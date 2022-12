No es Navidad si en su mesa no hay una canasta con los crujientes y redondos buñuelos. No obstante, hay familias que se cohíben de vivir la experiencia en cuanto a prepararlos con sus propias manos, ya sea por miedo a quemarse o porque no les quedan con la circunferencia correcta.

No se detenga ni se castigue asimismo porque la forma de estos aperitivos no le queda a su gusto. Aquí, algunos trucos para prepararlos adecuadamente y que logre ser todo un experto y/o experta en la cocina.



(Le recomendamos leer: ¿Molestia estomacal en la cena navideña? Estos remedios caseros le ayudarán).



Aprovechando que inician las novenas, sorprenda a sus invitados con los buñuelos redondos y esponjosos. Lo primero es tener listos los ingredientes: 180 gramos de harina para hornear, 100 gramos de azúcar, una taza de leche, dos huevos, una cucharada de aceite (de su preferencia, pero el recomendable es de Oliva), una cucharada de esencia de vainilla y la cantidad necesaria de aceite para freír.

Preparación

1. Coloque los dos huevos en un recipiente y luego bátalos a mano, hasta que estén lo suficientemente espumosos.



2. Agréguese el azúcar, la leche, el aceite, la esencia y continúe batiendo los huevos, ya con todos los ingredientes.



3. Mientras va batiendo, vaya agregando la harina y mezcle bien hasta que logre integrar todos los elementos.



(Lea también: 7 tips para tener una navidad más responsable con el planeta).



Cuando haya realizado los pasos anteriores, proceda a alistar los demás ingredientes para iniciar con la preparación.

Facebook Twitter Linkedin

Recuerde que a maza no debe tener grumos Foto: iStock

4. Coloque en una sartén la cantidad suficiente de aceite, para que se vaya calentando a una temperatura adecuada. Lo ideal es que no esté muy caliente, ¿cómo saberlo? Arme una bola de masa de tres milímetros de diámetro e introdúzcala en el aceite caliente. Si sube de inmediato, con burbujas alrededor, esto quiere decir que está bien de temperatura. Pero, si se queda abajo, es porque el aceite está muy frío.



(No deje de leer: Comidas navideñas: estas son las recomendaciones de un nutricionista).



5. Con una cuchara grande tome de la preparación un poco de la mezcla y fríe hasta que doren de manera uniforme.



6. A medida que se van cocinando, los va colocando en una bandeja con papel absorbente, hasta que se seque el exceso de aceite y los espolvorea con azúcar al gusto y listo, tendrá sus buñuelos listos, redondos y esponjosos.

Más noticias

Fiestas decembrinas: lo que debe saber sobre intoxicación con alcohol

Dulces navideños: ¿Cuáles son los mas tradicionales y cuál es su origen?

El 'Festival del pan y la comida navideña' se tomó a Neiva con platos típicos

Éxito emprende campaña para rescatar tradiciones navideñas colombianas

Estas son las tendencias para decorar el árbol de Navidad este año

Tendencias EL TIEMPO