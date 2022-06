Filadelfia tiene un bocado que identifica a esta ciudad por excelencia. El sándwich Filadelfia, a veces llamado solo philly cheesesteak. El sitio que se atribuye su creación, en 1930, es lugar de peregrinación no solo de turistas de a pie, sino de famosos y hasta de presidentes estadounidenses.

Su origen fue un humilde puesto de perros calientes, donde Harry y Pat Olivieri hacían salchicha entre dos panes. Cansados de la misma receta y de comerla también, un día, uno de los dos hermanos decidió asar carne en trozos con cebolla y ponerlo en el pan de sus hot dogs. Dicen que un taxista de la zona se antojó al verlo y le pidió que le hiciera esa misma combinación por la que le pagó cinco centavos de dólar.

El negocio de los Olivieri prosperó gracias a esta mezcla accidental de ingredientes. Ese mismo año dejaron de ser un puesto en un mercado para abrir su restaurante: Pat’ King of The Steaks. Inicialmente su invento no llevaba queso, el vecino de enfrente que quiso reproducir el bocado se atribuye haber añadido este componente que suele ser de cheddar o provolone en sus recetas más tradicionales y que se derrama perezosamente a cada mordisco de esta delicia.

Así nació el formato universal del cheesesteak, que exige poner entre dos panes una combinación espesa de carne de res cortada en mínimos trozos, cebolla asada y queso derretido.



Este sándwich inspiró al colombiano Alejandro Escallón –conocido como influencer gastronómico a través de la marca @BogotáEats– cuando ideó su propia propuesta de comidas rápidas. En busca del origen y los secretos del philly cheesesteak, viajó hasta la ciudad donde nació. Probó los diferentes lugares que preparan esta insignia del lugar.

Sándwich Filadelfia con queso cheddar. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Esta indagación fue la base de Dilip, un emprendimiento que comenzó hace un año, con un menú de domicilios para Bogotá. Desde el comienzo, el ‘philly’ estaba en las dos versiones: la de queso cheddar y la de provolone, en dos formatos de pan: la original y la de pan redondo, estilo hamburguesa. Comenzó desde una cocina oculta y la respuesta le permitió abrir rápidamente una segunda para suplir la demanda.



Hace un par de semanas, Dilip abrió un pequeño local en la zona G. Esta vez, en asocio con Home Burgers, la cadena que nació hace unos siete años con dos hamburguesas (la sencilla y la doble) en un local casi tan pequeño como el que tiene hoy Dilip y que hoy tiene 31 locales en diferentes ciudades.

Camilo Peláez, de Home Burgers, se sumó a este paso de crecimiento de Dilip. “No diseñé el menú –dice–. Pero sí hemos contribuido a la estandarización y el servicio en el punto de venta”.



Peláez destaca la emoción que fue enterarse de la historia de este sándwich. Resalta que en Filadelfia son muy tradicionales al prepararlo. En contraste, en Dilip se tomaron algunas libertades creativas. “En una hamburguesa puedes poner hasta huevo y aguacate –dice–, pero el philly cheesesteak es tradicional. En Dilip nos tomamos libertades como agregar un ‘philly’ de pollo, en vista de que no todos quieren carne. Además, trabajamos en perfeccionar una receta vegetariana”.

De paso, agregaron al menú unos deditos de mozzarella, imperdibles, y unas philly fries: papas bañadas en el relleno del sándwich (y de paso con jalapeño, si se quiere, u otros adicionales).

Pero hasta en la forma de hacerlo mantienen el modelo: cada mañana se preparan las láminas de carne que integrarán los pedidos del día, estas se van troceando en pedazos más pequeños, en la parrilla al momento del pedido, para que sus jugos se combinen con el sabor dulzón de la cebolla y la sal del queso. Es parte del secreto que enamoró primero a los taxistas de Filadelfia y que, seguramente, enamorar al público bogotano que visite Dilip.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

Redacción de cultura

@Lilangmartin