'De la nonna', Sorella en El Caldero de Sancho

Hay un hecho que parece indiscutible: que la comida italiana nos gusta a todos. Por eso es tan común encontrar en estos restaurantes mesas con familias enteras. Y todos felices: desde la abuela hasta los niños.

A mí me fascina. Y, sin duda, uno de los países en los que mejor he comido es Italia. Y de manera más abundante: con muchos pasos previos –entre ellos la pasta– antes de llegar al plato fuerte.



Para los italianos, la comida no es un trámite: es un ritual, una religión. No se trata de satisfacer una necesidad: se trata de celebrar la vida en cada comida. Y de rendirle tributo a la nonna.



Me emociona cada vez que me hablan de un buen restaurante italiano, y no demoro en buscarlo. Estaba a punto de ir a conocer Sorella cuando empezó la pandemia, y tuve que aplazar el plan ocho meses. ¡Pero valió la pena!

Todo empezó con una stracciatella –una de las versiones más cremosas y más sabrosas del queso– que llega a la mesa con jamón de Parma, dátiles y peras confitadas: un maravilloso juego de sabores. Y una bienvenida increíble a ese mundo delicioso, en un recorrido que continuó con un radicchio por el que quiero volver muchas veces: va acompañado de queso gorgonzola, manzana y pesto de almendras.

El capítulo de pasta es pequeño y muy especial: ¡eso me gusta! Por lo visto, en Sorella no se sienten obligados a ofrecer todas las salsas tradicionales, sino que combinan algunas de las clásicas con otras creadas por ellos. Los rigatoni con langostinos, almejas, cangrejo, paprika y jerez me fascinaron.



Y hay en la carta de este restaurante un pollo, un pescado, una milanesa, un corte de cerdo y otro de res. Nada más que uno por especie, distinto a los del común, muy bien logrados. Y hay un apartado de pizzas, entre las cuales aparecen joyas como la de coppa, dátiles, queso azul y rúgula.

Se come realmente bien en Sorella, y no me sorprende que así sea: detrás de su cocina está un chef al que admiro mucho: Juan Pablo Parra.



Sorella. Calle 66 bis n.º 4-71. Tel. 1-6447766

***

De puro antojado. Cada año, cuando el calendario señala diciembre, se me alborotan las ganas de ir a la Huerta Cajicá, que en realidad no es huerta ni queda en Cajicá. Pero sus estanterías están sembradas de vinos, jamones, turrones, pimientos y aceitunas traídos de España, muy apetecidos, sobre todo en tiempos de Navidad. Es uno de los gustos que me doy en esta época.



Huerta Cajicá, Calle 125 bis n.º 20-20 / Tel. 1-2139132.

SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com