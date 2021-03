Cuatro platos de mar recomendados en El Caldero de Sancho

En mis recientes escapadas al encierro de la pandemia, siempre con tapabocas hasta que llega el aperitivo, he encontrado algunos platos de mar –casi siempre entradas que resultan ideales para iniciar la faena– que quiero recomendar muy especialmente. Tomen nota y ojalá los disfruten tanto como yo.

Tiradito ahumado

Así se llama la versión peruana del sashimi o del carpaccio: tiradito. Requiere un ingrediente fresco de primera calidad, un corte delgado y una salsa que no se robe el show sino que complemente los sabores originales. Hace poco entró un nuevo tiradito a la carta de la Barra Chalaca: el tiradito ahumado. Lleva pescado blanco con leche de tigre ahumada y esa salsa criolla original del Callao –que suele llevar cebolla, tomate, maíz tierno y jugo de limón– a la que comúnmente se conoce en Perú como chalaquita, por derivación del gentilicio de los nacidos en este puerto vecino de Lima, a quienes llaman chalacos. Vale la pena pedirlo al centro de la mesa, para empezar y para compartir.

Barra Chalaca

Volcán del Caribe

Crepes and Waffles no deja de sorprender: siempre hay platos nuevos, siempre hay homenajes a las tradiciones de diversas regiones colombianas. ¡Lo celebro! Hace poco probé el volcán del Caribe, que lleva camarones en una deliciosa salsa –la lava del volcán– preparada con especias de la costa Atlántica, adornada con germinados y acompañada de una de las obras de arte de nuestro Caribe: el enyucado.

Crepes and Waffles arte-sano

La bomba

Del trío de cocteles que recientemente entraron al menú de Mi casa es tu casa hay uno vegetariano –con portobello y mayonesa de chipotle–; uno diferente a casi todos los que he probado, increíble, de salmón con esa especie de salsa de yogur de origen árabe llamada labne, y La Bomba, inspirado en los cocteles callejeros, de mariscos con salsa de tomate, cebolla y cilantro: probablemente mi favorito, aunque lo ideal es pedir el trío, para compartir.

Mi casa es tu casa

Tostadas tuna tataki

En el capítulo de “entradas de la barra de sushi” del restaurante Rokko –una llamativa propuesta de los mismos creadores de Teriyaki– aparece un bocado, una pequeña entrada que uno puede llevar elegida de antemano para pedir mientras revisa la carta: las tostadas de atún tataki. El atún viene en pequeños dados, sellado y aderezado con una salsa cítrica con un toque de trufa. Genial.

Rokko

Sancho

Crítico Gastronómico

