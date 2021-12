Crepes & Waffles anunció cuál será su operación durante el fin de año y el inicio de 2022. La cadena de restaurantes, fundada en 1980 y con sede principal en Bogotá, les deseó a sus comensales una “Navidad en sintonía con todo el universo” y unas “felices fiestas”.



Ante las preguntas de los internautas en redes sociales, la compañía precisó que no habrá servicio de ningún tipo en sus restaurantes de la capital colombiana durante el 31 de diciembre y 1° de enero.



“No tendremos servicio a la mesa ni de domicilio en Bogotá, ya que en estos días nuestra familia Crepes y Waffles celebrará en el calor de sus hogares”, anunciaron sobre el motivo del cierre durante las fechas.



De esta manera, aseguraron que esperan darle un receso a todos sus colaboradores de la ciudad para que reciban el 2022 en sus casas al lado de sus seres queridos.

¿Cómo funcionará en las demás ciudades?

Bogotá no es la única ciudad que no tendrá servicio, pues los restaurantes de Villavicencio, Bucaramanga y Medellín tampoco abrirán sus puertas.



Sin embargo, en otras ciudades sí estarán habilitados, pero con un par de modificaciones:



Cartagena: el 31 de diciembre atenderá hasta las 4 p.m., el 1° de enero funcionará en horario normal.



Barranquilla, Cali, Manizales y Pereira: el 31 de diciembre funcionará hasta las 5 p. m., y 1° de enero no tendrá servicio.



Eso sí, recuerde que desde el 28 de diciembre en cualquier punto de Colombia se exige carné de vacunación con esquemas completos contra el covid-19 para personas mayores de 12 años.



El carné permite ingresar a eventos masivos como conciertos, ferias y sitios como restaurantes, bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, o estadios, parques de diversiones y temáticos o museos.

A partir del 28 de diciembre los restaurantes exigen el carné de vacunación contra el covid-19. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Crepes & Waffles termina su año como una de las mejores empresas con reputación corporativa, de acuerdo con un estudio de Merco Empresas y Líderes Colombia 2021. Además, Beatriz Fernández, su cofundadora, está en la lista de las 500 personas más influyentes de Latinoamérica, según el listado del portal ‘Bloomberg Línea’.

