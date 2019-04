El Burger Master: en busca de la hamburguesa perfecta

Con solo dos ediciones realizadas y una a punto de comenzar, el Burger Master se ha convertido en un fenómeno. Más allá de que lo diga su creador, Tulio Zuluaga, las cifras de venta de hamburguesas hablan por sí solas.

En el 2017, cuando se hizo la primera en tres ciudades –Medellín, Bogotá y Barranquilla, en fechas diferentes–, se alcanzaron a servir 524.777 hamburguesas. Y en la del 2018, cuando se amplió a cinco ciudades, la cifra ascendió a 1’009.478 unidades en solo una semana.



Este año, el Burger Master se llevará a cabo en 13 ciudades, del 29 de abril al 5 de mayo. Se suman: Pereira, Manizales, Armenia, Cartagena, Montería, Villavicencio, Ibagué y Cúcuta, además de las cinco del 2018: Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. Así que la expectativa de participación y ventas es enorme, entre otras, porque el boca a boca y la exposición por redes sociales ya lo transformaron en un evento de masas.

“Ya lo analizan en medios económicos”, dice Zuluaga, más conocido como Tulio Recomienda, influenciador y crítico gastronómico radicado en Medellín que a través de su trabajo en web ha promovido el Burger Master, el Pizza Master y el Sushi Master, todos con la misma dinámica: restaurantes (elegidos previamente) que compiten con un producto, puesto al mismo precio, en este caso, 11.000 pesos, para que el público elija a los mejores.



“Comenzamos con la idea de celebrar la fiesta gastronómica, pensando en un fenómeno de foodies. Ahora lo entendemos como un pico de mercado y como fenómeno social: el año pasado se movieron 15.000 millones de pesos. Eso tiene que tocar todos los niveles de la sociedad”, dice Zuluaga.



“No te diré que esto aporta a la gastronomía colombiana, pero sí a la economía colombiana”, reflexiona acerca de la crítica sobre la identidad culinaria del país.

Más de 380 locales

Tulio Zuluaga ha sido el artífice del Burger Master, que llega a su tercera edición con participación de hamburgueserías de 13 ciudades de Colombia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Pese a que busca conocer la mayor cantidad de hamburguesas del país, el creador de Burger Master se declara “inocente” de haber seleccionado él solo a los 386 participantes de este año: 67 de Bogotá y Chía, 46 de Medellín, 35 en ciudades como Bucaramanga y Cali y entre 7 y 10 lugares en las otras urbes.



“Yo no los escojo, los escoge la gente –dice– Es lo más difícil. Solo en Bogotá había 270 peticiones de sitios que querían entrar. Había que estandarizar el número de participantes, reducirlos a 50 (las otras 17 de la capital son de Chía). Puede ser que no todas sean perfectas, pero queríamos un nivel de producto. La mayoría de hamburgueserías llevan un año diseñando la receta con la que van a participar. He asistido a laboratorios en universidades donde están los chefs con profesores tratando de hacer una perfecta”.



Esa también ha sido una evolución del Burger Master. En el 2017, los restaurantes participaron con alguna de las hamburguesas de su carta. En el 2018 empezaron a preparar algunas especiales para el evento.



En el 2019, la creatividad ha llenado el buzón de Tulio de fotos de hamburguesas increíbles, enviadas no solo por sus creadores, sino por el público que las postula para que compitan en la siguiente edición. Es esa la medida que aplica. Su equipo está tabulando esas opiniones, y cuando alguna propuesta se destaca, van a conocerla. Miran su proceso de preparación. Verifican que la elaboración sea artesanal, hecha en casa, y no ‘prefabricada’. Una vez resuelto esto, la hamburguesa entra en competencia.

Por eso no verán a las grandes cadenas participando. “Podemos certificar que todas las hamburguesas son 100 por ciento artesanales”, resalta Tulio.



La hamburguesa artesanal fue para Tulio, en su momento, un descubrimiento sorprendente. “Un día, estaba visitando Ugly American (Bogotá) y hablando con el chef Daniel Kaplan me empezó a contar sobre su trabajo en este tema y me quedé con la boca abierta. Me explicó que trabajaba con una mezcla de carne hecha en casa y que estaba experimentando con panes mirando qué elasticidad tenían. Eso me llevó a investigar y así empezó este viaje”.



Ahora que han pasado años, Tulio Recomienda tiene en sus redes hasta un Manual de la hamburguesa perfecta. “Son 15 pasos con observaciones que hice –cuenta–. Puedes seguirlos, si quieres. No son palabra de Dios. Encontré 15 reglas para construir algo tan sencillo, partiendo de la idea de que no es solo una comida rápida. Las hamburguesas dependen de cómo las conciban. Encuentras algunas que te dejan con la boca abierta, por los ingredientes y las formas. La mayoría de cocineros del mundo se podrían expresar creativamente a través de ellas, aunque se vean tan sencillas”.

Cómo evaluarla

En medio de esa búsqueda de la hamburguesa perfecta, Tulio acepta que ha tropezado con más de un “adefesio”. Y explica: “Esto no se trata de ver quién hace la más grande o con más ingredientes”.



“Para mí –continúa–, la hamburguesa perfecta puede tener entre 150 y, máximo, 180 gramos de carne. No puede llevar un mundo de elementos que te imposibilitan saber si tienes buena carne o buen pan. Por eso, hay más adefesios que buenas hamburguesas”.

Así, el Burger Master se ciñe a un tamaño con creatividad. “La hamburguesa debe tener la medida del pan –recalca Tulio, insistiendo en que su opinión es la de un comelón, no la de un gurú–. Debe ser un pan que se pueda aplastar, una mordida con un sabor de mantequilla. Luego, sigues bajando y te vas a encontrar los vegetales, tienes que sentir su frescura. Después, la crema del queso, luego la carne y de nuevo el pan. Creo que el mordisco completo te da la esencia de una hamburguesa artesanal. Si le metes más carnes o es demasiado grandota o tiene cinco tiras de tocineta o no tienes cómo morderla, no digo que no esté rica, pero cambia la experiencia”.

Comer y votar

La Madonna, así bautizaron en Papitas y Compañía a esta hamburguesa que tiene el pan gratinado con peperoni. Los comensales de Ibagué tendrán la oportunidad de probarla en el Burger Master 2019. Foto: Cortesía: Papitas y Compañía

El Burger Master se celebra del 29 de abril al 5 de mayo. Cada restaurante tendrá su hamburguesa a un precio de 11.000 pesos.



Se busca que los comensales prueben muchas y voten por las mejores. Esto implica cumplir con dos tareas: la primera es tomar fotos de las hamburguesas que van probando y subirlas a las redes sociales (Facebook, Twitter o Instagram), con la etiqueta #burgermasterco.



La segunda tarea, a partir del 5 de mayo, consiste en que el público tendrá 10 días para subir su lista de favoritas con la misma etiqueta (estos pasos garantizan que el votante probó las hamburguesas).



Tulio Recomienda tabulará y sacará el top de preferidas y, de paso, premiará a los mejores comelones. Más información y lista de sitios en la aplicación de Tulio Recomienda.



LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin