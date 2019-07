Del Japón, bocado a bocado / El Caldero

Antes aun de presentar el restaurante del que voy a hablar, antes de decir en dónde queda y qué sale de su cocina, diré que el primer plato que llegó a mi mesa el día que fui a conocerlo es uno de los más ricos que he probado en las últimas semanas: se llama salmón crispy rice.



El punto crujiente de esos bocados de arroz juega de maravilla con la delicadeza del salmón: se suman con gracia sus texturas, así como se complementan los sabores, entre los cuales destacan especias y salsas de origen oriental.



Este primer plato generó enormes expectativas de un restaurante del que había oído hablar mucho y muy bien, a pesar de estar recién llegado a la escena capitalina: Salvaje.



Y debo confesar que no solo no las defraudó, sino que fue la puerta de entrada ideal para una experiencia gastronómica de varios platos y sabores fascinantes.



Varios platos, sí, porque, tal vez, la mejor manera de sacarle jugo a la atractiva carta de Salvaje sea tomarse las cosas con calma, dejar de lado la prisa, empezar con un gin-tonic o una copa de vino mientras se recorre la carta con antojo, salirse de lo archiconocido, pedir al centro de la mesa y probar un poco de cada capítulo del menú.



Indispensable probar el sushi del lugar, y atreverse, por ejemplo, a llevar el mar hasta la mesa con toda su fuerza en un bocado de erizo. Indagar por qué es tan apreciada la barbacoa japonesa que se conoce como robata, y de la cual salen langostas, salmones y un pescado poco común en Bogotá y de sabor realmente delicado y sabroso: el branzino.

Pero no solo pasan por la robata de Salvaje ingredientes del mar: también, carnes tan jugosas y llenas de sabor como un asado de tira, y productos de la granja como berenjenas, hongos y coles de Bruselas.



Me fascinó Salvaje, y no olvido las papas trufadas, los bocados de cochinillo, el tiradito de atún... También me fascinaron la puesta en escena del lugar, la geometría de su arquitectura, las terrazas inspiradoras.Y la posibilidad de acercarse a la fascinante cocina japonesa poco a poco, bocado a bocado, alborotando la imaginación, poniendo a prueba los sentidos, retando la memoria.

¿Dónde y cuándo?

Salvaje. Calle 83 n.° 9 - 48, hotel Bioxury, Bogotá. Tel: 314 3313234

SANCHO

CRÍTICO GASTRONÓMICO

elcalderodesancho@yahoo.com.co