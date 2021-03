Mesa para uno / El Condimentario

Cada vez somos más los que vivimos solos. Los hogares unipersonales están creciendo en el mundo. En Colombia pasaron del 12 por ciento en el 2005 al 18 por ciento en el 2018 según datos del Dane. Vivir en soledad implica también la mesa para uno.

Comer es un acto social. La alimentación va más allá de satisfacer una necesidad física. Es el puente para relacionarnos con otros. Tradicionalmente se habla de compartir el pan, compartir la mesa.



La comida es la excusa para el encuentro familiar, laboral y de amistad. Pero la realidad es que somos muchos los que diariamente comemos solos, y más aún en estos tiempos de pandemia.



Existe un estigma social del que llega solo a un restaurante. El comensal en cuestión se siente observado, cuando en realidad es él el que contempla a los otros. Y es genial porque tiene la libertad de elegir la comida y la bebida, de tomarse el tiempo para saborear y, lo mejor, no hay que compartir el postre favorito.

Comer solo es comer con uno mismo. Margarita come con Margarita. Comer sin ser juzgado. Todo se vale: hacerlo en la cama, en el sofá y hasta parado cuchareando la olla del arroz en la estufa. A deshoras. Servirse las cantidades que quiera sin pensar en las reglas y, por qué no, rompiendo la etiqueta. Yo, por ejemplo, a veces comienzo con el postre.



También tiene sus desventajas. Cocinar para uno puede ser aburridor. La arepa con queso, el sánduche de atún, los espaguetis, el arroz con huevo y el cereal comienzan a reinar. O por pereza se come cualquier mecato y, obvio, los malos hábitos tarde o temprano afectarán la salud.



Mercar tampoco es fácil. Existe una gran oportunidad comercial para este segmento de la población. ¿Qué tal si empacan las carnes, verduras, mariscos, granos y cereales en porciones pequeñas? Lo ideal sería ir a la plaza a comprar por unidades, pero pocos lo hacen, y en las grandes superficies casi todo es tamaño familiar. Para no botar comida que se daña rápido mejor ni comprar. Y de los libros de cocina ni hablar, la mayoría están escritos para cuatro o seis porciones por plato.

Los que vivimos solos debemos crear nuevos rituales. Invitarnos a comer, consentirnos y hacer de este un rico momento. Dice el popular refrán que el que come solo muere solo, pero ¿qué mejor que hacerlo con una gran última cena?



Recuerdo la historia de Lúculo, el político y militar romano, famoso por sus célebres banquetes. Un día se aburrió de comer en parche y ordenó a sus cocineros que le hicieran comida para él. En la cocina se relajaron ya que no había invitados y poco se esmeraron con el menú que le sirvieron. Entonces reclamó: “Precisamente cuando estoy solo es cuando más dedicación se requiere, porque Lúculo come con Lúculo”.



Comer solo es estar con buena compañía. Es la mejor cita de amor. El plan perfecto para desconectarse del celular, del computador, del trabajo, del agite y conectarse con los propios deseos y pensamientos. Darse gusto, comer bien y ser feliz. Buen provecho.



-MARGARITA BERNAL

Para EL TIEMPO

En Twitter: @MargaritaBernal