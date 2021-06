Crítica gastronómica: 'Un vietnamita en el Patrono'

Tal vez tengamos que esperar mucho tiempo para encontrar en Bogotá un auténtico restaurante vietnamita, con recetas originales, con cocineros entrenados en sus restaurantes populares e ingredientes traídos directamente de este país que tiene fama de contar con una de las cocinas más sabrosas del mundo.

Mientras tanto, hay recetas de inspiración vietnamita en algunos restaurantes que han reunido en una misma carta platos representativos de puntos diversos de un continente con una variada y rica gastronomía... restaurantes en los que se puede pedir al mismo tiempo sushi de Japón, arroz de China, sopa de Vietnam, ensalada de Tailandia y salchichas de Camboya.



Lo cierto es que la curiosidad, la globalización y la profesionalización de los cocineros nos han permitido ampliar el repertorio culinario de una manera sorprendente en las últimas dos décadas. Y quizás sea una prueba de esta afirmación el hecho de haber encontrado en días pasados –como si se tratara de un puesto de perros calientes– un pequeño local que ofrece comida callejera de Vietnam.

No resistí la tentación y decidí probar una representativa variedad de sus platos. La grata sorpresa fue haber encontrado sabores y texturas agradables en platos que no pretenden más que acercar a Bogotá unos cuantos kilómetros la distante cocina vietnamita.



Me gustaron los rollitos de vegetales fritos y los rollitos en papel de arroz con panceta de cerdo, al igual que esos sándwiches llamados banh mi, en los que tan importante como el punto de la proteína elegida es el encurtido de sabor tan particular que la acompaña.

El pequeño restaurante se llama El Vien Street Food y está ubicado en una agradable plazoleta de comidas cercana al parque de la 93 que se llama Patrono. Plazoleta de muy buen nivel, valga la pena decirlo, en la que se encuentran algunos restaurantes de probada calidad, como Bruna, y algunas apuestas interesantes para hacer de la variedad un motivo de placer. Allí se puede encontrar punta de anca, empanadas argentinas, costillitas barbecue, sushi, pizza artesanal, pokes...



Me gusta que la curiosidad de los jóvenes cocineros los lleve a viajar por el mundo y traer recetas que nos amplían las posibilidades de viajar a diversas latitudes desde una mesa en Bogotá.

Patrono

Calle 93B n.º 13-65

Sancho

Crítico gastronómico

Elcalderodesancho@yahoo.com