Gastón Acurio, sin duda el cocinero más reconocido del Perú en las últimas décadas, fue maestro de Virgilio Martínez, creador de Central, restaurante limeño varias veces reconocido como el mejor del continente. Y Virgilio, quien vivió unos cuantos años en Colombia, fue el maestro de Adolfo Cavalie.

Todo esto para contarles a aquellos a los que les gustan las hojas de vida y los antecedentes, que Adolfo Cavalie ha tenido grandes maestros: cocineros que no solo se preocupan por la técnica, por la calidad de los ingredientes y por una puesta en escena impecable, sino también por investigar qué es lo que da la tierra en donde están parados, y quién cultiva los alimentos que llegarán a su cocina.



Tenemos la fortuna de contar con Cavalie, desde hace varios años, en la escena bogotana. Y no hay duda de que en todas las cocinas que ha dirigido se ha destacado. No son pocas las creaciones suyas que han quedado en restaurantes de renombre.

Ahora, este peruano que ama a Colombia y está convencido de la maravillosa calidad de los ingredientes con que contamos, está al frente de su propio restaurante: Malva. Y ha volcado en la carta todo su saber y su talento.

Quizás haya que hacer una aclaración de entrada: Malva no es un restaurante peruano, aunque algunos platos –a los que en todo caso Adolfo les ha dado una vuelta– estén inspirados en esa tradición.



El común denominador en la carta de Malva es el equilibrio de sabores, el juego de texturas, el cuidado del ingrediente, la delicadeza, el arte en el plato. Y estas características se aplican tanto para un crudo de pescado con espárragos como para un curry con vegetales a la brasa y setas; tanto para un arroz a la brasa con calamares y mojo verde como para una panceta glaseada con papas nativas.

Creo que la mejor forma de disfrutar Malva es pedir platos al centro, compartir y comerlos muy despacio, saboreando cada bocado. Tratando de adivinar, por ejemplo, cuál es el toque cítrico de los tomates en conserva, qué le da ese toque dulce tan agradable al brie de cabra con semillas, cuáles son esos vegetales que le sientan tan bien al tartare de pescado, de dónde sale el acento ácido que juega tan bien con el cacao de uno de los postres...



Maravillosa propuesta la de Adolfo Cavalie en Malva. Vale la pena conocerla.

Malva. Carrera 4A n.º 66-78

Tel. 312-6704933.

SANCHO

Crítico gastronómico

Elcalderodesancho@yahoo.com.co