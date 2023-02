Ya está claro que Colombia produce el que ha sido considerado el mejor café del mundo. Sumado a nuestra cultura cafetera, arraigada en muchas regiones del país, tiene cada vez más reconocimiento internacional gracias a su sabor y suavidad.

Cada vez son más las personas que se acostumbran a deleitarse con las mejores tazas, en un país donde la misma Federación Nacional de Cafeteros ha reconocido que muchos colombianos no conocen y no disfrutan de la calidad del grano que se produce en nuestras tierras, debido a la costumbre de consumir pasillas. Sin embargo, muchos lo consumen en tiendas especializadas y desconocen cómo prepararlo. Siga estos consejos y sea usted mismo su propio barista.



Según el portal www.yoamoelcafedecolombia.com, lo primero que se debe tener en cuenta es la calidad del café. “Asegurarse de comprar un buen café y de saber cuál es su origen asegurará la oportunidad de obtener satisfacciones únicas, que de otra forma no podrían lograrse”.



Es clave identificar el tipo de café que más nos gusta y tener un mismo proveedor, a quien debemos preguntarle por la frescura del mismo. Mientras más fresco, mejor.



Es igual de importante empezar a conocer la tostión, que puede ser baja, media o alta, según el gusto de cada paladar. “Cada marca de café colombiano puede tener un grado de tostión que responde al gusto de un mercado o grupo de consumidores. Existe pues suficiente variabilidad, dentro del Café de Colombia, para asegurar la calidad y el gusto deseado”, añadió el citado portal, especializado en cafés de origen.



El método de preparación es fundamental. Para los aficionados funciona muy bien la llamada prensa francesa o cafetera de émbolo o pistón, que se consiguen muy fácilmente. Pero debe ponerse de acuerdo con su proveedor sobre el tipo de molido del café, que para este método de preparación se sugiere grueso, pues hay fino y medio.



“La proporción agua/café recomendada es de 100 ml de agua y 7 gramos de café; esto es algo así como una cuchara sopera. Podemos utilizar las cafeteras de café eléctricas tradicionales o una muy buena opción, económica y que nos dará un buen sabor en taza es la prensa francesa”, recomendó Sergio Londoño, gestor de la tienda Expedición Café, en Armenia, y catador ‘Q Grader arábica’: certificación internacional de catador.



“En este método, debemos calentar el agua a una temperatura aproximada de entre 80 y 85 grados. Adicionamos el café en la prensa, luego el agua y dejamos reposar por 4 minutos para que haya una buena extracción de sabores. Pasado este tiempo bajamos el émbolo suavemente y servimos”, añadió Londoño.



Según este experto, más que tener una buena máquina de café o un método de preparación costoso, lo más importante, siempre, será tener un buen café. “Idealmente buscar café en grano y que podamos moler en nuestras casas al momento de la preparación (los molinos se consiguen en tiendas especializadas o de cadena, al igual que la prensas francesas), porque de esta forma tendremos una bebida en la que podremos percibir mejor sus atributos. Hoy en día encontramos muchas opciones en las distintas ciudades de tiendas de cafés especiales, que venden cafés de productores directos, lo que garantiza que el café sea fresco y que son caficultores que están recibiendo un precio justo por sus cosechas”.



