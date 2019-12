El Ovejo reconquista con su esencia de rock, hamburguesas y whisky

El Ovejo, en la zona rosa de Bogotá, ha sido sinónimo de rock y noche a lo largo de casi 35 años. En su carácter de clásico es considerado un intocable; por eso, el grupo Barra 3 (que cuenta también con El Bandido, entre otras propuestas) quiso darle a la marca una cara fresca en otro espacio, a tres cuadras, sin abandonar el sector.

Ya el ‘nuevo’ Ovejo tiene dos años y medio y ha sabido ganarse al público diurno en un local ambientado al estilo de una barra de whiskies y cocteles con una gran terraza, a la par que ofrece hamburguesas (participaron en el Burger Master de este año con la rocksta’, una de sus fortalezas de comer) y un sándwich de pastrami que realmente vale la pena.



Es otro espacio, pensado también para las tardes (abierto desde el mediodía, tiene puntos de conexión en las mesas para que la gente pueda quedarse); por eso también tiene pastelería. Ya es famosa su torta de zanahoria. Y pudo tener otro nombre, pero sigue siendo El Ovejo porque conserva el espíritu, la esencia roquera, la terraza y la barra para conversar.

“Con este buscamos volver a lo básico –dice Nicolás Nader, al frente de la marca–. El sitio se identifica con el rock, y no queremos perder eso, pero queríamos darle un aire. Y que el público regrese”.



Se refiere al público que en su época de universidad vivió grandes momentos en El Ovejo original y con el paso de los años, ahora con hijos y trabajo no se quedan toda la noche, pero sí pueden pasar un rato agradable, en un “Ovejo más tranquilo” (no es un pub ni una discoteca, aclara) conversando con amigos. “Y si tienen hambre, no tienen que irse a buscar comida”.



Incluso, en fines de semana pueden llegar allí con la familia y hasta con el perro (es pet friendly).

La música es el hilo conductor. Y la relación entre rock y hamburguesa está más que clara. “Fuimos a la esencia, incluso con la receta de este plato –agrega Nader–. No lleva ni champiñones ni otros elementos. Solo tenemos la de carne y la vegetariana y punto. Y están el sándwich de pastrami y las alitas”.



El pastrami proviene de un proceso largo, se ahúma en casa y fue una opción carnívora que daba un aire de novedad, ya que es una elaboración poco conocida por el público, indica Nader.



“Las alitas de pollo BBQ eran un elemento común en los bares los años 80 y 90. Quisimos mantenerlas. La hamburguesa va con queso que hacemos a base de cerveza negra”.

Sándwich de pastrami de El Ovejo. Además ofrece alitas BBQ y tiene una torta de zanahoria que se ha hecho famosa. Foto: Mauricio León. EL TIEMPO

Añade que no tiene una carta más amplia porque no pierde de vista que, en principio, el negocio es un bar.



En materia de whiskies, la especialidad de la barra, hay muchos de una sola malta (aunque se consiguen blends de toda la vida).



“El colombiano acostumbra tomar lo que siempre ha probado –dice Nader–. Pero queremos decirles que aquí pueden comparar sabores, obviamente con precios alcanzables; pueden experimentar sin miedo con diferentes sabores de este licor sin que el bolsillo salga reventado (la mayoría de los tragos están entre los 22.000 y 34.000 pesos). Por eso, a veces doy pequeñas catas, no por experto, sino por apasionado”.

Dónde y cuándo

El Ovejo (segunda sede). Hamburguesa sencilla: $ 11.000. Doble: $ 15.000, Pastrami: $15.000.Avenida calle 82 n.° 12-15. Abierto de lunes a domingo de 12 m. a 3 a. m.

