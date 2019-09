‘Los cocineros estamos sobrevalorados’: Virgilio Martínez

Una piedra café sobre otra piedra café, sobre otra y otra conforman una torre cerrada que mantiene el calor que hay en su interior, donde se cocinan distintos tipos de papas –amarillas, moradas y rojas– esparcidas sobre la tierra. Una técnica de cocción que utilizan los incas cerca de la cordillera de los Andes, a más de 4.000 metros de altura, y que el chef Virgilio Martínez replica en el jardín de su restaurante Central en Lima, que este año fue elegido el número seis del mundo y, por quinta vez consecutiva, el latinoamericano puntero en la lista The World’s 50 Best Restaurants.

Virgilio, de 41 años, vestido con pantalón negro, chaleco rosado y anteojos de sol observa –mientras se fuma un cigarro– esa torre de piedras cafés. Está de pie bajo el cielo azul, las lomas amarillas y la cordillera nevada del Valle Sagrado, a unos 50 kilómetros de Cusco. Junto a él, un grupo de agricultores incas, con los que trabaja hace años, muestran algo de lo que significa su trabajo como cocineros a decenas de periodistas del mundo, que han viajado hasta ahí para verlo a él, para escucharlo y descifrarlo. Pero Virgilio habla poco y disfruta conversando con los agricultores y dándoles la palabra a ellos para que cuenten lo que hacen. Los que trabajan con él dicen que Virgilio es tímido.

“Créeme que cuando decidí ser cocinero no lo hacía por la fama. No pensé que esto venía con un paquete de halagos y que digan que eres una marca, que eres un orgullo para el país y más disparates que puede decir la gente”, dice.



La figura del chef hoy es casi como la de una estrella. ¿Cómo se siente con eso?



Me da a veces un poco de... Está bien, entiendo, acepto y tolero que hay cocineros de todo tipo. Hay cocineros que están más metidos en el ‘marketing’, otros en la tele, otros en vender cosas o que hacen muchos restaurantes, hay de todo tipo. Pero al cocinero se le ha puesto demasiada presión, se le pide mucho y tampoco estamos preparados para dar respuestas filosóficas, hablar del cambio climático o de la búsqueda de la felicidad. Estamos sobrevalorados, mediáticamente sobrevalorados. Se ha vendido la imagen del cocinero como el que lo sabe todo, y yo no estoy de acuerdo.



En 2015, el restaurante Central de Virgilio Martínez se posicionó entre los 10 mejores del mundo. Desde entonces, cada año se ha mantenido entre los puestos 4 y 6. En 2017, él fue elegido el mejor chef del mundo por sus colegas en el Chef’s Choice Award. Virgilio, además del Central, en Lima, tiene el comedor y coctelería Mayo. En Valle Sagrado, cerca de Cusco, acaba de crear la carta para el Hotel Explora, además de tener el restaurante Mil. En Londres tiene dos más y otro en Dubái. Su próximo proyecto es un restaurante itinerante en el Amazonas peruano.



Pasa la mayor parte del tiempo en el Central, donde además tiene su centro de investigación biológica y cultural, a través del cual recolecta ingredientes en todo el territorio peruano. En el Central trabajan 90 personas y, cuenta Virgilio, en un minuto llegaron a tener siete telefonistas recibiendo las llamadas para las reservas. Hoy tiene un sistema ‘on line’ en el que hay que reservar con meses de anticipación.



“Antes teníamos la urgencia de viajar porque le teníamos que mostrar al mundo lo que hacíamos. Hoy es el mundo el que está viniendo a nosotros”, dice Virgilio.



Hace unos 20 años que está dedicado a la cocina, a donde llegó por casualidad. Es sabido que Virgilio creció en Lima, en una familia acomodada, de padre abogado, madre artista, y que durante la mayor parte de su infancia y adolescencia se dedicó al ‘skate’: fue campeón nacional y viajó varias veces al extranjero a competir.



Mientras Virgilio recorría las calles de Lima en ‘skate’, el país pasaba por una situación política compleja, con violencia y manifestaciones. Luego de un golpe de Estado, gobernaba Alberto Fujimori, quien enfrentaba varios movimientos políticos y militarizados de oposición, como Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

“Nosotros no entendíamos el terrorismo hasta que llegó a Lima. Yo vivía en una burbuja de limeños privilegiados que accedíamos a buena educación, si es que se puede llamar buena educación, no lo sé, pero sí teníamos privilegios en comparación con una población del Perú que vivía con sufrimientos”, recuerda.

En ese contexto, cuenta Virgilio, él pasaba los días en la calle patinando. “Eso le jodió mucho a mi familia, pensaban que yo era un loco insensible con ellos. Yo no era muy familiar, prefería salir con los amigos, hacer mi deporte, mis cosas y pasear por todas las calles. Había algo de rebeldía de lo que era la normalidad de ir al colegio, jugar fútbol, hacer atletismo y todo eso. La verdad que nunca me vi ahí. Lo único que esperaba siempre era terminar el colegio e irme a vivir a otro país”, afirma.



¿De dónde venía esa rebeldía?



Creo que un poco por la situación del país. No tenía sentido de identidad ni de orgullo, como que no sabía de dónde venía yo y tal vez quería acceder a ser otra cosa. La realidad de Perú no era muy bonita, no había muchos actores para un joven para estar orgulloso del Perú, no era muy motivadora la situación económica, política.



¿Qué le molestaba?



Desde el racismo hasta la falta de respeto que se veía, la forma de organización de las clases, la intolerancia. Esa burbuja que existía en Lima, como que era superior a todo lo que pasaba en Perú. Yo de verdad que no lo entendía, pero hoy cada vez es menos.



El plan de Virgilio era continuar su carrera de ‘skater’ profesional en California, pero a los 17 años tuvo un accidente y se quebró la clavícula y el hombro. El diagnóstico lo obligó a dejar el deporte. Justo salió del colegio y sin saber qué hacer entró a estudiar Derecho, siguiendo los pasos de su padre. Duró menos de un año.



“No me fui por el lado de la comodidad. Ser cocinero fue para mí un acto de rebeldía, porque quería irme de Perú y conocer el mundo. Llegué a la cocina por la coyuntura, conocí amigos que estaban estudiando cocina y me hablaron de lo que era ser chef. Y yo fui muy estratégico porque sabía que así podía viajar por el mundo y no tenía que hablar el idioma”, asegura.



¿Su familia lo apoyó?



Me apoyaban a medias. A mis padres no les gustaba la idea que estudiara para cocinero porque no había referentes de chef. No era como hoy, que quizá se cree que un chef hace dinero y es famoso. Está muy inflado. Muchos chicos quieren estudiar cocina y, finalmente, no la practican porque se dan cuenta de que tienen una publicidad donde se les veía como superhéroes y no es así. Yo partí lavando platos, luego vajillas, y estoy agradecido de haber pasado por todos los puestos. Ahora veo chicos que se sienten humillados por estar ahí, pero pasar por eso es importantísimo.



Virgilio viajó como cocinero por América, Europa y Asia. Estudió en Cordon Bleu y llegó a trabajar en prestigiosos restaurantes, como el Four Seasons Hotel de Singapur o el Lutèce, en Nueva York.



“La cocina me dio esta sensación de que trabajabas con un equipo de cocineros, donde la mayoría estaba medio chiflado, había gente que tenía proyectos alternos y otras cosas, que era lo que yo no veía en Lima. Estaba fascinado con gente muy distinta.



“Me enamoré de la cocina, en un principio por la gente y luego por lo que significaba la cocina. Pero eso vino después”, dice. Virgilio cuenta que abrir el Central y sus otros locales le tomó mucho tiempo. Lograrlo, dice, fue difícil; de hecho, estuvo una década trabajando para otros. Decidió volver a Perú y se encontró con una revolución gastronómica liderada por Gastón Acurio, que lo sorprendió.



¿En algún momento subestimó la cocina peruana?



Si te pones en esa época, la cocina peruana se veía como algo rico, bien, pero era para nuestras casas, no era un símbolo de lujo, para nada. Eran las cocinas mediterráneas europeas, sobre todo la francesa, las que significaban la técnica, el glamur y todo eso. Pero, claro, cuando regreso a Perú me doy cuenta de que esto iba a cambiar.



¿Gastón Acurio influyó en su proceso de volver a conectar con la cocina peruana?



¿Él? Obviamente, bastante. Me parecía sorprendente que Gastón tenía planificado hacer muchos restaurantes; nunca había visto que la industria peruana se moviera tan rápido en algo. Todo llegaba desde afuera, pero nunca se había visto que Perú produjera cosas, y Gastón Acurio producía cosas, restaurantes, creaba marcas.



Por un tiempo, Virgilio trabajó como chef para uno de los restaurantes de Acurio, hasta que en 2008, y luego de viajar un año por Perú, decidió poner el suyo.



Hace un año, Virgilio Martínez cambió de local su restaurante Central. Una de las razones fue poder estar más cerca de su hijo, que hoy tiene 3 años. En las instalaciones nuevas solo una puerta separa el local de su propia casa, donde vive con su esposa, Pía León, y su hijo.



En la misma casa del Central, su esposa –quien durante años ha sido la jefa de cocina– instaló su propio restaurante llamado Kjolle. El año pasado, por su trabajo ahí, fue elegida la mejor chef femenina de Latinoamérica. Virgilio conoció a Pía cuando recién iba a abrir el Central y ella se le acercó a pedirle trabajo como cocinera.



“Yo venía de una educación de una cocina de hombres y cuando viene Pía a pedirme trabajo no la tomé mucho en cuenta porque la veía muy delicada. Eso, hoy lo veo claramente como un error mío de juventud y madurez, y de cómo era el ambiente. Ahora nos reímos. Yo venía de esa educación de una cocina donde se gritaba mucho, se castigaba y todo. Ahora en la cocina del Central no me importa si eres hombre o mujer, están prohibidos los gritos, nada de temas físicos, y funciona mucho mejor”, asegura.

Me gusta sentirme parte del equipo, y así lo manejo. No me muevo en espacios de la noche, de salir, de eventos. Eso me ayuda a

Con tanta atención sobre usted, ¿cómo maneja el ego?



Me gusta sentirme parte del equipo, y así lo manejo. No me muevo en espacios de la noche, de salir, de eventos. Eso me ayuda a evitar un poco estos halagos. Lo que más trabajo es lo que está mal. Digamos, yo no vengo al restaurante para que me cuenten que todo está lindo y que nos aplaudan. Yo vengo a ver qué está mal y ver qué puedo solucionar, así controlas mejor el ego.



¿Le tiene miedo al fracaso?



Sí, claro, para mí el fracaso sería no tener lo que tengo ahora. Yo tengo el temor... cómo te lo explico... lo que tengo ahorita no quisiera perderlo. Para mí, eso sería el fracaso.



Considerando las contradicciones que sentía de joven con su país, ¿cómo es su relación ahora con Perú?



Hoy me siento más peruano que nunca, todas las respuestas que buscaba viajando por el mundo ahora las encuentro viajando por el Perú, así de fácil. Empecé a entender un poco todas las complejidades y las contradicciones que vivía de joven, a valorarlas y apreciarlas, y usarlas también como herramientas para mi cocina.



Luego aclara: “Tampoco es que me haya vuelto un nacionalista peruano”.



ANTONIA DOMEYKO

EL MERCURIO (Chile) - GDA