45 consejos de Narda Lepes para cocinar y comer mejor

Desde hace años la vemos cocinar en la televisión. La hemos visto recorrer el mundo en busca de nuevos ingredientes y platos. Hemos leído sus libros. Hasta se la puede ir a visitar a Bajo Belgrano, en su Narda Comedor, donde propone platos con vegetales al frente y una cuidadosa selección de materias primas de pequeños productores. Por estas y tantas otras razones, la argentina Narda Lepes se convirtió en una de las cocineras más populares del continente.

Y ahora sumó un nuevo capítulo. La cocinera y autora de Ñam ñam, manual para alimentar a un pequeño omnívoro escribió el 18 de julio, en su cuenta de Twitter @NardaLepes, diez consejos y trucos para cocinar y comer mejor. Pero no pudo parar y ha seguido ampliando la lista; al cierre de esta nota iba en el 104. Aquí, algunos de ellos.

10 tips para cocinar y comer mejor:

1. Lo que crece junto queda bien, combina bien entre sí. En estación. Por ejemplo: hongos y zapallos; espárragos y alcauciles; duraznos y tomates.



2. Usa vegetales, pruébalos en crudo. Aprende de la materia prima. Toca, huele y pruébalos.



3. Una buena alacena se hace de a poco. Compra conservas, especias, salsas. Poca cantidad, mucha variedad.



4. Lee la receta antes y entiende qué vas a hacer y por qué. Desobedece y cambia lo que quieras si la entendiste.



5. Sé organizado, limpia mientras haces. Ten todo listo y a mano antes de arrancar a cocinar.



6. No peses ni midas tanto. Aprende a usar el ojo (¡salvo en pastelería!). Despierta la intuición.



7. Usa pimentero, no pimienta molida.



8. El horno no es un depósito, úsalo.



9. Hay mucha comida rica que no es linda y viceversa.



10. En casa, seguir recetas es para momentos especiales. En el día a día hay que improvisar.



11. Lee las etiquetas de lo que comas todos los días.



12. Los cuchillos afilados no se guardan en el cajón. Se desafilan.



13. Lávate las manos antes y después de cocinar.



14. Si la cocción es larga, poca sal de entrada porque reduce y se concentra.



15. Para entrar en nivel 2, usa la olla a presión. Ahorra tiempo, gas, energía.



16. Una olla o sartén de hierro cambia todo. Todo.



17. Cualquier carne, pollo, etc., nunca directo de la heladera (nevera) al fuego. Al menos 10 minutos a temperatura ambiente.



18. Un poquito de un buen queso ‘garpa’ (va mejor), mucho más que mucha cantidad de un mal queso.



19. No le temas a la manteca (mantequilla). Simplemente combínala con vegetales o pescado. Refuerza el sabor de lo que te cuesta más comer.



20. Sé paciente, deja que las cosas doren.



21. Todo sirve: medio limón semiexprimido (te levanta una milanesa), el fondito del frasco de mostaza (para vinagreta), el culito del queso (dentro de la sopa o guiso). No tires nada.



22. Cuando hagas arroz, haz de más. El arroz salteado se hace con arroz frío.



23. Si no te gusta como quedó, mejóralo. Aprende a corregir. Todo se puede ‘emparchar’ (arreglar).



24. No hagas las compras con hambre, compras de más. Cocina con hambre, le pones más onda.



25. Las sobras no existen. Es comida, no sobras. Ideales para comer un poco de cada cosa, ayudan a variar. 2 croquetas, medio tomate, un poco de arroz, 1 pera. Co-mi-da.

26. Casi cualquier cosa con un huevo arriba es una buena comida (a la plancha, frito, pochado, duro, 5 minutos).



27. Usa yogur natural para vinagretas, ensaladas, salsas y para cocinar. Bien con lo inspirado en Mediterráneo o Medio Oriente... etc.



28. Edita tu cocina. Vacía cajones y estantes de cosas rotas o repetidas. Deja solo lo que usas. Vas a cocinar más.



29. No subestimes nunca el poder de una anchoa. En salsa, salteados, mayonesas, guisos, dips.



30. Al hornear, si la bandeja es demasiado grande o demasiado chica afecta el resultado. Se seca antes de tiempo o no dora nunca.



31. Solo si eres un jedi del horneado usas el piso del horno; si no, estante superior gratina, dora más por arriba, estante inferior cocina más parejo. El calor sube.



32. Hazte un favor: mejora tu vida, aprende a hacer buenos porotos (fríjoles). Fuego bajo siempre, nunca borbotones. ¿Tiempo? Mucho, mucho. ¿Cuánto? Un poco más; si falta agua, agrégale.



33. Polémicos morrones (pimentones), muchos los evitan. Dos caminos, o muy cocidos o crudos con vinagre o limón. Cualquier cosa en el medio... es más fácil repetirlos.



34. Hornito eléctrico. Sirve para todo.



35. Bol, algunos de metal o vidrio (para baño maría) algunos de cerámica o loza. ¿Plástico? Nah.



36. Comprobado por la ciencia, muchos platos son mas ricos al otro día, recalentados. Los sabores se asientan. El plato forma su personalidad.



37. Nunca nunca se condimenta el huevo revuelto en la sartén u olla. Siempre al servir.



38. Sal: marina, en escamas, kosher, parrillera. La común, solo cuando no queda otra.



39. Mientras cocinamos, tener un bol o tachito para ir tirando lo que descartamos. Si de ahí nada sirve para una sopa, al tacho.



40. Reglas para pedir pizza por teléfono. Acompáñala siempre con una ensalada, siempre. Espérala con el horno prendido.



41. Ah, el queso se ralla más fino aún del lado del rallador que arranca pedazos de nudillo. Así se aprovecha más el sabor.



42. Si usas libros de cocina, toma notas en el libro. Qué cambiaste, qué pasó, si le faltaba algo, si era seco. La próxima, corrígelo.



43. Si tu esponja de cocina o tu trapito amarillo te dan asquito limpios, es hora de cambiarlos.



44. A la hora de condimentar algunos vegetales para asar o saltear, súmale un poquito de azúcar. Poquito.



45. Si tus hojas se ven medio muertas, bol con agua bien fría por 10 minutos. Vuelven a la vida.



