Para después del arte / El Caldero

Ir al centro de Bogotá, sin prisa, es uno de mis planes favoritos. Allí está la verdad de la ciudad: bogotanos y visitantes de todas las condiciones y de casi todas las razas se cruzan en medio de los escenarios de la historia.

En el centro se respira cultura, se respira tradición, se respira arte. Y la vista de los cerros orientales es sobrecogedora.



Por supuesto, cada vez que voy procuro conocer un nuevo restaurante o volver a alguno de aquellos que me gustan y que me ofrecen un motivo de regocijo en esta ciudad de congestiones y demorados desplazamientos.



Visitaba recientemente una exposición en el Museo de Arte Miguel Urrutia, del Banco de la República, y a la salida –con ganas de comentar lo visto, de contrastar puntos de vista, de confesar qué fibras nos había movido la muestra– me encontré un restaurante de nombre españolísimo: Marcha.



Restaurante y café, informal, agradable, al que me dieron muchas ganas de entrar. Y me bastó con sentarme allí para agradecer haberlo encontrado: por la muy amable atención y por una carta de vinos por copas que apuntaba precisamente a lo que yo pretendía: acompañar una conversación emocionada, hacer agradable una tertulia improvisada después del arte.

Luego vino la carta de alimentos, con acento mediterráneo, como lo propone el nombre del lugar, y encontré en ella opciones maravillosas para acompañar el vino… porque fue así: los alimentos acompañaron la bebida, y no al contrario.



Y allí están, para este propósito, entradas como las patatas bravas, los huevos cabreados, el hummus de garbanzos o unas siempre bienvenidas berenjenas napolitanas, entre las muchas opciones para amenizar la tertulia.



Y, páginas adelante, para los que pretenden quedarse de largo o han planeado almorzar allí, Marcha ofrece un amplio repertorio de pastas, carnes y ensaladas en donde caben, al mismo tiempo, un bowl árabe vegetariano o un ossobuco de ternera; un pollo griego, con aceitunas negras y queso feta y una pizza de pera, queso y cebolla.



Me gustó Marcha. Estoy convencido de que este tipo de lugares le sientan muy bien a una ciudad que necesita más disculpas para hablar de arte sin más requisito que el de pasar un buen rato.

SANCHO

CRÍTICO GASTRONÓMICO

elcalderodesancho@yahoo.com.co