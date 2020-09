Bogotá Gourmet, el festival que lleva alta cocina a la casa

Los chefs y gerentes de restaurantes responden afanosos, están abriendo las puertas, disponiendo de sus mesas con todos los cuidados para recibir a sus comensales. Han pasado cinco meses y los restaurantes son uno de los últimos sectores de la economía en reactivarse. Las pérdidas son millonarias para el sector, a julio se hablaba de hasta 2,5 billones de pesos con miedo de llegar a los 7 billones de pesos.

Son cerca del 24 % de los restaurantes del país los que han cerrado definitivamente hasta el momento. Y ahora, los que sobreviven, intentarán mantenerse en el frente que los sostuvo este tiempo: los domicilios; y adaptarse a la nueva forma de disfrutar un restaurante: menos comensales, distanciamiento social… En medio de esta transición hacia la apertura, el Festival Bogotá Gourmet está en el medio.

Durante 15 días, desde el pasado 26 de agosto hasta el próximo 13 de septiembre, los comensales de la ciudad pueden degustar de una oferta de cerca de 40 restaurantes destacados, que trasladarán su magia a los hogares, en una experiencia de alta cocina para compartir en familia.

Nicolás Reines, director de Bogotá Gourmet, explica que la experiencia de ir al restaurante se trasladó al servicio por WhatsApp y teléfono, dándoles a los clientes un seguimiento de recibido, en camino, entregado al mensajero y entregado al cliente. La diferencia con los restaurantes que participan en el festival es que estos han tenido que “sacar a su personal de las mesas y la barra para hacer las entregas, ellos son domiciliarios que viven el restaurante y aprecian cada segundo del tiempo de la entrega”.



Según Reines, de la experiencia vivida estos meses se va a quedar en la cabeza de los restaurantes el fortalecimiento de su servicio de domicilio y una serie de adaptaciones que han tenido que hacer como armar kits de ‘cocine en casa’, o para preparar cocteles, así como clases de cocina. Es decir, la experiencia del restaurante parece que todavía seguirá siendo compartida con los hogares.

Y, en medio de esto, está Bogotá Gourmet. En resumen, es una iniciativa gastronómica y cultural que se solidariza con el sector restaurador para atraer el consumo, a través de la modalidad de venta a domicilio, y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, lo que según sus organizadores es una oportunidad valiosa para ayudar al sostenimiento de los empresarios, familias y toda la cadena de valor que hace posible la preparación de cada plato.

Los restaurantes que participan sacaron a su personal de las mesas y la barra para las entregas, son domiciliarios que viven el restaurante y aprecian la entrega FACEBOOK

TWITTER

través de la página web www.bogotagourmet.co, los convidados podrán conocer los restaurantes participantes, el menú para dos personas y las categorías de precios ($ 58.000, $88.000, $ 118.000) más el valor del domicilio. Cada uno de ellos incluye dos platos fuertes, un té Hatsu, una piba, media botella o una botella de vino según la categoría, más un postre, los cuales tienen un precio especial de hasta 30 % de descuento sobre el producto ofrecido habitualmente, como retribución al apoyo solidario de los compradores.

Las siguientes son las experiencias de cinco de los restaurantes que participan:

OAK Ahumado y Brebajes

Costilla magra en rub de la casa ahumada por 8hrs en leña acacia y manzana; acompañado con salsa de bbq Oak, ensalada de papa, ponqué choclo, papas chips artesanales, coleslaw casero americano Foto: Bogotá Gourmet

Oak Ahumado y Brebajes no tenía domicilios antes de la pandemia y fue todo un reto lograr mantener la calidad del producto. Sin embargo, según cuenta el chef David Aaron, dueño y chef ejecutivo, “nos ajustamos y estamos ahora ofreciendo un excelente servicio a domicilio en el que se logra llevar a las casa nuestras mejores carnes ahumadas”.

Estancia chica

Estancia Chica ofrece cortes típicos argentinos. Foto: Bogotá Gourmet

Quien pida a Estancia Chica va a sentir lo mismo que sentía cuando comía en el restaurante: “Un buen corte típico argentino”, asegura Daniel Sarnari, socio encargado del restaurante. La estrategia ha sido mantener una comunicación estrecha con el comensal para lograr que los cortes le lleguen a la casa con la temperatura perfecta.

Tasca, la puerta de alcalá

Paella marinera : Hecha con gran variedad de productos de mar(camarones, calamares, pulpo, pescado, almejas, mejillones y langostino ). Aproximadamente 600 Grs Foto: Bogotá Gourmet

Vanessa Bolívar, copropietaria de Tasca, la puerta de Alcalá, explica que algunos de sus empleados empezaron a hacer los domicilios para así mantener puestos de trabajo. También continuaron con las presentaciones de música española y de baile flamenco en redes sociales para que los comensales disfrutaran de una buena paella, vino y un buen show al tiempo.

León mozzarella

Rigatoni al teléfono: Burrata, parmesano y albahaca Foto: Bogotá Gourmet

“Desarrollamos los equipos aptos para domicilios y el menú también lo ajustamos. Sacamos kits para preparar en casa con nuestras recetas, hicimos clases de cocina, es decir, tratamos de llevar un poco la experiencia del restaurante, las pizzas y pastas con recetas modernas a la casa”, cuenta Jairo Cruz, socio y gerente del restaurante León Mozzarella.

Sephia gourmet

Paella para dos personas, hecha con los mejores ingredientes y la mejor calidad como son langostinos, camarones, anillos de calamar y mejillones en un arroz caldoso. Foto: Bogotá Gourmet

“A la casa llegan unas tapas españolas de 12 albóndigas al vino o en tomate típicas del sur de España, donde la explosión de sabores y la salsa serán una gran experiencia. Acompañadas de una tortilla española para dos personas, queso manchego, jamón serrano, pan para acompañar y media botella de vino”, describe Catalina Pinzón, gerente del restaurante.

Restaurantes participantes

Trattoria de la Plaza.

Tasca la Puerta de Alcalá.

Estancia Chica.

Down Mexican Way.

Oak Ahumados

y Brebajes

Pizza Hojaldre.

Hache de

Hamburguesa.

Gallardo Tacos.

Brera Italian

Restaurant

& Wine Bar.

Gordo Bar.

Bün Hamburguesas y Papas.

Camila

Marulanda.

Julia Pizzería.

Casa Vieja.

Mi Casa en

tu Casa.

Sauvage To Go.

Hasta la Madre Tierra.

Burger Grill.

Isola Trattoria Bar.

Angus Burger.

Cabrera Resto Bar.

El Aquelarre.

Sephia Gourmet.

Avocalia.

Smoking Burgers.

Claudios Wings.

Brooklyn Deli.

Il Forno.

Wajaca.

SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo