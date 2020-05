Día mundial del whisky: hay potentes razones para celebrar / Una copa

Este sábado los amantes del whisky estuvieron de fiesta, pues celebraron el día mundial de esta apetecida bebida.



El festejo nació en el 2011 por iniciativa de un estudiante de la U. de Aberdeen, Blair Bowman, quien se percató de que otros espirituosos tenían días internacionales, pero el whisky no. Y la idea recibió de inmediato el respaldo del gobierno escocés, VisitScotland y The Scotch Whisky Experience, aunque el Día Mundial del Whisky celebra no solo al scotch, sino al whisky de todos los rincones del planeta: el irlandés, el estadounidense, el japonés, el indio, etc.

El cuento viene a que el whisky tiene mucho que festejar por cuenta de un fenómeno que está disparando sus ventas en todo el mundo: la fiebre por los single malt. Un auténtico regreso a los orígenes del whisky.



Según datos de la Scotch Whisky Association, en el 2019 las exportaciones de esa categoría crecieron más del doble en valor (en términos porcentuales) que el conjunto de todo el whisky escocés vendido al exterior. Y aunque los single malt representan solo el 10 % de las botellas exportadas por Escocia, en valor ya suman el 30 % del total de las exportaciones de whisky de ese país. Y un pequeño pero potente dato: cada segundo se envían, en promedio, 42 botellas de whisky escocés al mundo.

John Scott, representante en Colombia de la famosa marca The Macallan, explica que esta ‘onda expansiva’ tiene mucho que ver con los millennials, que buscan “experiencias de calidad y experimentan constantemente”. Un “espíritu curioso” que en el caso del whisky, añade, “va formando paladares cada vez más exigentes”.



Alfonso Ibáñez, embajador en nuestro país de Glenfiddich, una de las marcas de single malt más vendidas en el mundo, comparte esa idea y añade: “Estamos en un momento en que cada vez más personas aprecian los single malt por su calidad y porque entienden que es la máxima expresión de lo que significa un whisky, y que, además, es un producto elaborado con cuidado, mucho mimo, y en muchos casos, de forma casi artesanal”.



Pero ¿qué es un single malt? La definición de libro dice: un whisky de cebada malteada, proveniente de una sola destilería y destilado en alambiques de cobre.



Y la buena noticia es que Colombia no está siendo ajena a este boom. Por años acostumbrados a beber los llamados blended, hechos con varios tipos de grano, producidos en columnas de destilación continua (a gran volumen) y en cuyas mezclas confluyen whiskies de muchos lugares distintos, hoy los single malt se abren paso a buen ritmo en nuestro país.

Basta con ver las estanterías en los supermercados para notar que cada vez hay más marcas. Y datos suministrados por el Grupo Éxito lo confirman: entre el 2018 y el 2019, las ventas de single malt crecieron un 53 % en valor y un 55 % en botellas. Muy por encima del crecimiento del total de la categoría whisky: 29 % en unidades y 30 % en valor.



Una historia bonita que merece un brindis por al menos dos razones. La primera es que el mundo está volviendo a poner sus ojos sobre la expresión más auténtica del whisky. Y la segunda, es que las nuevas generaciones están apostando por productos con origen e identidad, y privilegiando una mayor calidad, aunque eso cueste unos pesos más. ¡Salud!

