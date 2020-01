'Brunch' nocturno en el Market Kitchen del W Hotel

La noche y el brunch (expresión que designa la combinación entre desayuno y almuerzo: breakfast y lunch) no son compatibles si nos ajustamos a la definición de esta experiencia gastronómica.

Sin embargo, el Market Kitchen del W Hotel Bogotá bautizó así a su propuesta de la noche. Lo combinó con la media luz del bar, un toque festivo y una variedad de mojitos y gin tonics de consumo ilimitado.



Aunque hay una barra de la que se pueden tomar bocados de sushi, quesos y jamones, hay estaciones –como la de tacos– en las que se prepara a la minuta y ajustándose al gusto de cada persona.

El taquero muestra los ingredientes, las salsas y sus grados de picante y cada cual escoge qué quiere. Además hay minihamburguesas, pollo apanado, salchichas que pueden transformarse en perritos calientes con diferentes toppings, papas, empanadas, costillitas, todos en versión bocado para hacer más fácil probar variedad.



Se suma que cada 45 minutos un chico va acercándose a las mesas para antojar al público de otras elaboraciones sorpresa, que pueden ser desde crispetas hasta donuts, que no están en las barras.

“Sucede unas 4 o 5 veces durante la noche –dice Ronald Schneider, director de bebidas y alimentos del Hotel W–. La idea surgió porque hace unos cinco meses me volví a sentar como consumidor del brunch y vi que tras los primeros 45 minutos ya no tenía mucho que hacer. Había probado todo y no quedaba más qué hacer excepto tomar y tampoco efecto sorpresa. Así que enviamos a esta persona cada 45 minutos para que la gente sepa que aún hay algo nuevo por venir”.

El Market Kitchen también tiene su brunch diurno. Además del horario, hay diferencias entre uno y otro, así los describe Schneider: “El de la mañana está más enfocado a la familia y, por tanto, el menú es más complejo; tenemos la zona de trinche con cuatro tipos de carnes, la parte de fiambres es más amplia, hay ensaladas, recetas que son más de desayuno también (waffles, huevos, bebidas calientes). El de la noche es para un público joven que esté buscando más ambiente o una previa antes de ir a rumbear. Entonces, es más street food (comida callejera), cosas sencillas de comer. Es más de picoteo, buena música, buena onda y más tragos".

Dónde y cuándo

Market Kitchen. W Hotel. Carrera 9.ª n°. 115-30.

Sábados Night Brunch (de 8 p. m. a 12 a. m.): hombres pagan 125.000 pesos y mujeres, 62.500 pesos.

Domingos (de 12 m. a 4 p. m.): 125.000 pesos por persona.

CULTURA@CulturaET