La champaña rosada es un tipo de vino espumoso que se elabora a partir de uvas tintas, generalmente Pinot Noir y/o Pinot Meunier originarias de la región francesa, aunque también se pueden utilizar otras variedades de uvas tintas.



La principal característica de esta champaña es su color rosado, que se obtiene mediante una técnica de vinificación específica, la cual se puede tener por dos métodos, ya sea por maceración en el que las uvas se trituran por 72 horas, para producir el color de la champaña, pero este es poco común.



La otra forma de extraer el rosa es en el sangrado, que consiste en retirar una parte del mosto o jugo de la uva para fermentar y de allí obtener el champán.

Así mismo, para disfrutar la champaña se recomienda, según la revista Forbes, servirla fría a una temperatura entre 7° C y 10 °C, para resaltar su frescura y aroma.



No obstante, hay marcas que rompen con lo común, como la casa de champán francesa Möet que creó el Impérial Rosé, el único champagne rosado del mundo que puede servirse con hielo hasta el momento, según lo reseña el portal web The Happening.



Lo cual es un acontecimiento dado que el hielo normalmente es eximido en vinos y en este tipo de licor, ya que el agua puede cambiar las propiedades de los mismos al modificar el sabor.

El vino espumoso era fermentando dos veces en botella para obtener burbujas. Foto: Martín García / Archivo EL TIEMPO

Por otro lado, una de las características del vino espumoso, de acuerdo con la revista Comité Champagne, es su aroma, el cual está asentado en torno al frescor, como cítricos, fresas silvestres, cerezas y arándanos.



Así como, se pueden producir sabores con frutos amarillos, con tintas de pequeños frutos rojos y florales con un grado de acides.



Otra cualidad del champagne, además de su aroma y color, es la frescura que genera con sus burbujas, las cuales se obtienen a partir de una segunda fermentación en depósitos completamente herméticos con el fin de que se produzca CO2, y el vino se gasifique.



En general, el aroma y la frescura hacen parte de la experiencia y degustación de la champaña, pues de acuerdo a la marca y el país de producción, usted puede descubrir los diferentes sabores de este vino espumoso.

