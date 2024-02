El Burgerville y el esplendoroso regreso de Charlie's Roastbeef

Cada Burgerville es un viaje en el tiempo. “Siempre pensamos en transportar a las personas, que se sientan en otro mundo”, explica Alejandro Escallón, el influenciador y ahora empresario de eventos gastronómicos, conocido por su cuenta en redes BogotaEats, ahora B.Eats.

La primera vez que se realizó este festival, centrado en este bocado de fama universal, llevó a los asistentes a un ambiente de los años 50, que fue el momento de la historia en que la hamburguesa empezó a florecer en Estados Unidos, a llegar a cada rincón del país, relata Escallón.



La segunda edición, el año pasado, convirtió su sede –el Parque Museo El Chicó–, en un escenario que recreaba el ambiente de los años 70. Para el 2024, propone un regreso a los años 90, no solo en la música, sino en todo lo relacionado con la fiesta, incluidas las cocinas invitadas.



Esta vez –del 8 al 10 de marzo–, Burgerville tendrá 36 hamburguesas invitadas. La regla es que sean pequeñas, porque lo divertido será que cada persona que asista pruebe la mayor cantidad de opciones, así que el festival les pidió a los lugares que hicieran un bocado de no más de 100 gramos de proteína principal. Lo demás fue creatividad.

Facebook Twitter Linkedin

La hamburguesa que llevará Bicono al Burgerville 2024. Foto: Cortesía Bicono

A Escallón le gusta invitar no solo a expertos en este bocado, también convocó a restaurantes que no necesariamente lo incluyen en su carta. A estos les propuso un ejercicio de imaginación: “¿Cómo sería una hamburguesa acorde con el concepto de tu restaurante?”. Así se lo planteó el año pasado a lugares como El Pantera –a donde se suele ir a comer tacos–. Y el resultado, celebra él, fue una hamburguesa que no encontrarán en ningún otro lado.



Y este año, El Pantera repite, llevará al evento su Majin-burger de Birria (carne de hamburguesa y birria de res, queso, burger sauce de chipotle, lechuga, jalapeños encurtidos y caldo de birria). Hizo el mismo ejercicio con un restaurante chino, Tío Mao, que también propuso una receta especial.



En la carta de este año repetirá también una hamburguesa al estilo de El Libanés. Se llama crunchy kafta y lleva pan pita de papa, punta de anca molida, costra de queso cheddar, cebolla asada, pepinillos y salsa de la casa.

Facebook Twitter Linkedin

El Burgerville se ha realizado ya en dos ocasiones. Foto: Cortesía Burgerville

“El año pasado, la de El Libanés fue la que más vendió”, resalta el fundador del festival. Y estará la de sabor coreano de Chiki Chiki, con pechuga de pollo apanada, bañada en Korean Hot Sauce, kimchi, coleslaw, pepinillos asiáticos y mayonesa.



“Burgerville nació porque la hamburguesa es mi comida favorita –dice Escallón–. Y desde hace unos cinco o seis años Bogotá vive un fenómeno de hamburgueserías en las que cada vez la calidad es mejor”. Lo mismo quiere que suceda con cada nueva versión del Burgerville. Esta edición será más grande: “Más restaurantes, más aforo, lo subimos a 30.000 personas. Y si el año pasado vendimos 100.000 hamburguesas, este año queremos llegar a 120.000”.



Las hamburgueserías también hicieron una tarea creativa adicional, destaca Escallón. Y resalta el caso de la cadena Home Burgers, que invitó a The Kitchen Brothers a diseñar su receta para el evento. El resultado fue The Pancakes Mixtape, “un homenaje a otro gran producto estadounidense”, dice. Es una hamburguesa de carne en pancakes con mayomiel de maple, tocineta crocante y queso cheddar derretido.

“Todos crean un producto especial y están haciendo cosas increíbles. Esto es también un tributo a lo bien que se come en Bogotá. Queremos que la gente se sienta más orgullosa de lo que tenemos en materia de gastronomía”, añade.



Y de paso cuenta que, como la temática es los años 90, la curaduría previa al evento -una tarea que los convirtió a él y a su equipo en unos catadores de hamburguesas- los hizo recordar una marca de sándwich que fue icónica en esa década, que todos los jóvenes de la época recordaban y que hoy inspira mucha nostalgia: Charlie’s Roastbeef, que nunca se fue, aunque muchos llegaron a creer que sí.



Pues bien, esta marca también se hará presente, para llevar a Burgerville el sabor del roastbeef de esa época dorada.

Charlie's Roastbeef y su 'regreso' a los orígenes

Facebook Twitter Linkedin

El sándwich insignia de Charlie's Roastbeef. Foto: Cortesía Charlie's Roastbeef

Cada vez que se abre un lugar que ofrece sándwich de roastbeef en Bogotá, sus fundadores tienen una referencia obligada: la fuerte recordación y nostalgia que la marca Charlie’s Roastbeef dejó en el paladar de los bogotanos en los 90.



Algunos hablan de Charlie’s como de una marca desaparecida. Y, la verdad, estuvo a punto. Pero continúa con todas las ganas de volver a ser ese referente imbatible, el que nos enseñó a comer roastbeef en Bogotá.



Fue fundada en 1989, por el estadounidense Carl Heegard y el ecuatoriano Jorge Buraye, en un primer local, en la calle 100. En su momento su publicidad se difundió en las diferentes emisoras juveniles. Y su encanto residía –cuenta Juan Felipe Restrepo, al frente de la marca actualmente– en que el roastbeef se preparaba de manera artesanal, se tajaba en el sitio, casi saliendo del horno.

“En el 98, el fundador se fue del país, y la marca pasó a ser de otras empresas”, cuenta Restrepo.



Charlie’s Roastbeef alcanzó a tener muchos puntos de venta. También, diferentes propietarios, algunos con poca experiencia en el sector de la restauración. El proceso se volvió más industrial. “Cuando la adquirimos, en el 2017 –cuenta Restrepo–, tenía cuatro o cinco locales. Luego vino la pandemia, que nos golpeó muy duro. Y quedamos con un solo local, en Pasadena, en Los 3 Elefantes. Seguimos presentes, incluso en domicilios”.



Para Restrepo, la experiencia de asistir al Burgerville, al que llevarán su sabor original, es entender al público que la recuerda y recordarle a Bogotá que, en realidad, no se ha ido.



“Pensamos en una manera de volver a los orígenes –agrega–. La idea es que la carne se corte en el sitio y mantenga su famosa salsa Charlie’s, aunque la gente puede añadirle BBQ.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin