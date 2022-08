La mayoría de los televidentes colombianos recuerdan a Paco Roncero porque fue jurado en la primera edición local que se hizo de MásterChef. Roncero, chef español, era conocido entonces no solo por las dos estrellas Michelin que ostentaba en Madrid, sino porque -por ese entonces- tenía en Bogotá un restaurante, hoy cerrado, llamado V.O. (Versión Original).

Roncero sigue en la cúspide de la alta cocina. Y con uno de sus restaurantes -Sublimotion, en Ibiza- ostenta el récord de ser considerado el más caro del mundo.



Sublimotion es un restaurante de menú de degustación, o menú de pasos, diseñados por el chef, para ser servidos en pequeñas porciones en una sola y extensa velada. La idea es probar muchos sabores y sorprenderse, ojalá con el sabor, aroma y texturas de todos, hasta de la puesta en escena, en una sola noche. Y de paso hacerse una idea más completa del trabajo culinario del chef, en comparación con lo que se observaría si se pide un solo plato o la secuencia de entrada, plato fuerte y postre.

Cada paso del menú es acompañado con un ambiente distinto en Sublimotion, Ibiza. Foto: Roberto Castaño

Pero, Sublimotion también tiene otro récord. Y es que, en parte, hizo historia. Fue de las primeras experiencias que llevaban al comensal por diferentes ambientes gracias a la recreación lograda por las proyecciones audiovisuales, en su comedor. Hoy, en Bogotá, hay experiencias similares como la de Frenessí (estrenado en el 2021), pero Sublimotion, de Ibiza, los sorprendió a todos desde el 2014.

El chef Paco Roncero, en el Hotel NH Teleport de Bogotá. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Mientras un menú de degustación en Bogotá, como el de la chef Leonor Espinosa, tiene un valor de más de 900 mil pesos (con maridaje), el de Roncero, en Ibiza tiene un valor de 1.700 dólares por persona (cerca de 7 millones 460 mil pesos colombianos).



Ya en el 2018, en entrevista con EL TIEMPO, Roncero habló de la sorpresa de todos en cuanto se enteran de que este restaurante, reservado para pocos cada noche, es el más caro del mundo.

"No se tiene que justificar el valor de las cosas. En Sublimotion hay un trabajo espectacular para desarrollar la propuesta. Tampoco hay que darle más vueltas. Hace poco, en Nueva York, comí en restaurantes normales, sin un vino excepcional, y he pagado cuentas de 700 y 800 euros. He visto facturas de mil y pico de euros por persona comiendo un buen sushi, una buena carne y un poco más. Entonces, ¿de qué nos asustamos?", dijo hace cuatro años el cocinero español.



