La gastronomía colombiana siguió escalando a la cúspide

Hubo un tiempo en el que pertenecer a un listado de alcance mundial era un sueño inalcanzable para un restaurante colombiano. Este año, tres de nuestros chefs (Álvaro Clavijo, Leonor Espinosa y Jaime Rodríguez) lograron buenas posiciones en The Best Chefs Awards.



Otros chefs nuestros en el exterior mantienen sus estrellas Michelin. Y hubo debutantes de ciudades como Medellín y Barranquilla en conteos como los de los 50 Best. En el escalafón latinoamericano de esta guía, El Chato quedó de segundo, a un paso de la cima que ocupa Maido, de Lima, en el número 1. Es todo un logro.

“Esto no es solo mío –analiza el chef Álvaro Clavijo–. Da esperanza. Demostramos que sí se puede”, y cuenta que mientras él tiene ahora la responsabilidad de mantener los pies en la tierra y seguir mejorando, a los chefs jovenes que trabajan con la cocina local, les queda la certeza de que no hay límites. “Hay un refresco en los listados y este giro muestra que en el país están pasando cosas interesantes en materia de restaurantes”, agrega Clavijo.



Por eso, en esta lista destacamos 10 sitios destacados del 2023, elegidos entre los que gozan de reconocimiento internacional y las propuestas más prometedoras que nacieron este año.

1. El Chato

El paso de granadilla, del menú de degustación de El Chato. Foto: Liliana Martínez Polo. EL TIEMPO

Álvaro Clavijo confiesa que todavía no puede creer lo lejos que ha llegado con El Chato. Siete años después de su apertura, el restaurante número 2 de América Latina, detrás de Maido (Lima), ahora necesita una nueva cocina, y Clavijo hará los ajustes en días de vacaciones para enfrentar el reto de más comensales esperando saborear la propuesta del establecimiento catalogado como ‘el mejor de Colombia’, en los 50 Best.



“A veces pienso que es complicado de superar”, dice el chef cuyo restaurante es el número 33 del mundo y que, dentro del escalafón de The Best Chefs Awards, llegó al puesto 34 también del mundo, ubicándose entre los más influyentes del planeta. Además, la nueva oferta de comida de Avianca en la clase business contará con sus platos.



El Chato dividió este año su propuesta en dos pisos. El primero sigue manteniendo platos a la carta, para compartir. El segundo es para el menú de degustación, donde enseña ingredientes locales poco conocidos, incluso por los mismos colombianos, y llevados a giros sorprendentes. Clavijo mantiene dos preparaciones insignia: sus corazones de pollo, en el primer piso, y su postre de lulo, en el menú de degustación. El chef espera en el futuro explorar otras proteínas, distintas de la carne (sin dejarla del todo) y hacer platos cada vez más fáciles de entender.

2. Leo

Uno de los nuevos postres de Leo recrea los mojojoyes amazónicos, aunque sí tiene algo de este ingrediente. Foto: Julián Berroterán

Leo llegó este año al puesto número 8 de América Latina y al 43 del mundo en los listados de los 50 Best. A su vez, Leonor Espinosa es la número 45 en la lista de The Best Chefs Awards. Leo y Leonor Espinosa son íconos. La chef fue pionera en el rumbo que dio la cocina colombiana hacia la contemporaneidad, mostró un nuevo camino para la gastronomía local, cuando esta se identificaba solo con platos típicos y comida de fonda, por eso se sintió tan merecido su título de mejor chef del mundo en 2022. Su restaurante sigue siendo un ejemplo.



El menú de degustación en Leo, Ciclobioma, es un viaje por el país en pequeños bocados que habla de territorios, climas y comunidades. En el menú, de 8 o 12 pasos, siempre habrá maravillas como lo que se puede hacer con un ñame morado, el mocambo amazónico o una cucha de río. “Ideal para comensales que aprecian la alta cocina basada en la investigación y la experimentación”, dice su web.



En La Sala de Laura, su segundo piso, catalogado como el número 80 del mundo en los mejores bares del 2023, hay una propuesta con énfasis en bebidas, y ofrece una experiencia de cocteles y snaks, y un menú más relajado

3. Celele (Cartagena)

Pescado curado, hummus de orejero, chimichurri de habichuelas y calducho de pasta de ajonjol, de Celele. Foto: Cortesía Celele

Celele busca visibilizar la cocina del Caribe colombiano desde el trabajo con la biodiversidad, de la mano de las comunidades. “Cada vez integramos más productos del bosque seco tropical y más volumen no para un restaurante de menú de degustación, sino para uno que es masivo”, dice el chef Jaime Rodríguez.



Esto, convertido en deliciosos y coloridos platos de autor, con sabores de temporada, hacen de Celele un sitio obligado en Cartagena. Este año llegó al número 16 entre los 50 Mejores de América Latina. Y Rodríguez se ubicó en el número 75 de la lista de Best Chefs Awards.



El boom que vive Celele ha llevado al lugar a atender en dos turnos de almuerzo y dos de cena. El chef dice que este año empezó a trabajar con dos equipos (dos jefes de cocina, dos jefes de bar) para que todos tengan calidad de vida y eso se refleje en el servicio.

4. X.O. (Medellín)

Flor de caviar: murrapos, café del barrio La Sierra, plátanos, plato de X.O., en Medellín. Foto: Tato Gómez. Grupo Carmen

Lo que nació como una cena para amigos en cuarentena fue tomando forma y se convirtió en un menú de degustación, exclusivo para 22 personas por noche, en X.O., la propuesta de alta cocina del grupo Carmen, en Medellín, que ha sido un boom este año y lo llevó a los 50 Best de América Latina, en el puesto 27 este año.



Al frente están Rob Pevitts, Sebastián Marín y Mateo Ríos, juntos se encargan de ir armando platillos, de un claro énfasis marino (aman traer langostillas, cangrejos y demás frutos de mar de nuestras dos costas) combinado con la búsqueda de ingredientes vegetales de la despensa antioqueña. X.O. mantiene el ambiente relajado de amigos con el que nació, por lo mismo, el equipo de cocina va brindando con la gente, a la par que muestra sus productos, cuenta cómo llegaron a ellos y cómo los convierten en deliciosos bocados.

5. Humo Negro

Ostras a la parrilla, uno de los primeros pasos del menú omakase de Humo Negro. Foto: Fausto Díaz Pasmiño

En 2019, Jaime Torregrosa fue con Álvaro Clavijo a la ceremonia de los mejores de América Latina, como parte de El Chato. Este año, Torregrosa acudió como chef de Humo Negro, ubicado en el número 44 del conteo. El lugar ofrece un menú omakase, de sugerencias del chef, o platos a la carta. En esta carta brillan el arroz meloso, una versión de fish and chips, las donas de kale y las ostras a la parrilla.

6. Débora

La mesa llena de platillos era el sueño del chef de Débora. Foto: Juan Camilo Gordillo

Con una carta corta (6 o 7 fuertes, igual número de entradas), Débora, del chef Jacobo Bonilla, es uno de los grandes debuts del 2023 en la escena bogotana. Se inscribe dentro de la búsqueda de lo local: quesos costeños, plátano maduro y ñames toman otras dimensiones en su colorida mesa. Experimenta con lengua y mollejas y juega con el concepto de arte llevado a la cocina. El resultado es exquisito.



(Más sobre este restuante: Débora: un homenaje a un ícono del arte y a la alegría de comer).

7. Libre de Salvo Patria

Libre, restaurante ubicado en la misma casa de Salvo Patria. Foto: Manuel Rubio. Libre

Salvo Patria es otro de los sitios presentes en las listas (es el 80 de América Latina). Pero, entre los grandes estrenos del año, vale la pena resaltar el trabajo que hace Libre, la propuesta de menú de degustación que convive en la misma casa.

Es una experimentación agradable, de platos confortables, como una tartaleta de mambe o un capelleti de conejo, todo 100 por ciento producto colombiano.



(Más sobre este restaurante: Libre: un restaurante nacido de la faceta más experimental de Salvo Patria).

8. Selma

Tarta de queso con masa filo y uvas deshidratadas a la parrilla, de Selma. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

En busca de hacer platos del mundo llevados a su estilo, Álvaro Clavijo estrenó este sitio al lado de El Chato. Desde el comienzo, su torta de hojaldre con queso y el lomo con salsa bernesa (esta con un giro interesante) han sido la sensación. Lo mismo que el carpaccio de sandía para los vegetarianos. Selma, otro prometedor estreno del año, no lleva ni cinco meses abierto y permanece lleno.



(Lea más sobre este restaurante: Selma, el bistró contemporáneo del chef Álvaro Clavijo).

9. Oda

Cebollas de la huerta, de Oda. Foto: Cortesía Oda

“Cocina de autor inspirada en los ciclos de la naturaleza colombiana” es la definición de Oda, en Cedritos, Bogotá. Su entrada, en el puesto 99, a los 100 de América Latina le impuso un reto a la chef Natalia Cocomá, Coco, de 25 años, que acaba de tomar las riendas del lugar, abierto en el 2021, y del que son ya famosos el tartar de pesca o los panales de miel con helado de arazá, entre otros platos.

10. Manuel

Platos del restaurante Manuel, en Barranquilla. Foto: Miguel Salgado

Barranquilla entró en el mapa de los listados de la mano de la propuesta del chef Mane Mendoza, con el restaurante que lleva su nombre: Manuel. Langostinos en salsa de queso azul, picaña en horno al carbón con cremoso de yuca, pesca sobre risotto de coco y mantequilla de limón son platos de este lugar, que se ubicó en el puesto número 77 de los 50 Mejores de América Latina.



(Puede leer: Manuel, el restaurante símbolo de la nueva Barranquilla).

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin