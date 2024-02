¿Cómo saber si el aceite de oliva que tengo es puro y del bueno?

El aceite de oliva aporta muchísimos beneficios para la salud, por lo que es un alimento fundamental para incluir en nuestra dieta. Sin embargo, para poder aprovechar al máximo sus ventajas, es importante saber identificar si el aceite de oliva es puro y bueno.



Según explicó la doctora Mercedes Fernández, jefa de la unidad de Estandarización e Investigación del Consejo Oleícola Internacional con sede en España, una de las principales cuestiones a tener en cuenta para saber si el producto es de calidad es la etapa de recolección.

En ese sentido, es fundamental la rapidez con la que las aceitunas pasan de ser recolectadas a ser transformadas en aceite. Algunas empresas, especialmente las más importantes, tienen sus propias cosechas y plantas de procesado, por lo que ese proceso puede llevarse a cabo muy rápido.

Aunque parezca una información difícil de conseguir, muchas marcas empezaron hace algunos años a incluir en sus etiquetas todos estos datos. Algunas compañías incluso ponen un código QR para poder escanear y leer la información en sus celulares. Para asegurarse de que se trate de un aceite de oliva fresco, hay que prestar atención a las fechas de cosecha, elaboración, embotellado y caducidad.

Otro tip para elegir un buen aceite de oliva es prestarle atención al lugar donde está almacenado, ya que debe conservarse en un ambiente fresco y alejado de la fuerte exposición a la luz. Por eso, el Dr. Tassos Kyriakides, profesor adjunto de Bioestadística de la Escuela de Salud Pública de Yale, en New Haven (Connecticut), dijo que nunca compraría un aceite de oliva ubicado en un estante superior cerca de grandes luces brillantes y con la botella caliente, porque “ha estado expuesto a ese calor”.

Por último, pero no menos importante, se encuentra el sabor, que es fundamental para saber si un aceite de oliva es bueno o no. “Entre más sabor tiene un aceite de oliva, más beneficios tiene para la salud”, remarcó Joseph R. Profaci, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Aceite de Oliva, en una entrevista con CNN.

El aceite de oliva está relacionado con la longevidad. Foto: iStock

El aceite de oliva, un alimento asociado a la longevidad



Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology reveló que el aceite de oliva está asociado con la longevidad. El informe, que analizó a más de 30.000 hombres y 60.000 mujeres, demostró que consumir grandes cantidades de este alimento se relaciona con beneficios para la salud, como por ejemplo un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y enfermedades neurodegenerativas.

Por otro lado, una investigación llamada ‘April’ y publicada en la revista Clinical Nutrition estableció que el aceite de oliva extra virgen brinda beneficios a las personas con obesidad y prediabetes, ya que otorga mejoras metabólicas importantes como la pérdida de peso, la disminución del índice de masa corporal y de la glucemia basal.