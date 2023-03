Para los amantes del café es normal discutir sobre cuál es la mejor forma de consumir esta bebida. La mayoría asegura que no hay nada como el café en grano, ya que por su presentación es la que mejor conserva el sabor y la textura.



Sin embargo, los avances tecnológicos le han puesto competidores muy difíciles de vencer al café tradicional.

El café instantáneo es una alternativa para aquellas personas que gustan de la bebida, pero que no tienen el tiempo o el dinero para comprar su versión molida.



¿Qué tanta diferencia existe entre el uno y el otro?



Café molido

Las características de este tipo empiezan desde su preparación, hay quienes compran los granos sin tostar porque prefieren hacerlo ellos mismos en sus casas.



Una experiencia que brinda la forma más pura del café y que hace a sus amantes disfrutar de una taza de la más alta calidad.



El café molido, en cambio, es para aquellos que no cuentan con una máquina para moler los granos pero que quieren seguir la tradición.



En este se conservan los aromas de una mejor manera; por lo tanto, su sabor también es más fiel al original.

Café instantáneo

Sin duda alguna, el principal atractivo de este tipo de café es su rapidez a la hora de la preparación.



Al solo necesita agua caliente, una taza y algo para revolver; es la forma más fácil de prepararlo.



Su popularidad la dicen la cifras, ya que cerca del 50% del café verde del mundo se usa para preparar esta versión, según la página principal de Nestlé.

Principal diferencia

El café en grano conserva todas sus características originales, ya que su proceso es 100% natural. Esto le da una ventaja sobre el instantáneo porque no tiene conservantes.



No obstante, su complejidad al prepararlo no lo hace para todo tipo de público; y es ahí donde entra el café soluble, que es fácil y rápido de alistar, de acuerdo con la reconocida marca de café mencionada.

