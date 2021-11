Arepaís / Margarita Bernal

Sueño con una Colombia donde en las cartas de los restaurantes de los hoteles ofrezcan arepas y amasijos locales. Es una buena manera de acercar a los viajeros con nuestros sabores. Tan solo en arepas tenemos más de 70 variedades y todas hacen parte del patrimonio gastronómico nacional. En cada una hay un legado indígena, de nuestras raíces, de nuestra historia.

Estuve en Villa de Leyva, pueblo turístico por excelencia. Al desayuno sirvieron cualquier pan sin gracia ni imaginación, por cumplir con un menú establecido.



Pregunté por las ricas arepas de cuajada boyacenses y la respuesta fue: no manejamos ese producto. No sé qué me mortificó más si el 'no manejamos' o si decirle con tal displicencia 'ese producto’ a las suculentas arepas típicas de esta región, como si estuviera pidiendo algún exótico platillo. La arepa es tan común y cotidiana en la mesa colombiana, que pasamos por alto su importancia. Fea costumbre la que tenemos de olvidar e ignorar lo propio. Nos falta amor por nuestra cocina.



Es lamentable que a los turistas no se les comparta la riqueza culinaria del país. No solo me refiero a extranjeros, sino también a los colombianos cuando paseamos por el vasto territorio nacional.



Alguien decía, justificando ese despropósito, que es que piden pan. Si no saben lo que tenemos porque no lo ofrecemos y no nos sentimos orgullosos de nuestra cocina criolla, es obvio que no lo van a pedir y se irán por el camino fácil. Recordemos como bien la llamó la Academia Colombiana de Gastronomía: la arepa es el pan nativo. Pongo de ejemplo a México: en sus hoteles es común encontrar tortillas, chilaquiles, frijol refrito y guacamole como parte de su oferta culinaria, especialmente a la hora del desayuno.



Pero hay buenas noticias:



En agosto 10 de 2021 fue firmada la ley 2144, por medio de la cual se dictan normas encaminadas a salvaguardar, fomentar y reconocer la gastronomía colombiana. La cual tiene, entre otros, estos objetivos: desarrollar y difundir los saberes a través del conocimiento de los productos de la cocina tradicional colombiana. Incentivar a los visitantes a conocer y consumir productos locales. Fortalecer la producción y consumo de platos tradicionales para que los restaurantes ofrezcan gastronomía colombiana. Y también crear una red turística de restaurantes y espacios abiertos que promuevan la gastronomía y los saberes tradicionales. Todo esto mediante la creación de un sello de calidad que identifique el origen y la tradición. En pocas palabras, ministerios de Cultura, Salud y Protección Social y de Comercio, Industria y Turismo tienen la misión de fortalecer, comunicar, difundir, enseñar y capacitar la trasmisión de saberes ancestrales, fomentando, además, el turismo gastronómico nacional. Estaremos atentos a sus avances.



Y si bien con esta ley que aplaudo se da un gran paso, nosotros los ciudadanos también tenemos una gran responsabilidad. Debemos apropiarnos y comenzar a exigir, a valorar, a conocer, a probar y a divulgar nuestros saberes y sabores. Comencemos con las arepas. Buen provecho.

www.elcondimentariodemargarita.com



MARGARITA BERNAL