Un colombiano en un restaurante de dos estrellas Michelin

El bogotano Daniel Martignon, de 27 años, está en la cocina casi desde niño. “Ser cocinero, para mí, fue algo inevitable”, dice ahora que es sous chef, el segundo a bordo, del restaurante Aquavit de Nueva York, que ostenta dos estrellas Michelin.



Su padre trabajaba en Café OMA y toda la vida estuvo rodeado de comida. Para él era normal ir a los cafés y probar las pastelerías los fines de semana. “Cuando mi papá vio que me gustaba me invitó a la planta de producción, y aprendí a hacer palitos de queso y galletas”.

Cuando les dijo a sus padres que quería hacerse profesional, su papá le dijo que tenía que conocer el verdadero movimiento de una cocina. Un contacto cercano con Harry Sasson le permitió hacer una pasantía los fines de semana, alternando con el colegio.



“Tenía unos 16 años, después del colegio iba al restaurante a ayudar, me ponían a pelar maíz, a cortar tomates, a pelar cebollas a hacer papas fritas. Eran trabajos pequeños, pero lo importante no era hacer platos espaciales, sino entender cómo funcionaba un restaurante y compararlo con lo que se hace en casa. Fue importante, porque muchas veces se tiene una idea romántica de lo que se hace en una cocina”.



Al graduarse, Martignon aplicó al Culinary Institute of America –el otro CIA famoso de Estados Unidos–. A mitad de la carrera, en el 2014, le dieron una lista de lugares a donde postularse para las prácticas.

Su sorpresa fue mayúscula cuando lo admitieron en Nueva York en el restaurante Aquavit, de cocina sueca, y en ese momento con una estrella Michelin. Durante las prácticas fue testigo del cambio de jefe: la llegada a la cocina de la chef Emma Bengtsson y, en medio de todo, el temor de que ocurriera lo que suele suceder en un restaurante cuando cambia de chef: la pérdida de una estrella. Pero en lugar de esto, se obtuvo la segunda.

Martignon encajó en el nuevo equipo, lo invitaron a integrarse cada vez más, a quedarse en el año que se les permite trabajar a los estudiantes foráneos y, pasado ese año, a quedarse definitivamente como junior sous chef, con una brigada a cargo de los eventos privados. Ya podía crear y manejar personal. Pasó a ser sous chef oficialmente en el 2016, justo en el año en que Aquavit, un lugar que llevaba 35 años de funcionamiento, decidió rejuvenecer su propuesta, sin dejar de lado platos como las albóndigas suecas.



En el menú contemporáneo quedó parte de su propuesta creativa en platos como el gravlax de remolachas deshidratadas y una vinagreta de seabuckthorn o unas vieiras a la parrilla con espuma de papa y nabos cocinados en sal y encurtidos.

“Era la oportunidad de empezar platos desde cero –recuerda–. Cuando uno llega a un restaurante, a veces hereda cosas de lo que hacía el equipo de cocina anterior. Y fue interesante formar parte de esta renovación”.



El equipo de Bengtsson lo consigue, y el sous chef dice que tiene que ver con hacerse una pregunta cada día: “Todo el tiempo nos preguntamos por qué alguien quiere venir a comer a nuestro restaurante”.



El restaurante está enfocado en el estilo de fine dining, de alta gama, dos menús de degustación (de 5 y 8 pasos). “Esto nos da la habilidad de decirle al comensal: ‘Déjanos crear esta experiencia para ti, danos esta confianza de que te vamos a preparar algo que quieres’ ”.

Todo, con ingredientes escandinavos y técnicas que derivaron de la necesidad de preservar alimentos en un territorio de pocos productos de temporada: ahumar, encurtir, salar y fermentar. Para Martignon es todo un contraste con lo que recordaba de la abundancia de producto todo el año en Colombia, como los mangos que caían de los árboles en Anapoima.



Entonces confiesa que extraña infinitamente la cocina colombiana, aunque le emociona haber trabajado con productos tan diversos como el venado o el cangrejo de mar nórdico.



“De vez en cuando voy a un sitio en Nueva York donde consigo unas empanadas. Cuando tengo ganas de comida colombiana puedo conseguir una buena masa de harina y me hago una arepa de huevo. De vez en cuando, mi mamá me envía unas de queso, tengo mi colección de arepas en el congelador. Y cuando mis amigos y la gente de aquí me preguntan si puedo preparar algo de mi país, hago un sancocho o un caldo de costilla”.

Al Congreso Gastronómico de Popayán

El Congreso Nacional Gastronómico de Popayán se realizará del 5 al 7 de noviembre.



Martignon figura como chef invitado a presentar un plato dentro del menú que se realizará el sábado. “Trabajé con el profesor Carlos Illera, para participar en esta muestra gastronómica que quiere exaltar la tradición mestiza, indígena y africana –cuenta el cocinero–. Estuvimos trabajando para llegar a un plato que hiciera parte de la comida mestiza, los otros platos estarán a cargo de otros cocineros”.



El congreso volverá a tener su foro gastronómico abierto a un aforo limitado. Además, estará la tarima del sabor y del saber. Más informes en gastronomico.org.co

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET