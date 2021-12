El 2021 fue un año movido para la gastronomía. Un resumen de las noticias y hechos más destacados, que debemos mantener en la mira especialmente en tiempos electorales.

Lo amargo:

- La Canasta familiar no se toca. Irresponsabilidad e improvisación del Minhacienda, en plena pandemia y crisis económica, al anunciar aumentos de los precios a los alimentos básicos, como parte de su reforma tributaria. El detonante de las marchas.



- Inseguridad alimentaria. El paro nacional destapó las fallas históricas del estado para garantizar alimentos a los ciudadanos.



- La pizza de la indiferencia. Indignación nacional por negar un trozo de pizza a un empleado en una feria. Y pocas voces por las cifras de muertes por desnutrición. En Colombia, no todos los ciudadanos tienen acceso a los alimentos. Muchas familias no comen sino una vez al día.



- El desempleo sigue. Generado por los cierres de bares y restaurantes durante el 2020 y es preocupante.



- Escasez de cerveza. Empresas afirman que no hay insumos por los bloqueos de contenedores en China. (Esto también afecta a otros sectores de la industria). Desde el agro se dice que es porque los tratados de TLC no favorecen al campesino. En lugar de sembrar la cebada la importan, me quedo con esta teoría. Trago amargo.



- Todo está muy caro. Cerramos el año con incrementos en los precios de la comida. Ya la plata no alcanza para el mercado y no se oyen soluciones a corto plazo.

Lo agridulce

- Vacunas a la carta. El gobierno decretó la obligatoriedad de presentar el carné de vacunación para ir a los restaurantes. Lamentable es que algunos por 'tirárselas de vivos', tanto clientes, como negocios se salten la norma.



- Códigos QR desaprovechados. Nos tienen padeciendo a los clientes con el mal uso que le dan a esta importante herramienta tecnológica.



- El servicio al cliente bajó de calidad. Muchos restaurantes contrataron menos personal al momento de las reaperturas, esto ha influido en el detrimento de la atención.



Lo dulce

- Ley de comida chatarra: Necesaria e importante. Ejecutada con educación, es un logro para una mejor salud pública. Falta ver si es verdad tanta belleza.



- Viva el Viche: El Congreso aprobó la ley que reconoce, impulsa y protege al Viche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales, tradicionales y de patrimonio colectivo de las comunidades afrocolombianas de la costa del Pacífico colombiano.



- Colombia entre los mejores: La chef Leonor Espinosa y su restaurante Leo ocupan el lugar 49 a nivel mundial.



- Reconocimiento a lo local: sancionada la ley 2144, la cual tiene la función de salvaguardar, fomentar y reconocer la gastronomía colombiana.



- Continúa el auge de emprendimientos con productos artesanales y de calidad.



- Reactivación del sector y de la afluencia de clientes. Aunque si siguen con el mal servicio y poco personal, no les va durar mucho la fiesta.



- Resurgieron las ferias, fiestas y eventos gastronómicos.



Felices fiestas. Que el 2022 llegue con sabores colombianos a su mesa. Buen Provecho.



-MARGARITA BERNAL

