Planeta a domicilio / El Condimentario

El servicio a domicilio ha sido protagonista durante la pandemia. Hoy se puede pedir casi que de todo. Para la industria gastronómica ha sido un importante aliado. Tanto para restaurantes como emprendimientos es un respiro, mas no la solución a los problemas que afrontan por los cierres debido a cuarentenas y restricciones que ya conocemos.

Se decía que el coronavirus era el fin de la alta cocina, un golpe fulminante. Pero la creatividad, talento y amor por la profesión ha demostrado lo contrario gracias a la existencia de los domicilios. Reconocidos y premiados chefs entendieron que debían darle un giro a su negocio si querían mantenerlo vivo. Inventaron fórmulas para llegar a los hogares de sus comensales.



La oferta va desde platos listos para el consumo hasta otros para preparar, con todas las instrucciones culinarias, para convertir al cliente en el chef de su casa. También se fortalecieron los domicilios de siempre, los tradicionales. A todos les tocó montarse en el bus de la comida para llevar, no hay otra salida.



Y Colombia no se queda atrás. Aquí también se han sofisticado. Hoy la carta es tan amplia que se puede pedir desde ostras, chicharrones, pato, helados artesanales, tartar y mejillones hasta platos de cocina de autor por mencionar algunos.



Un desaprender para volver a aprender. Ya que se deben cocinar los alimentos de otra manera pensando ya no en el servicio a la mesa sino en el traslado, empaque, temperatura y tiempos de envío, buscando preservar la calidad y sabor que los clientes esperan. Esta valiente industria no les teme a los retos.



Pero la revolución del domicilio también tiene su lado amargo. El incremento del uso de plástico, icopor y aluminio está impactando de forma negativa al medioambiente, afirman expertos en el tema. Si bien la prioridad de los gobernantes es la salud y seguridad pública en tiempos de covid, no deja de ser preocupante el futuro que le depara al mundo si seguimos produciendo enormes cantidades de basura contaminante. Al parecer pocos le están parando bolas.



Existen empaques desechables que son biodegradables y ecológicos, pero sus costos son superiores a los de otros con materiales que no son amables con el medioambiente. Y ya sabemos que la situación financiera de la industria está tan golpeada que la caja no aguanta para darle preferencia al planeta. Injusto sería exigirles a los empresarios de la industria que sean más responsables.



Sé que muchos restaurantes tuvieron la intención y voluntad de usarlos, pero los números no dieron. Enviar a domicilio implica costos adicionales no solo por el empaque de cada alimento, hay que sumar las bolsas, rótulos, cintas, film, más todos los requisitos y protocolos de bioseguridad.



Ya entrados en gastos lanzo la pregunta del millón: ¿qué tan dispuestos estarían de compartir los costos con el restaurante para que utilicen empaques amigables con el planeta? Finalmente, este es el lugar que todos habitamos. Sería un gana-gana, especialmente para el futuro de las nuevas generaciones que crecerán en un mundo mejor, o al menos eso intentaríamos.



Buen provecho.



MARGARITA BERNAL

En Twitter: @MargaritaBernal