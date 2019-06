Y el Burger Master 2019 eligió a sus ganadores

La Rocky Balboa de Chorilongo, en Bogotá, nació para la competencia, tal como el nombre que la inspiró. Aunque se trata de un restaurante que ofrece combinaciones clásicas de buenos ingredientes, el chef David Orozco decidió crear una hamburguesa, con una receta más arriesgada, para participar en el Burger Master 2019.

Mantuvo la carne de sus hamburguesas (una mezcla de punta de anca y morrillo madurada por 25 días) y el pan diseñado por Árbol de Pan. Solo que esta tuvo dos tipos de queso (uno blanco del Caquetá y un cheddar amarillo). El riesgo fue de la mano del peperoni italo-americano que les inspiró llamarla con el nombre del célebre boxeador del celuloide.



Con ella, Chorilongo encabezó el listado de favoritas del Burger Master en Bogotá (de esta se vendieron 23.600 unidades). El segundo lugar fue para la concursante de Hache de Hamburguesa y el tercero, para Burger Fries & Co. Para completar el top cinco clasificaron La Xarcutería y Bícono.

La 'furia rola' es el nombre de la hamburguesa que ocupó el puesto número 2 en Bogotá, durante el Burger Máster 2019. La preparan en Hache de Hamburguesa. Foto: Cortesía Hache de Hamburguesa

Pero las bogotanas no son las únicas ganadoras. En cada una de las 12 ciudades cuyas hamburgueserías participaron el público eligió su top cinco. Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta y Montería tienen desde ayer su top de hamburguesas preferidas.

Estos conteos son el efecto del Burger Master 2019, que en su tercera edición no solo puso al público colombiano a probar hamburguesas –esto gracias a un precio de 11.000 pesos por unidad–, sino que les puso la tarea de votar por las mejores.



Se vendieron poco más de 2 millones de hamburguesas entre el 29 de abril y el 5 de mayo. La tarea para los comensales que hicieron las filas, degustaron y se sintieron un poco críticos gastronómicos era subir su lista de las 5 mejores a las redes sociales (con fotos que probaran que las habían consumido y la etiqueta #burgermasterco).

'The Famous', receta con la que Burger Fries & Co, participó en la competencia de hamburguesas Burger Master. Ocupó el tercer lugar en Bogotá. Foto: Cortesía Burger Fries & Co

El siguiente paso, ya en manos del equipo de Tulio Recomienda –organizadora del evento, liderada por Tulio Zuluaga–, era tabular las votaciones y dar a conocer las ganadoras.



“Siento que la elección fue muy buena –le dijo a EL TIEMPO Tulio Zuluaga, quien siempre ha hecho la salvedad de que su criterio no influye en las votaciones–. Los listados en todas las ciudades me parecen justos y honestos. No ganaron los que más vendieron ni los que más fuerza publicitaria tenían. Ganaron los que conquistaron a los comensales, los que presentaron mejores propuestas y sirvieron con autenticidad, entrega y cariño”.

Sobre las diferencias durante la evolución del Burger Master, Zuluaga agregó: “Los colombianos estamos entendiendo el sentido artesanal de las hamburguesas que participan. Tres años después de probar millones de hamburguesas, sabemos elegir mejor. Este tipo de elecciones les dan esperanza a los emprendedores; no importa lo chiquitos que sean, pueden mostrarse y triunfar”.

El top por ciudades

Bogotá



1. Chorilongo 2. Hache de Hamburguesa 3. Burger Fries & Co 4. La Xarcutería 5. Bicono.



Medellín



1. The Grill Station Burger 2. Classic Dinner 3. Jack & Roll 4. Office Burger 5. Five Star.



Barranquilla



1. La Baguette 2. Maio Galería de Sándwiches 3. Frod’s 4. Anónimo 5. Brit’s Burger.



Cali



1. Martin’s 2. Burger Stack 3. Pampa Malbec 4. El Gringo American Kithchen 5. Grill Comida Urbana.



Bucaramanga

1. Filo 2. Camacho’s 3. Lobo Feroz 4. El Vikingo 5. Hafenburgo



Cartagena

1. Distrito Burger Bar 2. Atrium Pizza & Burger 3. Bonche Gastrobar 4. Barbacoa CTG 5. Vacamoo

Manizales

1. Güeritos 2, Sayonara 3. La Prole Burger 4. Burger Hill 5. Buffalo Replublic



Armenia

1. Mc Niko Burger 2. The Burgery 3. Volgar 4. Grill & Burger 5. AXM Burger House.



Pereira



1. Bandidos 2. Sayonara 3. Cornelia Xarcutería 4. Santa Clara Hotel Hacienda 5. La Hamburguesería.



Ibague



1. Trailer Fantasma 2. Plaza Express 3. Madero Steakhouse 4. Papitas & Compañía 5. El ilustre Bistro.



Villavicencio



1. Fierro’s Burger 2. Verónica 3. Hamburguesas Burger Top 4. Mateo Pub 5. Barbacoa Latina.



Cúcuta

1. American Hot Dog 2. Vagamonde 3. 50’S Dinners 4. Negro Burgers & Shakes 5. Luca’s Food.



Montería:



1. La Bonga del Sinú 2. El Graco Gyros & Souvlaki 3. Providencia 1975 4. Burger Inc 5. Los Potrillos

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET