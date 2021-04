El caldero de Sancho: Les Amis, la multiplicación de los panes

Ahora recuerdo ese local pequeñísimo en el que se estrenó una pastelería con acento argentino que se convirtió muy pronto en un secreto a voces. Estaba en un salón estrecho de un segundo piso al que necesariamente se llegaba con conocimiento de causa: nadie se lo encontraba de buenas a primeras.

Sobre una mesa de anticuario se exhibían, como en una escena de La pobre viejecita, panes y tortas ante los cuales era imposible no pecar. Allí aparecían, por ejemplo, las tradicionales medialunas porteñas, galletas artesanales con receta de tía abuela, tortas de chocolate a las que no era necesario inventarles una celebración...



Supongo que ya descubrieron que me refiero a Les Amis. El sueño de un par de amigos –Julia y Sebastián– pasó pronto de la fábula de Rafael Pombo a la escena bíblica de la multiplicación de los panes: se derribaron algunas de las viejas paredes para crear espacios más amplios, se instalaron nuevas mesas y el mostrador ofrecía cada vez un surtido más amplio, incluidos algunos platos de sal: quiches y empanadas a los que se les notaba el cariño en la preparación.

El pequeño y escondido café de barrio se hizo famoso, y los productos de Les Amis empezaron a volverse una costumbre en cientos de casas para la hora del té o para las celebraciones familiares.



Hace pocos días, Les Amis estrenó sede: una casa amplia a pocos pasos del parque El Virrey. Un ejército de pasteleros amasa y rellena y hornea a la vista de quienes van por un café y un croissant de almendras con chocolate que les dará energía y felicidad para el resto del día.

Fiel a su historia, en la que todo se fue dando poco a poco, la nueva casa de Les Amis irá tomando forma a medida que los clientes vayan reclamando más espacio. Los planes están ahí: tal vez un piano viejo, tal vez parasoles para el jardín...



Lo que sí es seguro es que los desayunos cobrarán cada vez más importancia en esta pastelería que no solo hornea pasteles.

Más allá de las tostadas francesas, de los pancakes de zanahoria y de la versión local del croque madame –brioche con champiñones, jamón, huevo frito y queso al horno–, hay opciones para convertir un desayuno en una ocasión realmente especial. ¿Qué tal, por ejemplo, una torta de tomates cherry confitados y queso de cabra?



Les Amis. Carrera 16 n.º 86A-05. Tel: 318 7647321.

Sancho

Critico Gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com