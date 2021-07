¿Cuál es el maridaje perfecto para una Coca-Cola o una Kola Román?

Cuando era niño –e incluso pasada la adolescencia–, mi mamá tuvo a bien prohibir las bebidas gaseosas en nuestra casa. Solo había jugos naturales: maracuyá, papaya, lulo, curuba y un largo etcétera que incluía, ni más faltaba, el jugo de tomate de árbol. Almuerzo y comida se ‘bajaban’ con jugo. Punto.



De cara al inapelable veto, y en decidida rebeldía, recuerdo haber escapado varias veces a la tienda de la esquina en busca de la bebida prohibida: una Castalia que, en aquellos tiempos –final de los años setenta–, no era un refresco transparente –como lo fue después–, sino una gaseosa de color gris pálido, con un cierto picor (como el de las bebidas de jengibre), pero con sabor a limón.

La desobediencia, por supuesto, venía acompañada de unos Chitos, porque los paquetes también estaban desaprobados en casa. Así las cosas, Castalia y Chitos siempre serán uno de los grandes matrimonios gastronómicos de mi pubertad.



Mi mamá hizo bien en alejar a sus hijos de las bebidas gaseosas, que, como todos sabemos, en exceso, son perjudiciales para la salud por el montón de azúcar y cafeína que traen, además de los saborizantes, conservantes y colorantes, que están lejos de hacerle bien al organismo.



Sin embargo, todos los mortales, en algún momento determinado, anhelamos una gaseosa, ya sea para ciertos trances de la sed o para acompañar alimentos, en especial ese otro mundo delirante que se conoce como la comida chatarra. He aquí el maridaje de lo obsceno.



Hablemos de la reina de todas las gaseosas: la Coca-Cola. Soy, por decir, uno de los millones de hinchas del club ‘pizza con Coca-Cola’. Una boda que, a lo largo y ancho del planeta, triunfó desde hace más de 60 años y que tiene mucho sentido si se tiene en cuenta que el dulzor desbordado de esta bebida (elaborada, según se ha podido saber, con nuez de cola, hierbas, caramelo oscuro, vainilla, azúcar, cafeína y ácido fosfórico) envuelve perfectamente la grasa de los quesos y el sodio del tomate del invento italiano. Por eso mismo va tan bien con las hamburguesas, porque arropa el alto porcentaje de grasa de la carne, las papas fritas y las salsas. Y por eso, en el más atrevido mundo gourmet, hay quienes emparentan la Coca con las terrinas (carne de caza, prensada y fría) y los patés (pasta de hígado graso).



Luego están las gaseosas transparentes como la Sprite y la 7Up, que buscan el sabor a la lima-limón y no tienen cafeína. Al ser más ligeras, y más bajas en azúcar, podría decirse que van mucho mejor con los fritos de mar, las ensaladas que llevan legumbres y los postres de frutas naturales.



Luego están las bebidas como la Ginger Ale o la Ginger Beer, que mezclan sabores más ácidos y amargos y que emparejan bien con los sushis y la comida picante, por decir, tacos mexicanos.



Pero aterricemos más este asunto en nuestro territorio. El refresco más antiguo de América nació en Cartagena, en 1865: la Kola Román. La gente del Caribe colombiano sí que tiene claro cómo maridar su gaseosa de rojo encendido. Para empezar, ha sido mezclada en tres recetas insignes: los platanitos en tentación, el pan de sal remojado y la popular malteada de Kola Román con leche. Luego ha sido infaltable en la playa a la hora de devorar un coctel de camarones. La periodista gastronómica Diana Polo rescata un clásico: “Hay un matrimonio en la costa Caribe que se llama el ‘sancocho de tienda’, que es un pan de queso que lleva salchichón cervecero y se acompaña con Kola Román”.



La Colombiana, refresco bandera del país, también tiene sus nupcias estables. El primero y más usual es el maridaje con la fritanga. Le siguen las empanadas y los pasteles de papa (por la grasa y el ají). “Un matrimonio indisoluble, envidiable y perfecto es el del pollo asado con Colombiana. El único requisito y promesa que no puede faltar en esta armoniosa relación es la temperatura. La del pollo, muy caliente, y mejor aún si su piel es crocante, y la de la gaseosa, que debe estar tan fría como la mano aguante. El dulzor de la Colombiana marida a la perfección con los sabores de los condimentos tradicionales de nuestros pollos de asadero”, resalta Margarita Bernal, columnista gastronómica.



En Antioquia y el Eje Cafetero, la gaseosa del pueblo siempre fue Postobón o Lux. En ambos casos, desarrollaron afinidades con ciertas comidas. La Uva Lux con el chorizo callejero (de nuevo, la boda del dulce y la grasa). La Naranja Postobón, para pasar el aguardiente. Y, desde hace décadas y hasta nuestros días, según me contó el antropólogo culinario Julián Estrada, otro ‘matri’ de antonomasia: “Le dicen ‘sancocho de albañil’ y es un ‘casao’ entre la Lux de Tamarindo o una Naranja Postobón, un pan de aliño al que le meten un salchichón, que incluso lo fríen, y un huevo duro”.



Y así a lo largo y ancho del país. Los santandereanos, por ejemplo, no perdonan la empanada con gaseosa Hipinto de Piña. Los vallunos, su pan cacho con gaseosa Popular. Los opitas, sus achiras con Kola Cóndor. Y la gente de Girardot, su tamal con una Sol bien helada.



Por mi parte, me quedo con el recuerdo de los cónyuges de mi niñez: Castalia y Chitos. Y con el gustazo procaz de estos días en los que, una vez al mes, llega el ‘matri’ domiciliario de la pizza y la Coca-Cola.



MAURICIO SILVA

EDITOR DE BOCAS

