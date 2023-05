Esos momentos de felicidad alrededor de la mesa se convierten en algo que atesorar en fechas como el Día de la Madre, en los que se celebra por todo lo alto a la reina de cada familia. Y las ofertas de celebración abundan: hoteles sacan a la luz sus propuestas de buffet, restaurantes estrenan menús e incluso nuevos ambientes y hasta los sitios de cocina a domicilio tienen ofertas para llevar a casa.



A continuación, una lista de opciones en Bogotá y alguna en Cartagena.

En honor a mamá: La Fragata estrena platos y 'cielo estrellado'

Facebook Twitter Linkedin

Pulpo a las rocas negras, plato de la nueva carta de La Fragata Giratorio. Foto: Cortesía La Fragata

Este restaurante, fundado en 1964 y convertido en un clásico bogotano, estrena una nueva línea de platos más contemporáneos. Estos conviven desde ahora con clásicos amados por varias generaciones.



Las madres en su día tendrán la primicia de estas preparaciones. Pueden elegir un pulpo a las reocas negras (con yuca carbonizada crocante, crema de aguacate y pico de gallo) o un carpaccio de langostinos con dip de crema de olivo y alioli de limón. Entre otros, hay además un ceviche de pesca fresca, con espuma de leche de tigre de maracuyá; una bomba caprese con burrata como elemento central con pesto trufado envuelta en cúpula de tomates y crocantes. Se destaca también el pargo en mojo verde, un cremoso de finas hierbas.



Por otro lado, el restaurante -con capacidad para 120 comensales- está estrenando un elemento que aporta magia a su atractivo ambiente: gracias a 5.400 puntos de luz, el techo recrea un cielo estrellado que recuerda la noche de la fundación del emblemático lugar.

Brunch colombiano para el dí a de la madre

La Ventana, restaurante del HIlton Bogotá, diseñó un buffet de sabores colombianos para quienes deseen celebrar con sabor de la patria este Día de la Madre. Las madres tendrán coctel de bienvenida, música en vivo y detalles sorpresa. Hay recreación para los niños. Este buffet está programado para el 14 de mayo, de 12 m hasta las 3 p.m.

Marie Antoinette inaugura su brunch en plena celebración

Si le gusta ser de los primeros en probar nuevas experiencias, aquí hay otra novedad que esperó al Día de la Madre para comenzar. Se trata del nuevo brunch del restaurante Marie Antoinette, este curioso y divertido lugar inspirado en la corte de la última reina francesa, anterior a la revolución. El lugar, una de las más recientes ofertas del Grupo Seratta en su sede de Atlantis, estrenará este brunch el sábado 13 de mayo bajo el nombre de 'Desayunos de la realeza' y se repetirá cada sábado desde la mañana, hasta el mediodía.

Grazia: alta cocina para disfrutar en casa

Grazia es ya sinónimo de recetas de influencia francesa, cuidadosamente elaboradas y deliciosas. Para estas fechas, preparó un menú que puede disfrutarse a domicilio, en la íntimidad de la casa.



El menú de Día de la Madre consta de cannelloni de berenjenas, como entrada. Para el plato fuerte se puede escoger entre róbalo en salsa vierge o lomo en sala de pimienta. Como acompañamientos, incluye verduras glaseadas y pommes Dauphines. Este menú, para cuatro personas tiene un valor de 420.000 pesos.



Además, la marca tiene una torta especial de día de la madre a partir de un cheesecake con fresas frescas que tiene un valor de 98.000 pesos, más costo de envío. Pedidos al whatsapp: (320) 7677149 o en www.graziacolombia.com

En Cartagena: Dos experiencias del Sofitel Legend Santa Clara

Facebook Twitter Linkedin

Preparaciones del hotel Sofitel Legend Santa Clara. Foto: Cortesía Sofitel Legend Santa Clara

Los espacios del hotel Santa Clara, en Cartagena, son escenarios llenos de encanto, ideales para celebraciones tan especiales como esta. El Salón Santa Clara, antigua Capilla tendrá una decoración especial este 14 de mayo.



Según el comunicado del hotel, allí habrá “una mesa central con una selección de exquisitas recetas preparadas por el chef francés Dominique Oudin y su equipo de cocina”. También habrá mesas en el corredor colonial y en el restaurante El Jardín. Durante la tarde, habrá música en vivo a cargo de un grupo de son cubano. Este buffet tiene un valor de 140.000 pesos por persona.



Para la noche, la celebración del Día de la Madre, se trasladará al restaurante 1621. Este ofrecerá un menú de degustación de alto nivel, con ingredientes locales en preparaciones gourmet. Será una cena llena de sorpresas y premios. Esta cena tendrá un valor de 300.000 pesos por persona y 460.000 con maridaje, si el menú elegido es de seis tiempos. Un menú más extenso, de 10 tiempos, tendrá un valor de 350.000 pesos y 600.000, con maridaje. Informes y reservas: Teléfonos: (57) 605 650 47 00 y (57) 313 50 43 175. Correo: H1871-FB3@sofitel.com.

En Santa Marta: Cocina fusión y cocteles inspirados en la Sierra Nevada

Facebook Twitter Linkedin

Restaurante Nuggu, del Hilton Santa Marta. Foto: Cortesía Hilton

Si el escenaario es Santa Marta y busca un buffet para mamá, el restaurante Nuggu, del Hiton en esa ciudad tendrá el domingo 14 de mayo, un Kumggu All You Can Eat dedicado a las madres, con música en vivo, mariachis y rifas. Será la o portunidad de probar entre 90 diferentes recetas que tienen en común una cocina fusión cuya originalidad se basa en los platos de la región, pero con giros modernos. De paso, el lugar ha creado maridajes con la cerveza artesanal Kumggu, hecha en el Magdalena.

Entre los bocados hay ceviches, cayeyes, fritos típicos, además de platos de parrilla y postres. Valor por persona: $ 130.000 pesos. Reservas: +57 311 3100190

NH Hotel Group: celebra el día de la madre en distintas ciudades

La cadena hotelera le dedicará el 14 de mayo a esta celebración imprescindible, en sus restaurantes en diferentes ciudades.



Bogotá:



Hotel NH Collection Teleport. Cuenta con el Celebration Brunch, de 11.30 a 4 p.m. La experiencia incluye bebidas ilimitadas, estación de tacos, nachos, parrillada, show cooking de pizza, show cooking de ceviches, causas, ensaladas, estación de comida típica, paella, sushi, panadería, wafles, crepes, postres, jugos naturales y, cocteles, entre otros. Todo esto por un valor de 175.000 pesos (adultos) y 80.000 (niños).



NH Collection Hacienda.

También en Bogotá, este lugar se decantó por un menú italiano, que estará disponible entre las 12 m y las 4 p.m. Contará con barra de ensaladas y antipastos, carnes, postres italianos y copa de vino y espumoso. Valor: 140.000 pesos (adultos) y 75.000 (niños).



NH Urban 26. Con la ambientación de un conjunto de música de cuerda en vivo, este luar tendrá un menú de cuatro tiempos. Para la entrada se puede elegir entre ensalada, frutos secos, burrata en reducción de balsámico, servert de mandarina. Entre los platos fuertes hay risotto de osobuco, pollo a la cacciatora, pescado blanco

gratinado. Para el postre se brindará, carlota de limón y fresa, profiterol o panna

cotta de frutos rojos. Valor: 98.500 (adultos) y 51.000 pesos (niños).

En Medellín:



NH Collection Medellín: Menú buffet y música en vivo, de 12 a 3 p.m. Incluye estaciones de sopas, tapas, carnes, postres, ensaladas, frutas, panes y jugos. Valor: 150.000 (adultos) y 60.000 (niños).



En Cartagena



Hotel NH Urban Cartagena. De 11:30 a.m. a 4 p.m., estará sirviendo un menú de cuatro tiempos. La entrada es de queso gruyere parrillado en mermelada de tomates. El segundo tiempo es un lomo de cerdo con ciruelas, albahaca albardada, con risotto de hongos y ensalada de pera, queso azul, menta y vinagreta de miel y romero. El tercer paso es una torta de zanahoria en brandy y helado. El paso final es una copa de sangría. Valor: 130.000 (adultos) y 70.000 pesos (niños).



En Barranquilla



El NH Collection Barranquilla tendrá de 11 a 3 p.m. un buffet de diferentes estaciones. Valor: 130.000 (adultos) y 60.000 pesos (para niños).



En Cali



NH Cali Royal tendrá un menú buffet con DJ en vivo, entre las 12:30 p.m. y las 4 p.m. Habrá coctel de bienvenida, estaciones de ensalada, pokes, comida italiana, carnes y postres.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin