El termómetro de cocina es uno de los instrumentos más importantes, sobre todo para los expertos, al momento de verificar si los alimentos están cocidos. Si se asegura que tienen la temperatura adecuada, se previenen enfermedades por la presencia de microorganismos.

(Además: Horno vs. microondas: ¿cuál consume más energía en el hogar? Le contamos).

Con tal de medir sin equivocaciones la temperatura usted debe revisar diariamente si el instrumento está calibrado, más aún cuando utiliza un termómetro de varilla analógico.

¿Cómo calibrar un termómetro de cocina?

Existen dos métodos: el de agua helada y el de punto de ebullición, como explica el Servicio de Seguridad e Inspección Alimentaria, de Estados Unidos (Food Safety and Inspection Service).

Para el método de agua helada, este es el paso a paso:

1. Aliste un vaso con mitad hielo (preferiblemente triturado) y mitad agua.

2. Introduzca la varilla del termómetro. No toque el fondo ni las partes laterales.

3. Espere 30 segundos, asegurándose de que el indicador de temperatura se quede quieto. La temperatura deberá ser 0 °C.

4. Si no marca los 0 °C, mueva la tuerca de calibración (debajo de la cabeza) hasta que logre esa temperatura.

5. Si no marca los 0 °C y no tiene la tuerca de calibración, cambie la pila o presione el botón de reinicio. Haga el proceso de nuevo. En caso de que no funcione de esa manera, recomiendan cambiarlo.

(Siga leyendo: ¿Cuáles son las mejores funciones de un hervidor de agua?).

Facebook Twitter Linkedin

Método de agua helada para calibrar un termómetro de cocina. Foto: Food Safety and Inspection Service

El método de punto de ebullición consiste en:

1. Caliente agua en un recipiente hasta que esté en punto de ebullición.

2. Sumerja la varilla del termómetro, como mínimo con profundidad de cinco centímetros. No toque el fondo ni las partes laterales.

3. Espere 30 segundos, asegurándose de que el indicador de temperatura se quede quieto. La temperatura deberá ser 100 °C.

4. Si no marca los 100 °C, mueva la tuerca de calibración (debajo de la cabeza) hasta que logre esa temperatura.

5. Si no marca los 100 °C y no tiene la tuerca de calibración, cambie la pila o presione el botón de reinicio. Haga el proceso de nuevo. En caso de que no funcione de esa manera, recomiendan cambiarlo.

(Le recomendamos: Estas son las recomendaciones para escoger un hervidor de agua).

Facebook Twitter Linkedin

Método de punto de ebullición para calibrar un termómetro de cocina. Foto: Food Safety and Inspection Service

También puede leer:

- Recetas colombianas: lechona, plato típico del Tolima, ¿cómo hacerlo en casa?

- ¿Cómo traducir una página web completa? Siga estos sencillos pasos.

- ¿Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios?

- ¿Cuánto debería durar la lactancia materna y qué riesgos hay por interrumpirla?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS