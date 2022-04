Pocos destinos con más encanto en nuestro país que Villa de Leyva. Pasear por sus calles empedradas y disfrutar de su arquitectura colonial es, literalmente, como hacer un viaje en el tiempo. Fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa María de Leyva, declarada monumento nacional en 1954 y parte del selecto grupo de pueblos patrimonio de Colombia, esta población de 16.000 habitantes es uno de los imanes más poderosos del turismo nacional. De hecho, es parte fundamental de una ‘ruta colonial’ que muchos turistas extranjeros, y especialmente europeos, hacen comenzando en el barrio de La Candelaria, en Bogotá, continuando en Villa de Leyva, Barichara y Mompox, y concluyendo en Cartagena de Indias.



El vino no podía estar ausente en un lugar así. Ni por historia, ni por el desarrollo de la oferta gastronómica que trajo el turismo ni por los no pocos amantes de la buena mesa –nacionales y extranjeros– que se han asentado en ‘Villa’, como cariñosamente la llaman sus habituales. Y por eso hoy vamos a hablar de dos sitios que, si usted es un enófilo y viene por aquí, vale la pena visitar.



El primero se llama Wine Market. Es una tienda de vinos pequeña, pero muy bien montada y con una selección variada y cuidada. Aquí encontrará cositas poco comunes como mencías de Raúl Pérez, “un mago del vino”, según palabras de Luis Gutiérrez, el crítico de vinos para España de Wine Advocate, la famosa publicación de Robert Parker; o un pinot noir de la enóloga chilena María Luz Marín (Casa Marín), una de las mujeres más influyentes en el mundo del vino a nivel internacional, según la revista inglesa The Drinks Business.



Wine Market existe hace dos años y está ubicado en el centro comercial El Ático: un lugar agradable, armado dentro de una vieja casona de Villa de Leyva, y en torno a su patio. Ventajas: si quiere disfrutar de una botella allí mismo, Wine Market le proveerá las copas y una cubeta con hielo, si fuera el caso, por un 10 por ciento adicional al precio de la botella en la tienda. En esencia, por el servicio. Y a poquísimos metros de su mesa tendrá opciones que van desde pizzas y picadas hasta platos más elaborados para acompañar su vino. Defecto: no tienen copeo.



Otro sitio recomendado se llama Los Vinos, muy cerca de la plaza mayor. Es un wine bar en todo rigor. Un lugar que nació hace cinco años en un segundo piso y con todas las comodidades para sentarse a disfrutar de un buen vino: bien sea en uno de sus balcones, en el salón o en su barra.



Con una oferta de 325 etiquetas y un copeo que empieza en los 12.000 pesos, resulta difícil que aquí no encuentre algo que se adapte a su gusto o presupuesto. Tienen tablas de jamones y quesos, pizzas, tortilla española y empanadas. Pero si quiere algo más contundente, tampoco hay problema, pues tienen una carta de platos fuertes, gracias a convenios con restaurantes aliados.



Hay que decir que, en términos generales, el vino es caro en Villa de Leyva, como lo es en Cartagena de Indias o en cualquier lugar turístico. Pero en parte se entiende: los lugares que acabamos de reseñar son emprendimientos que en buena parte viven de las ventas del fin de semana. No obstante, en ambos sitios hacen esfuerzos por ofrecer vino para todos los bolsillos. En Los Vinos hay botellas desde los 40.000 pesos y en Wine Market, desde los 53.900.



Y lo mejor: en ambos afirman que la cultura del vino viene al alza entre la gente que visita o vive en Villa de Leyva.



Corresponde cerrar estas líneas con una frase que exhiben con orgullo en una pared del wine bar Los Vinos: ‘Si a la villa vino y no tomó vino, ¿a qué carajos vino?’. ¡Salud!



