Curiosidades de la pasta en su día mundial

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una buena excusa para explorar opciones y saber un poco más de esta preparación que es uno de los platos más populares del mundo. Al menos, así lo catalogó Oxfam (una confederación de ONG de la universidad de Oxford en Inglaterra).



Se suele relacionarla con la gastronomía italiana, pero curiosamente la pasta no es italiana y, por otro lado, este no es el único país que la incluye en su culinaria tradicional. Aunque no hay certeza sobre su origen exacto, la versión de que Marco Polo, entre el siglo XIII y XIV, la llevó al Mediterráneo desde China es la más aceptada. Otras versiones apuntan a un origen etrusco.

Con el tiempo, se ha vuelto parte fundamental de la dieta de millones personas y de muchas tradiciones culinarias.



Están, por ejemplo, los famosos mac and cheese o macarrones con queso, de Estados Unidos; los ñoquis, pasta rellena de papa, populares en Argentina; los fideos orientales o las pastas mediterráneas son varias formas en las que se ha adaptado este alimento en varias regiones.



En el país, por ejemplo, según Harinera del Valle (que produce pastas como La Muñeca, Conzazoni, San Remo y Pugliese), cada colombiano consume aproximadamente tres kilos de pasta por año. En Argentina, donde hay más tradición, el consumo por persona es de unos ocho kilos cada año.

De hecho, en la ciudad de Mendoza, en el extremo occidental del país gaucho, cada año se celebra el Día Mundial de la Pasta con un evento que promueve el gobierno de la ciudad desde hace 12 años y que ganó el Guinness Records a la mayor degustación de este alimento del mundo.



A propósito, en los formatos industriales tradicionales, se dice que existen cerca de diez tipos de pastas largas, once de cortas y seis de rellenas. Entre las hechas a mano hay miles de formatos dependiendo de la región, afirma la italiana Giuliana Zitto, del restaurante bogotano 18 Scalini.



Se sabe que fuera de Italia el tipo de pasta más popular es el espagueti. La palabra spaghetti, como se escribe originalmente en italiano, es una deformación de la palabra spago, que significa cordón. Hay otras formas famosas y muy apetecidas como los penne, los tornillos, los macarrones, y, por supuesto los raviolis.



La razón para que haya tantos tipos de pasta no es simple capricho o estética, es porque para cada preparación se recomienda uno diferente, pues sus tamaños, formas y texturas se mezclan mejor con ciertas clases de salsas.



Además de su valor nutricional, probablemente se consuma tanto por su precio, la facilidad y rapidez de su preparación; su versatilidad para combinarse con otros ingredientes y su sabor. Es por eso que hoy, como todos los 25 de octubre desde 1995, se celebra el Día Mundial de la Pasta, como conmemoración del primer congreso mundial que sucedió en Roma, Italia, en esa fecha.

Tres platos recomendados

Entre los platos sugeridos está, por ejemplo, la pasta hecha en casa de 18 Scalini (carrera 9 n° 70-40). Tienen fetuccine alla rustica (con harina de trigo, sémola y huevo, preparados con base de tomate italiano, tocineta crocante y mozzarella) y ravioli de gorgonzola, con queso azul, peras y nueces. Cada uno a 31.900 pesos.

Otro, puede ser el tagliatelle al frutti di mare de Il Mercantino (carrera 10A n° 69-16). Se trata de pasta larga de sémola de trigo con mejillones, langostino, pulpo baby y pescado de temporada ($ 35.000).





MATEO ARIAS ORTÍZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO