Del mar y de México/ El caldero de Sancho

No hay duda: en el resto del planeta, la más conocida y la más apetecida de las cocinas de América Latina es la mexicana. Y quienes han tenido la curiosidad, las ganas y la oportunidad de ahondar en la gastronomía de este país se han llevado muy gratas sorpresas.



Y quizás la primera sea la de comprobar que su repertorio es amplio, variado y fascinante. Como su geografía. Aunque es cierto que hay ingredientes que le son comunes a toda la nación, como el maíz, los chiles, el tomate, la cebolla, el limón y los fríjoles, por citar apenas unos cuantos.

Se equivocan quienes limitan la oferta a los tacos. Y se equivocan en dos sentidos: primero, hay muchísimas más opciones, que van desde sopas ligeras hasta guisos y salsas que llevan más de dos docenas de ingredientes y muchas horas de cocción. Y, segundo, porque los tacos en sí constituyen un universo gastronómico inagotable. Sencillamente se trata de una forma de comer, de una base –la tortilla– que puede acoger y arropar desde carnes increíblemente adobadas hasta flores, insectos y vegetales. Así como suena.



(Le puede interesar: La inspiración mexicana de Chiclets Adams).



Todo esto para decir que celebro cada vez que entra en escena un restaurante que explora nuevos frentes de la gastronomía mexicana. Y lo digo a propósito de la apertura de La Colectiva, una taquería que no se limita a los tacos y que les da una mirada a las costas.



Sí, el mar es el protagonista de la carta de este nuevo restaurante, que en todo caso tiene una puesta en escena informal y amigable, como suelen ser las taquerías.

Están en La Colectiva esos ceviches a lo mexicano llamados aguachiles; está ese lujo del mar que es el cangrejo, en unas tostadas que llevan pico de gallo de mango; está el pulpo a la parrilla, con guacamole como aderezo; está el atún en unos increíbles tacos con mayonesa de wasabi; está el pescado, claro está, en ceviches y en tacos, y están los camarones en muchas formas... las crispetas de camarón con mayonesa de chipotle y miel de chiles me fascinaron.



(También puede leer: Mi sopa de letras / El Condimentario).



Y me fascinaron, más allá de la propuesta marina, las flautas de tinga de pollo, que llegan a la mesa con salsas roja y verde, y cuyas tortillas tienen el punto ideal: delgadas, crocantes, sabrosas.



Qué bien por La Colectiva. Y qué bien para quienes amamos la cocina mexicana.



La Colectiva

Calle 85 n.º 12-71

Tel. 1-7650549



SANCHO*

*Crítico gastronómico

Elcalderodesancho@yahoo.com

Más noticias