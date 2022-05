Cada año, a manera de antesala de la prestigiosa lista de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo, se revela el nombre de una chef, la chef del año, la mejor del planeta. Este año, la elegida fue la colombiana Leonor Espinosa de la Ossa, una mujer que cuando cocina es muy estricta y cuando está entre las comunidaes, parece un río desbordado de alegría y de fiesta.

Se trata de un premio que una década atrás ninguna cocinera latinoamericana al frente de un restaurante se atrevía siquiera a soñar. Es que por años parecía imposible que representantes de la cocina latinoamericana llegar a instancias mundiales.

El conteo de Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo lleva años convertido en una guía mundial de los establecimientos imperdibles para comer en los diferentes destinos del planeta. Al principio era una lista global, pero Latinoamérica tenía poco acceso, en parte por falta de votantes que miraran hacia este continente y en parte porque en el mismo continente se creía (es decir, los cocineros y comensales) que llegar a instancias como esta era imposible.

A los países latinos no llegaban las Estrellas Michelin -después lo harían, a Brasil, en principio-, ni los chefs considerados de talla mundial.



Pero la lista de los '50 Best' -cuyo principal patrocinador es la marca de aguas S. Pellegrino- decidió diversificar sus listados y abrir una edición especial para América Latina, en el 2013. A partir de ahí se fortaleció un estrellato gastronómico continental y los comensales viajeros, empezaron a mirar los lugares pertenecientes a la lista como destinos importantes.

Así le ha ido a Leo en las listas de los '50 Best'

Leo, el restaurante de Leonor Espinosa, no alcanzó a figurar en la primera edición del listado latinoamericano, en el 2013. Pero llegó al conteo en el segundo año y desde entonces se ha ido paseado por las diferentes casillas, incluso ha llegado a ser el mejor restaurante de Colombia entre los establecimientos enumerados dentro de la lista latina. En el 2017, la chef colombiana obtuvo el premio a la mejor chef mujer de América Latina.

Cada pasito dado en el ranking latinoamericano afianzaba al restaurante Leo, de Bogotá, y a la chef ante los ojos de los votantes del mundo. La lista se compone de votaciones de periodistas gastronómicos, comidistas o foodies reconocidos y personas del sector gastronómico, todos ellos viajeros que, al existir una guía de imperdibles latinos, empezaron a ver nuestros restaurantes como opción y a probar. Leo se convirtió en destino obligado para quienes llegan a Bogotá con un interés culinario y la calidad de la chef y su innovadora propuesta le significaron valiosos votos.



Por eso Leo empezó a escalar en el conteo global. Primero en la lista de 51 al 100, la de los sitios que están a un paso de entrar en los "50 Best', después a los mismísimos 50. Actualmente ocupa la posición 46, aunque se espera que escale en la entrega de julio.

Por su lado, los '50 Best' siguieron creando listas. Hoy eligen a los mejores de Asia, a los mejores bares, a los mejores cocteles y más. Pero estar en los 50 World Best Restaurants, la selección mundial, sigue siendo el gran objetivo y -ahora uno posible para todo jefe de cocina creativo y vanguardista de cualquier continente-.



Los '50 Best' han ido agregando premios especiales como el de mejor chef pastelero, el de la mejor chef y el Icon Award, que no tiene distinción de género entre jefes de cocina hombres o mujeres.



Estos premios especiales se van anunciando a medida que se acerca la fecha de conocer un nuevo ranking. El primero de los grandes galardones en salir a la luz siempre es el que se le otorga a la mejor chef. Antes lo han recibido Elena Arzak, Anne Sophie Pic, Dominique Crenn. Y este año, para alegría de la cocina colombiana, el honor de ser la mejor chef del mundo fue para Leonor Espinosa.

Liliana Martínez Polo

Redacción de Cultura

@Lilangmartin