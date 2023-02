El whisky es una bebida alcohólica que puede consumirse en solitario; sin embargo, no deja de ser un producto muy versátil: su sabor, matiz y propiedades lo hacen ideal para crear experiencias sensoriales únicas que pueden llegar a fascinar hasta a los catadores más exigentes.



No es más que un licor que resulta de la cocción, fermentación y destilación de granos o cereales -como la cebada, el trigo, el centeno o el maíz-. Nació en Irlanda, pero su elaboración se extendió rápidamente a Escocia, y no tardó en abrirse paso en países como Canadá y Estados Unidos.

Facebook Twitter Linkedin

El whisky es una de las bebidas alcohólicas más populares en el mundo. Foto: iStock

(Lea también: Cócteles: algunas ideas sin alcohol para fiestas infantiles).

Actualmente, el whisky es una de las bebidas más populares a lo largo y ancho del mundo; al mismo tiempo, es un aliado perfecto si lo que está buscando es salir de la monotonía, probar sabores nuevos y seducir a su paladar. A continuación le mostramos algunos cócteles que puede preparar con este producto tan insigne como representativo.

Penicillin



Si usted es un amante del whisky, penicillin es el cóctel ideal. De acuerdo con el periódico argentino ‘El Clarín’, fue creado en 2005 por un bartender australiano llamado Sam Ross, quien inició dirigiendo Milk & Honey, una de las coctelerías más reconocidas a nivel internacional. Su preparación es sencilla, solo bastará con mezclar algunos ingredientes.

Ingredientes

1. 45 mililitros (ml) de whisky

2. 20 ml de jugo de limón amarillo

3. 5 ml de miel de jengibre

4. Piel de limón

5. Rodaja de limón deshidratado

Preparación

1. Debe mezclar los ingredientes en una coctelera con abundante hielo. Este proceso, según explica el líder de Presidente Bar, Seba García, para el diario citado anteriormente, debe realizarse de manera vigorosa por 10 segundos.



2. Una vez tenga la mezcla lista, deberá ponerla en un vaso bajo con hielo. Si desea, puede rociar malta ahumada.



3. Para darle un toque final, se recomienda frotar el borde del vaso con el limón deshidratado. ¡Y listo! Un cóctel fácil, rápido y delicioso en pocos minutos.

Old fashioned



Si de cócteles clásicos estamos hablando, el Old fashioned no puede quedarse fuera de la lista. Si bien existen muchas teorías respecto a su origen, el historiador Robert Simonson señala en su libro que lo más seguro es que esta bebida se originara en Chicago, “la ciudad más cercana a la zona primigenia de fabricación de este tipo de whisky”, según explica el portal especializado ‘Directo al Paladar’.

Ingredientes

1. Ralladura de naranja y/o limón

2. 60 ml de Bourbon

3. 7 ml de jarabe de azúcar (se elabora mezclando dos partes de agua por una de azúcar en una olla, hasta que los ingredientes se disuelvan).

4. Hielo

5. Dos o tres gotas de amargo de Angostura

6. Cerezas en conserva (opcional)

(Siga leyendo: Cinco recetas de cocteles para celebrar el Día del Tequila, el 24 de julio).

Preparación

1. A diferencia de la receta anterior, en esta no hay necesidad de usar coctelera. Basta con combinar todos los ingredientes en un vaso ancho con hielo para la preparación.



2. Deberá poner en el vaso el hielo, y luego vertir 60 ml de bourbon, 7 ml de jarabe de azúcar y dos o tres gotas de Angostura. Acto seguido, tendrá que mezclar -puede ser con una cuchara- durante 10 segundos.



3. Puede decorar con un twist de naranja, limón o ambos. También es habitual coronar el cóctel con una cereza confitada.

Whisky sour

Para los amantes del whisky y las notas cítricas está el Whisky sour, uno de los cócteles más tradicionales, pero también uno de los más excéntricos. Surgió a finales del siglo XIX; sin embargo, se hizo extremadamente popular durante la época de la Prohibición. Ahora es un clásico que no puede faltar en la mesa, las charlas con los amigos o los momentos en solitario.

Ingredientes

1. 52 ml de whisky

2. 20 ml de zumo de limón

3. 15 ml almíbar

4. 30 ml clara de huevo

5. 3 gotas de Angostura

Preparación

1. Deberá verter todos los ingredientes en una coctelera con abundante hielo. Luego, tendrá que agitar durante aproximadamente 10 o 20 segundos.



2. Acto seguido, procederá a servir la mezcla en un vaso ancho, que puede ser con o sin hielo. Para darle un toque final, puede decorar con un twist de limón.



3. Si desea pasar de un Whisky Sour a un Boston Sour, deberá agitar los ingredientes en la coctelera sin hielo y, posteriormente, repetir el proceso, pero agregando el hielo.

Mint julep

De todas las recetas estadounidenses elaboradas a base de whisky, el Mint julep sobresale por su simplicidad, frescura y exquisito sabor. Al ser originario del país norteamericano, evoca el cálido verano de los estados del sur, la cocina sureña y el tradicional Derby de Kentucky.

Ingredientes

1. 75 ml de whisky borbón

2. 15 ml de almíbar

3. 8 hojas de menta

4. Hielo triturado

(De interés: Día mundial del gin tonic: conozca opciones más allá del pepino y las rosas).

Preparación

1. En un vaso, preferiblemente bajo y ancho, deberá agregar las hojas de menta junto con el almíbar. Su tarea consistirá en machacar suavemente estos ingredientes.



2. El siguiente paso será agregar el whisky borbón y el hielo triturado. Este último debe llegar hasta justo arriba de la superficie de la copa.



3. Acto seguido, tendrá que mezclar todos los ingredientes con una cuchara. Puede decorar con una hoja de menta y, si lo desea, añadir 3 gotas de Angostura.

Más noticias en EL TIEMPO

Los secretos del que ha sido cuatro veces 'el mejor ajiaco de Bogotá'

El viche (o biche) da su salto a la alta coctelería

Salt Bae abrirá sus primeros restaurantes en Latinoamérica: estos son los países

VALERIA CASTRO VALENCIA

Redacción Tendencias