algunas recetas porque la gente viaja y tiene que acostumbrarse a lo que da la tierra en otro lugar o ecosistema”, explica Espinosa.



(Puede leer: El viche se convierte en 'patrimonio ancestral y cultural' de Colombia).

Y, además, las nuevas costumbres también afectan la cocina ancestral, originaria. “La comida se ha vuelto más comercial, la gente ha dejado de cocinar en sus casas, de ir al mercado y se ha dedicado a pedir servicios a domicilio”, afirma Harry Sasson. Cree que hay que volver a sentarse a la mesa y recuperar las recetas de la casa. “Yo preparo la sopa de arroz de mi abuela, con apio y albóndigas, cargada de pimienta dulce y recuerdos, y se la doy a mis hijos para que no se pierdan las tradiciones”, añade.



Tampoco se puede perder la variedad de los productos. “Yo apoyo los cultivos de erradicación de la hoja de coca, como los palmitos o la pimienta verde”, dice. Y piensa que no se pueden perder productos que han hecho parte de nuestras vidas: el mango de azúcar, las pomarrosas, el caimito, las piñuelas, las grosellas... todos ellos antes llegaban a las casas y ahora son muy difíciles de encontrar. “Va uno a las grandes superficies y encuentra un mango Tommy, pero no uno de azúcar”, cuenta.



(También puede leer:¿Por qué las recetas 'descabelladas' de Tulio funcionan?).

Sembrar conciencia

‘Sembrando el futuro’ busca despertar conciencia sobre todos estos aspectos relacionados con la preservación del medio ambiente y la culinaria, sobre la necesidad de preservar la biodiversidad y la adopción de hábitos de consumo responsables mediante una alimentación local, saludable y de calidad.



El proyecto, presentado en El Celler de Can Roca ante científicos, cocineros y periodistas, aspira a profundizar en “el riesgo de extinción de los recursos naturales y la erosión genética de los cultivos”. También, en la importancia de proteger nuestros sabores, nuestra memoria gastronómica y nuestra cultura.



Se trata, además, de un compromiso con el futuro. “Mi hijo mayor quiere ser cocinero –cuenta Roca–, pero, sin importar a lo que se dediquen mis hijos y los hijos de nuestros hijos, las nuevas generaciones nos echarán en cara que no lo hayamos hecho si no lo hacemos”. No es tarde aún. “Ahora es el momento de parar todo esto, de reconducirlo, y es clave que seamos capaces de generar esos cruces de complicidades, esa energía enfocada hacia cambiar las cosas”, dice Roca. Es una semilla que se debe sembrar en nuestra mente para detener la caída al vacío del planeta.



JUANITA SAMPER OSPINA*

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

* Invitación de El Celler de Can Roca y BBVA.

Más noticias A fondo

- Baileys, el paradigma de las cremas de whisky / Historia de una marca

- Cinco de las preparaciones emblemáticas de Medellín y sus alrededores

- Restaurantes temáticos: un buen plan para disfrutar en Bogotá