La barra de Koldo / El Caldero

Koldo Miranda es vasco, y no harían falta más explicaciones ni más títulos para entender que tiene una enorme afición por la buena cocina: les sucede a todos los vascos. Porque, más que una afición, es una vocación: algo que llevan en el ADN.

Respetan los ingredientes, dominan las técnicas, adoran la tradición. Por eso se ufanan de que su tierra es el lugar en el que mejor se come en el planeta Tierra.



Discutible o no, lo cierto es que en el País Vasco se come muy bien, porque la comida es sagrada. Koldo lo sabe no solo por sus ancestros y por la sangre que corre por sus venas, sino porque su oficio ha sido cocinar. Y lo ha hecho al más alto nivel: tanto así que algunos de sus restaurantes han recibido las muy codiciadas y muy esquivas estrellas Michelin, que solo se les dan a los mejores.



Que Koldo Miranda, por cosas de la vida, haya decidido radicarse en Bogotá, es una suerte para aquellos a los que nos gusta comer bien, probar cosas nuevas, experimentar sabores y texturas, salirnos del repertorio archiconocido.



Ha demostrado su maestría en los restaurantes por donde ha pasado, y ahora, ¡oh, sorpresa!, ha montado su propio lugar: no es un restaurante con manteles ni reservados, sino una barra muy amena en un patio de comidas a media cuadra del parque de la 93.



Se llama Taska Street Food, y está definido como un taller de cocina viajera, lo cual hace pensar que su carta ofrecerá sorpresas permanentes.



La de estos días, por cierto, tiene acento oriental. El ramen de bondiola braseada es una maravilla, y las gyozas con salsa cítrica –por sus texturas, por el contraste de sabores, por la presentación– parecen un homenaje a la perfección.



Hay en el menú, escondidos entre los demás platos, como si se tratara de uno más, joyas que vale la pena explorar, como los tacos de cordero con tahine de berenjena o la tostada nipona de res con hummus de fríjol blanco.



Es increíble, de verdad, encontrar a un cocinero de tan alto nivel detrás de una barra informal y festiva, descubrir una carta con sorpresas tan gratas, y comprobar que se puede comer muy bien por una suma moderada.

¿Dónde?

Taska Street Market. Calle 93B n.° 13-65, Mercado Patrono, Bogotá. Teléfono: 316-8781635.



Sancho

