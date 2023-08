En un video en su cuenta de Twitter ‘Tulio Recomienda’ destaca las curiosas obleas que preparan en el municipio de Floridablanca, Santander.



De esta región es un plato típico que se ha hecho famoso a través de los años, pues todo visitante que llega a este departamento no se puede ir sin probar las famosas hormigas culonas.

El consumir hormigas culonas es una herencia del grupo indígena Guane, quienes tenían como costumbre consumir este insecto como una manera de pedir matrimonio, según ‘Weekend Santander’.



Es por eso que un restaurante de Santander llamó la atención de manera importante, debido a que prepara obleas en las que agrega hormigas culonas. Una combinación bastante particular.



Esto fue lo que dijo el influencer de gastronomía ‘Tulio Recomienda’, sobre esta innovación culinaria:

MIREN ESTO 😱 ¿ME SALIERON HORMIGAS EN LA OBLEA?



Tentaciones

tel: (318) 804-2366

Cra 7 N. 4-51

Floridablanca, Colombia pic.twitter.com/wPF3HsichI — Tulio Recomienda (@tuliorecomienda) August 1, 2023

“Yo sé que la oblea de Floridablanca es la más rica de Colombia”, afirmó al abrir la oblea mostrando las hormigas culonas.



En el video agrega lo siguiente: “esto es lo más innovador que he visto, es tener una oblea de arequipe de café con hormiga culona, no hay más santandereano que eso”.



Luego se dispone a probar el manjar que está mostrando a la cámara, mientras dice “esto no puede fallar, no puede fallar”, le da un mordisco y hace gestos de sorprendido, exponiendo que le agradó.

El local donde venden este extravagante postre se llama Tentaciones, el cual queda en el municipio de Floridablanca, Santander. Muy cerca de Bucaramanga, capital del departamento.

El placer de comer hormigas culonas



