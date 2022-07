En materia gastronómica, otra de las grandes divisiones de los comensales se da entre aquellos que adoran el cordero y aquellos que no lo pueden ver ni en pintura.

Por lo general no hay término medio. Están aquellos que siguen fieles al dicho de marras: “Del mar, el mero, y de la tierra, el cordero”. Y, en el otro bando, aparecen los que encuentran en el cordero un sabor de fondo insoportable; un almizcle que no toleran.

Hay un lugar en Bogotá que visito cada vez con más frecuencia, que, curiosamente, podría ser una buena opción para unos y otros: se trata de Hab Café, el restaurante del hotel encantador de Chapinero que lleva ese mismo nombre.



Hab café tiene una filosofía que es al mismo tiempo su eslogan: ‘De la granja a la mesa’. Y el secreto de sus corderos es que ellos mismos los crían en sus granjas de las afueras de Bogotá; los alimentan con comida de verdad… tanto así que buena parte del sabor maravilloso de su carne viene de origen, de las hierbas aromáticas que forman parte de su dieta.

Y, sobre todo, evitan darles a sus corderos los alimentos concentrados que alborotan ese almizcle que puede llegar a ser tan molesto… aunque también es cierto que hay culturas mediterráneas que buscan y exigen ese toque amargo cuando piden cordero.

Con esos corderos a los que les han seguido la pista desde el nacimiento hasta el sacrificio, en Hab preparan muchos platos: tamales –sí, tamales de cordero braseado, quinua y maíz–, empanadas, brochetas –de cordero macerado en vino, acompañado de una salsa de yogur–, chuletas…



Y, en este repertorio, la joya de la corona es una paletilla de cordero marinada en romero y estragón y braseada durante doce horas, que se deshace al contacto con el tenedor. Jugosa, tierna y llena de sabor, es una de las mejores versiones del cordero que he probado en mi vida. La recomiendo mil veces. Además, llega a la mesa servida de manera espectacular, para compartir, acompañada de papas grilladas y vegetales orgánicos y con una salsa elaborada a partir de los propios jugos del cordero.

No queda rastro de almizcle en esta preparación, por lo cual pienso que podría ser ideal para que se animen aquellos que se han negado a probar el cordero por ese motivo.



Hab Café. Carrera 5 n°. 58-07

Tel: 322 2665749

SANCHO

Crítico gastronómico

elcalderodesancho@yahoo.com.co