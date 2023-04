Cada domingo, a las 11:30 a.m., está listo el ajiaco en Don Santicos, un restaurante que funciona desde hace 25 años, en un pequeño local del barrio Cedritos, de dos pisos y escaleras estrechas, de mesas sencillas, en el que el ajiaco y el almuerzo corriente son el pan de cada día. Salvo los domingos, que son de ajiaco y platos especiales.

A esa hora empieza la procesión: gente que a lo largo de la semana ha estado llamando a don Roberto Báez, para que le tenga listos dos, cuatro, diez o más ajiacos para recoger el domingo, llega con sus propias ollas para llevarse la preciada sopa bogotana a las fincas o a las casas donde tienen invitados.



Por lo mismo, con razón, Báez afirma que hay domingos en los que a su restaurante no entra un alma, pero es el día en que más vende. Los que no llegan por el ajiaco están esperando en casa su pedido a domicilio. Y lo envía en cantinas, no importa a qué distancia se encuentren dentro de Bogotá.



(Lea también. Las cuatro delicias colombianas que clasificaron en el top de los 50 mejores platos de Latinoamérica).

El ajiaco se convirtió en la vida de Báez desde hace 25 años, cuando se pensionó y dejó la vida de oficina, tras una larga historia como empleado de EL TIEMPO, al que llegó cuando apenas tenía 17 años. Pero los giros del destino y alguna crisis económica lo llevaron a lanzarse a cocinar como había aprendido a hacerlo en su juventud, cuando alguien le dijo: “Mi hermana tiene un restaurante y está hasta aquí de aburrida, ¿Lo quiere manejar usted?”.



(Puede interesarle: Los secretos del que ha ganado cuatro veces el título de 'El mejor ajiaco de Bogotá).

El restaurante se llamaba Saltarín. Ofrecía almuerzo corriente. No tenía la gran decoración ni parafernalia alguna. Aún ahora puede parecer un local más, dentro de Belmira Plaza, un centro comercial del barrio, en el que puede hasta considerarse “escondido”.



Roberto recuerda que fue un sábado a verlo, que ese mismo día le hicieron el inventario de lo que había y al día siguiente, ya estaba preparando ajiacos.

Facebook Twitter Linkedin

Roberto Báez, al frente del restaurante Don Santicos. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

De inmediato le cambió el nombre. Pasó de ser Saltarín a ser Don Santicos y desde entonces, el sabor de su ajiaco le ha llevado comensales de todos los rincones de la ciudad, del país y de afuera. Entre sus clientes cuenta con “toda una colonia de españoles” que se han enamorado de esta sopa insignia de la ciudad.



Algunos excompañeros suyos, también ya pensionados de esta casa editorial se volvieron sus clientes y no dejaban de relacionar el nombre con la familia Santos, para la que trabajaron tantos años. “Oiga, usted sí quiere mucho a los Santos”, le han llegado a decir quienes saben esa parte de su historia. Y Roberto sonríe. Los Santos han sido sus comensales -recuerda que Luis Fernando Santos fue con familia a disfrutar su ajiaco-. Pero el nombre del restaurante no viene de ahí.



(Además. El Top 5 de los ajiacos imperdibles de Bogotá).



Fue un homenaje a su padre, un bumangués que se instaló en Subachoque, donde nacieron los hijos. “A él lo bautizaron por almanaque -cuenta Báez-. Nació un primero de noviembre, el Día de Todos Los Santos, y le pusieron Santos Modesto, pero la gente le decía ‘Don Santicos”.



***

Báez, de 70 años, recuerda que aprendió a cocinar en una finca de infancia, donde había muchos animales y mucha gente que llegaba casi a diario, había que cocinar para todos y a él siempre le gustó la cocina. Allí aprendió los secretos del ajiaco santafereño -al fin y al cabo, Subachoque queda muy cerca de Bogotá-. Y cuando se vio al frente del restaurante aplicó lo aprendido en su juventud.



Don Santicos mantuvo los rasgos básicos del lugar anterior y una clientela que iba por el almuerzo del día. Siguió haciendo el almuerzo -el suyo hoy está alrededor de los 13 mil pesos-, pero agregó el ajiaco, que en el restaurante vale 19 mil pero si es para llevar pasa a costar 26 mil (más el domicilio que varía según el sector a donde vaya), porque a las casas envía “porción y media”, explica.



(Lea más sobre cocina colombiana: "Quimbaya, un pedacito de Colombia con estrella Michelin, en Madrid).

Pronto se dio cuenta que su trabajo iba más allá de cocinar: “Mis hijas estudiaron en el Eucarístico, en la 170, y un día las monjitas me encargaron un ajiaco para el Día de la Familia y vendí como 350. De ahí en adelante, me llamaron para muchos otros colegios”.



Recuerda haber llevado su ajiaco, cuya técnica considera perfeccionada tanto que a veces piensa que debería ser posible patentarla, a lugares como el Cristo Rey, el Albernia, el Pureza de María y a muchos conjuntos residenciales.



“Pero me cansé -dice-. Tenía que pelar casi un bulto de papa el sábado y levantarme en la madrugada del domingo a las 3 a.m., a poner las ollas, a cargar estufas, a trastear todo. Son ciclos que se van cumpliendo”.

Facebook Twitter Linkedin

Roberto Báez ha perfeccionado su receta de ajiaco con los años. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Lo ve a medida que avanza el calendario. Los primeros clientes han entrado en años, señoras que iban embarazadas cuando comenzó, en 1998, fueron después con sus niños y ahora estos niños, ya adultos, regresan por el ajiaco de su infancia. Algunos se han ido del país, pero al volver lo buscan. “A veces recibo llamadas de gente que me dice: ‘Mi hija viene a visitarme desde Alemania y quiere llegar a probar su ajiaco”.



Otros también se han ido, pero le pagan mensualidades de comida para que les lleve el almuerzo a sus padres o a sus familiares cercanos. “Tengo historias increíbles, buenas y malas, como para escribir un libro -dice Roberto-. A veces siento que no doy más, pero este es un trabajo tan bonito”.

El secreto para que el ajiaco dure un poquito más es retirarle la mazorca. La tusa de la mazorca es la que fermenta, y si lo guardas con ella dentro de la sopa, al otro día amanece malo”. FACEBOOK

TWITTER

Y empieza a recordar momentos como en los que llevó el almuerzo a diario a una pareja de esposos de avanzada edad. También a un señor que se quedó solo, le ayudaba a servirse en la mesa, y en Navidad hasta lo invitaba a rezar la novena. Cuando el cliente murió, le dejó, a manera de agradecimiento, su televisor, su equipo de sonido y algunas cosas más. “¿No le parece que esos detalles son conmovedores? Esa es la historia de mi vida. Entonces, ¿cómo no va a tener uno apego a su trabajo?”.

Su ajiaco es de competencia, tiene el espesor adecuado dado por la magia de las tres papas que lo integran, las vetas blancas de la crema de leche, la mágica acidez que le dan las alcaparras, el sabor inconfundible de las guascas, la mazorca y el pollo desmenuzado, además del arroz y el aguacate. Pero no lo ha presentado jamás a un concurso.



Su premio, viene como efecto del amor que le pone a hacer la receta que calculó con precisión, sobre qué preparar primero y en qué orden integrar los componentes. “Lo hago sin probarlo, no pruebo absolutamente nada. Tengo mi fórmula y no me gusta que le metan mano, ni que se arrimen, porque yo sé cuánta sal le pongo y qué consomé lleva. Pero con el primer “paciente” que llegue y me diga que está delicioso, con eso tengo el día, así los demás lleguen a hacer gestos, no les creo. Esto se da por el cariño con el que se prepara, eso influye muchísimo”.



A ese cariño le atribuye su éxito, más que a la receta. Después de todo: 25 de años al frente de un restaurante -con todo y pandemia- no los cumple cualquiera.

Lo llaman hasta para pedirle consejo, y, como si fuera un médico de ajiacos, le cuentan cómo lo prepararon y por qué no sabe bien. Y a veces, su diagnóstico es decirles: “El único remedio es hacer otro, porque este ya se dañó”, y explica que si uno prepara esta sopa y quiere que le dure, para tomársela después, corre el peligro de que se fermente. El secreto para que dure un poquito más es retirarle la mazorca -revela-. La tusa de la mazorca es la que fermenta, y si lo guardas con ella dentro de la sopa, al otro día amanece malo”.



A veces se siente cansado. Pero cada domingo lo están esperando. Cada sábado por la noche tiene listas entre 14 y 16 pechugas cocinadas y las papas peladas. A la mañana siguiente está el consomé y se agregan las papas, en el orden y el tiempo perfectos para él. Se compromete a entregar ajiacos los domingos entre 11:30 y 4 p.m. Le puso horario, porque en otro tiempo se agotaba llevando sopas por toda la ciudad hasta las 10 de la noche. “En un domingo normal, se venden hasta 150 ajiacos”.



(Además: ¿Por qué García Márquez no dejó que Simón Bolívar comiera mangos?)



La gente empieza a llegar, trayendo sus propias ollas. Los que van a domicilio son llevados en cantinas a las casas, para que allí los trasvasen. “Si es entre semana y el ajiaco va para oficinas, enviamos cada porción por separado en icopor -explica Roberto, a quien después de tantos años la gente llama “Don Santicos”-, pero si va para las casas, se envían en cantinas y mando cada ingrediente por aparte, para que cada uno lo sirva como quiera. Les doy recomendaciones: si hay niños, una porción alcanza para dos. A las señoras les da risa cuando les digo que si a su reunión con invitados les llega un “patico”, que no falta, no tienen que preocuparse, que por eso envío porción y media a domicilio. Y la gente queda contenta, todo es por el cariño con el que uno trata a la gente”.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin